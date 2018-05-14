القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه في #مليونيه_العوده

خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى "مليونية العودة"، وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.وتتزامن هذه المظاهرات مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ومعذكرى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 غدا الثلاثاء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في احتجاجات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

وتصدر المشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي.

إنه يوم كبير بالنسبة لإسرائيل. مبروك!

وانتشرت عدة هاشتاغات منها: #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه و #مسيره_العوده_الكبري و #مليونيه_العوده و #فلسطين و #مليونية_العودة_وكسر_الحصار و #نكبة70 .

وبلغ عدد المشاركات فيها أكثر من 60 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية.

وعبر خلالها المستخدمون عن حزنهم لما يجري في الأراضي الفلسطينية معتبرين أن "سكوت العرب جريمة بحق الشعب الفلسطيني".

وغرد عدد من الفنانين والمفكرين والسياسين العرب على تويتر مؤكدين رفضهم لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات في الأراضي الفلسطينية مستخدمين هاشتاغات: #Nakba70 و #Gaza و #Jerusalem والتي وصل عدد المشاركات فيها إلى أكثر من 350 ألف تغريدة.

وعلقت منظمة العفو الدولية على مجريات الأحداث في قطاع غزة في تغريدة كتبت فيها:"نشهد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة بسقوط 38 قتيلا بينهم 6 أطفال فيما أصيب ما يقرب من 2000 شخص بجروح، من بينها إصابات في الرأس والصدر. أكثر من 500 مصاب بالذخيرة الحية. يجب أن ينتهي ذلك على الفور."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @trikaofficial فلسطين دائما المعاناة في الحاضر تعطيك الأمل في المستقبل بوصلة الأمة هناك علينا جميعا الوقوف معها في وجه كيان صهيوني محتل .القدس شرف الأمة ولن يرحم التاريخ أحد شعوب وحكام — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١٤ مايو ٢٠١٨