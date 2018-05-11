#صافرات_الانذار تشغل السعوديين
قضايا اليوم: أطلق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية بينها الرياض، للتأكد من جاهزيتها، وإعلان الفنان محمد هنيدي عن عدم عرض مسلسله التلفزيوني الجديد "أرض النفاق" خلال شهر رمضان، والضربة العسكرية الإسرائيلية والرد السوري عليها.
#صافرات_الانذار
نبدأ من السعودية حيث أطلق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية بينها الرياض، للتأكد من جاهزية تلك الصافرات وخاصة في مرحلة تشهد فيها السعودية استهدافا بالصواريخ البالستية.
ونشر الدفاع المدني السعودي في حسابه على تويتر تسجيلا مصورا يظهر عملية اختبار واطلاق صافرات الانذار الجديدة لأول مرة،وقال في بيان إن المنظومة في الرياض والمنطقة الشرقية تهدف الى مواجهة المخاطر بكامل أنواعها وتنبيه وتحذير السكان في حالات الطوارئ.
وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #صافرات_الانذار بعد التجربة التي قام بها الدفاع المدني السعودي حاصدا أكثر من مئة ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في المملكة .
#ادعم_محمد_هنيدي
أعلن الفنان محمد هنيدي عن عدم عرض مسلسله التلفزيوني الجديد "أرض النفاق" خلال شهر رمضان.
وكتب الممثل المصري على صفحته على تويتر قائلا :" آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير"
وانتشر هاشتاغ #ادعم_محمد_هنيدي على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من ثلاثة الآف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن دعمهم وتأييديهم لهنيدي .
#إسرائيل و #سوريا و #إيران
ومازالت اصداء الضربة العسكرية الإسرائيلية والرد السوري عليها محور حديث المغردين العرب، ووصل عدد التغريدات حول هذا الموضوع في ال 24 ساعة الماضية إلى أكثر من 150 ألف تغريدة.