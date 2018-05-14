قضايا اليوم: محمد صلاح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، وعرب يعبرون عن حبهم للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران بعد تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي له باللغة العربيّة.

#محمد_صلاح الهداف التاريخي

مصدر الصورة Michael Regan Image caption محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالموسم في الدوري الإنجليزي

نبدأ من الدوري الإنكليزي الممتاز حيث فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم.

وأصبح صلاح، الهداف التاريخي للدوري الانجليزي بعد تسجيله 32 هدفا، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وتصدر اسم صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عدة هاشتاغات كان أبرزها #الحذاء_الذهبي، #محمد_صلاح و #الهداف_التاريخي.

ووصل عدد المشاركات بهذه الهاشتاغات إلى أكثر من 150 ألف تغريدة من مختلف الدول العربية، عبر خلالها المستخدمون عن فخرهم وحبهم للاعب المصري وتمنوا له التوفيق في نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ26 من مايو 2018.

وانتشر اسم صلاح عبر تويتر في أوروبا والعالم حيث استخدم المغردون MO SALAH و GOLDEN BOOT في أكثر من 450 ألف تغريدة.

#بالعربي_للسيد_الخامنئي

ونذهب إلى هاشتاغ #بالعربي_للسيد_الخامنئي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية في عدد من الدول العربية بالتزامن مع تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي باللغة العربيّة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي .

ومن بين ما أشار إليه مؤيدو خامنئي في عدد من الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "المرشد الأعلى يشكل سداً منيعاً في مواجهة أمريكا وإسرائيل"، وأنه "سيقود معركة تحرير فلسطين في المستقبل القريب".

ووصل عدد المشاركات في هذا الهشتاغ على تويتر إلى أكثر من 60 ألف تغريدة، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من هذه الدول.

ولم يقتصر استخدام الهاشتاغ على مؤيدي المرشد الأعلى وحسب، بل تداوله أشخاص رافضين لسياسة إيران في المنطقة، واعتبروها محتلة لبعض الدول العربية.