صافرات_الانذار تشغل السعوديين

قضايا اليوم: أطلق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية بينها الرياض، للتأكد من جاهزيتها، وإعلان الفنان محمد هنيدي عن عدم عرض مسلسله التلفزيوني الجديد "أرض النفاق" خلال شهر رمضان، والضربة العسكرية الإسرائيلية والرد السوري عليها.

#صافرات_الانذار

مصدر الصورة Getty Images Image caption إطلاق صافرات الإنذار في السعودية

نبدأ من السعودية حيث أطلق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية بينها الرياض، للتأكد من جاهزية تلك الصافرات وخاصة في مرحلة تشهد فيها السعودية استهدافا بالصواريخ البالستية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiDCD يعتزم الدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق لـ #صافرات_الإنذار في منطقة الرياض (الرياض، الخرج، الدلم، الدرعية) والمنطقة الشرقية (جميع المحافظات) في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد الخميس ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠١٨م، للتأكد من جاهزية المشروع، وستستغرق التجربة كاملة خمس دقائق. pic.twitter.com/ZiRnGrtmjm — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٩ مايو ٢٠١٨

ونشر الدفاع المدني السعودي في حسابه على تويتر تسجيلا مصورا يظهر عملية اختبار واطلاق صافرات الانذار الجديدة لأول مرة،وقال في بيان إن المنظومة في الرياض والمنطقة الشرقية تهدف الى مواجهة المخاطر بكامل أنواعها وتنبيه وتحذير السكان في حالات الطوارئ.

وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #صافرات_الانذار بعد التجربة التي قام بها الدفاع المدني السعودي حاصدا أكثر من مئة ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في المملكة .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omar_Almulhem #صافرات_الانذار



الله يدوم علينا الامن والامان وياجعلنا مانسمعها يارب الا في وقت التجربه ،، الله يجعل هذا البلد امنآ مطمئنآ وسائر بلاد المسلمين يارب ❤️ — عمر الملحم (@Omar_Almulhem) ١٠ مايو ٢٠١٨

#ادعم_محمد_هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي عن عدم عرض مسلسله التلفزيوني الجديد "أرض النفاق" خلال شهر رمضان.

وكتب الممثل المصري على صفحته على تويتر قائلا :" آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OfficialHenedy آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٠ مايو ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #ادعم_محمد_هنيدي على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من ثلاثة الآف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن دعمهم وتأييديهم لهنيدي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amirmido200010 #ادعم_محمد_هنيدي

السعودية رفضت مسلسل هنيدي عشان فيه إبراهيم عيسى لأنه كان بيتكلم على سياسة السعودية في برامجه، قامت العدل جروب المنتجة أعادت تصوير كل المشاهد بسامي مغاوري وهيتعرض في مصر بإبراهيم عيسى وفي السعودية بمغاوري، المفارقة العجيبة إن المسلسل إسمه "أرض النفاق"!!! 😂😂😂 — amirmaher (@amirmido200010) ١٠ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Norhan_Karam لو في ذرة فهم ، هتفهموا أن هنيدي اكتيف جدًا ع السوشيال ميديا ، دا غير إن مفيش 2 يختلفوا عليه ، هنيدي الوحيد اللي لسه لحد دلوقتي بنضحك في كل مرة نتفرج علي صعيدي و الإسماعلية و تيتا و غيره بقا ، و افيهاته محفورة فينا ، يعني الإقبال علي مسلسله هيبقي رهيب ي فندم

#ادعم_محمد_هنيدي — Nourie 🥀🍂 (@Norhan_Karam) ١٠ مايو ٢٠١٨

#إسرائيل و #سوريا و #إيران

ومازالت اصداء الضربة العسكرية الإسرائيلية والرد السوري عليها محور حديث المغردين العرب، ووصل عدد التغريدات حول هذا الموضوع في ال 24 ساعة الماضية إلى أكثر من 150 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr لن ترى ارخص من القومجيون العرب



-سبع سنوات والبراميل المتفجرة تصب على رؤوس الاطفال و الفرس والروس يسروحون ويمرحون في سوريا ويقتلون من يريدون و بنادق حزباله على رؤوسهم..وعشرات الصواريخ الايرانية أرسلت للرياض ومكه..كل هذا وهم صامتون



لم يتذكروا انهم عرب الا عندما اصبحت ايران في خطر — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ١٠ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamid_rezq هدأت الجبهة في #الجولان بعكس العنتريات الإسرائيلية التي كانت سائدة خلال الايام الماضية يبدو الملطام الايراني كان موجع وحساس بعكس توقعات قادة الاحتلال. الواضح من تصريحات ليبرمان امس انهم غير جاهزين للذهاب للتصعيد في ظل المتغيرات على الساحة السورية لصالح #ايران ومحور المقاومة. — hamid-rezq (@hamid_rezq) ١٠ مايو ٢٠١٨