المغردون العرب يصرخون: #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه وتجدد الجدل حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية
- 15 مايو/ أيار 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
قضايا اليوم: مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم ستة أطفال، وجرح أكثر من 2771 فلسطينيا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة ضمن إحياء الذكرى الـ70 للنكبة والتي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وفي السعودية جدل واسع حول قيادة المرأة السعودية للسيارة.
#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث فلسطين، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير حول العالم.
واستخدم المغردون هاشتاغات عدة كان أبرزها #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه حاصدا أكثر من 200 ألف تغريدة، وهاشتاغ #القدس أكثر من 51 ألف تغريدة، و #فلسطين أكثر من 48 ألف تغريدة.
*حصيلة محدثة للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني امس بحق المواطنين شرق قطاع غزة*— د.أشرف القدرة (@press221) ١٥ مايو ٢٠١٨
🚨 60 شهيدا منهم 8 اطفال و 2771 اصابة بجراح مختلفة منهم 225 طفل و 86 سيدة.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @press221
كانت هنا قبل دولة الاحتلال وسيبقى وطنهم الأبدي دائما وأبدا هي وابنائها واحفادها بعاصمته الأبدية القدس#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/SfeC470PHP— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٤ مايو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @OfficialHenedy
وحدهم ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٤ مايو ٢٠١٨
يسيرون نحو #القدس ..
وحدهم ..
يواجهون الرصاص الصهيوني ..
وحدهم ..
يقدمون الشهيد يتلو الشهيد ..
إنهم الفلسطينيون ..
بعد أن تخلى عنهم الجميع ..
إلا من رحم الله .. وقليل ما هم ..#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/81kABk1FHC
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @jaberalharmi
عمري تجاوز الـ 75 ودولتك— محمد الرطيان (@alrotayyan) ١٤ مايو ٢٠١٨
المزعومة عمرها : 70 سنة !
أنا أكبر من دولتك ..
وعصاي أعلى من بندقيتك
..#فلسطين #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/k7ENmL7rgZ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @alrotayyan
وتداول المغردون هاشتاغات أخرى نقلت المشهد مباشرة من قلب الحدث وخارجه منها: #مليونيه_العوده و #نكبة70 و #مسيره_العوده_الكبري .
رحنا نصلي على ابن عمي بالمسجد خلال ربع ساعة لقينا بنصلي على ٥ شهداء مش شهيد واحد ، من نفس الحارة— Ahmed Elmadhoun (@madhoun95) ١٤ مايو ٢٠١٨
رحم الله شهداء العودة#مليونيه_العوده
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @madhoun95
#نكبة70— فرجا ✨ قريب (@farh147258369a) ١٤ مايو ٢٠١٨
القدس عربيه اسلاميه .
القدس عاصمة فلسطين .
القدس تنتظر صلاح الدين وسيأتى ان شاء الله .
يسقط ترامب ويسقط كل حكام العرب الخونه .
ويحيا شعب فلسطين .#قروب_عشاق_فلسطين
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @farh147258369a
يارب هم عبادك يدافعون عن عرضهم ووطنهم كن معهم ولا تردهم مغلوبين— MANS (@omar_almans) ١٤ مايو ٢٠١٨
يارب العالمين
#مسيره_العوده_الكبري pic.twitter.com/26au5qkG5E
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @omar_almans
ولم تقف الإعاقة بين فادي أبو صلاح، الذي فقد قدميه في حرب غزة، ودفاعه عن أرضه.
وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي توثق مقتل أبو صلاح برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.
انتشرت منذ الصباح صور هذا الشاب "فادي أبو صلاح" مبتور القدمين، وهو يواجه الاحتلال بمقلاعه الصغير شرق #غزة، للأسف لم يرحمه الاحتلال ولم يرحم عجزه، فأطلق عليه زخات من الرصاص واستشهد قبل قليل 😢— علي صيام - غزة (@AliSiamPress) ١٤ مايو ٢٠١٨
نسخة للعالم الظالم#مليونية_العودة #نكبة70 #nakba70 pic.twitter.com/zuI0YDOdIG
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AliSiamPress
#مسيره_العوده_الكبري اي صمود اي عظمه، اسفين والله ذنبكم في رقبتنا ودمكم في رقبتنا،. ماتت العروبة ومات الضمير وماتت الإنسانية، شعب فلسطين لكم الله اقوي من اي مخلوق وقادر علي كل شئ، اللهم عليك بالصهاينة اليهود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك#القدس_عربية#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/hoU3Cu068O— المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) ١٤ مايو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mokhtalat1911
الناس اللي تحسسك بالعجز وانك بني ادم اصلا #مسيره_العوده_الكبري pic.twitter.com/y9G6oWKXMb— tahasafi59 (@tahasafi5959) ١٤ مايو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @tahasafi5959
ولم تقتصر ردود الفعل على العرب بل انتشرت حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة المجتمع الدولي بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء المعانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك عبر هشتاغات #nakba70 و #gaza و #jerusalem التي بلغت عدد المشاركات فيها أكثر من مليون و300 ألف تغريدة.
#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية— محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) ١٤ مايو ٢٠١٨
هذا ما يثبته الشجعان في #الضفة و #غزة .
لم يمنع #وعد_بلفور #الفلسطينيين من المطالبة بوطنهم ولا نقل السفارة الأميركية مانعهم من استعادة قدسهم.#القدس#Gaza #jerusalem pic.twitter.com/xdls1c96KI
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedTomaihi
#Gaza— Hossam Ghaly (@Houssamghaly) ١٤ مايو ٢٠١٨
ليستفزك ويغضبك ما يجري في القدس اليوم
لست بحاجة لان تكون فلسطينيا..
ولست بحاجة لتكون مسلماً ..
ولست بحاجة لان تكون عربياً..
بل تحتاج لأن تكون "انساناً" تفرِّق ما بين الحق والسرقة..
لا بل ان تفرق ما بين الحقيقة والتزوير..
وما بين التاريخ وانتهاك انسانيتنا! pic.twitter.com/SS9QQ3Vkoe
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Houssamghaly
حدثوا أولادكم عن النكبة، احكوا لهم ماذا يعني نقل السفارة الأمريكية للقدس، اشرحوا لهم كيف يقفز الفلسطيني باتجاه سياج يحرسه جنود الاحتلال المدججون بالأسلحة.. قولوا ومرروا الرسائل للأولاد فهذا واجب علينا..#النكبة70 #NAKBA70 #عرب_ترمب #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/knpTlqI5NN— سلمى الجمل (@AljamalSalma) ١٤ مايو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AljamalSalma
#لن_تقودي_لن_تقودي
وبينما تستعد المملكة لتطبيق قرار قيادة النساء للسيارات بداية حزيران/ يونيو المقبل، أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #لن_تقودي_لن_تقودي مما جدد الجد عبر موقع تويتر بين من يرفض قيادة المرأة السعودية للسيارة ومن يوافق عليها.
وتنوعت التغريدات بين الجادة والفكاهية.
قالوا :— خالد عبدالعزيز MBS (@KHALED_Z_KSA_24) ١٤ مايو ٢٠١٨
-لن تتعلمي
"وتعلمت وحاربت الجهل الذي يفرضونه عليها"
قالوا :
-لن تعملي
-"وعملت واصبحت منهن الطبيبة والمهندسة "
قالوا :
-لن تبتعثي
"وابتعثت و شرفت الوطن في مصاف دول العالم"
قالو :
#لن_تقودي_لن_تقودي
"وقادت لأن الحياة ليست لرجل وحده"
MBS:هناك حقوق للمرأة لم تأخذها بعد👌.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @KHALED_Z_KSA_24
يالربع بلاش نتهزا في سواقتهم ... كلنا نعرف سواقتنا و عدد الحوادث الأعلى في العالم اللي حققناه 😒، بالنسبة لكم خواتنا الله يوفقكم ولا تخافون صدقوني صعب تصيرون أسوأ منا في السواقة 🙄؛ #لن_تقودي_لن_تقودي pic.twitter.com/6Bv2Ofe0DH— محمد الموسى (@md_almousa) ١٤ مايو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @md_almousa
#لن_تقودي_لن_تقودي— جابر السيف (@jaber_alsaif) ١٤ مايو ٢٠١٨
ماعليه يابنات رمضان تلفين السمبوسه وشوال تلفين الدركسون
الاهم من ذا كله ليس القيادة
المهم نوع الموتر اقل من بنتلي لاتسوقين #لاتصيرين_درباويه pic.twitter.com/fQOzZe0EGy
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @jaber_alsaif
#لن_تقودي_لن_تقودي— ريــــــــــــــــوم✒🇸🇦 (@reooooom20) ١٤ مايو ٢٠١٨
اتكلم عن نفسي والله مااقدر اسوق وبعض عيالنا (قليلين حياء).
اذا بالحفلات العامه بنظيم هيئة الترفيه يطاردون البنات كنهم اول مره يشوف بنت!
هذا وهي تمشي على رجلها فما بالك بالسياره وتقضي اشغالها!
البعض محروم من الوعي والعقل.
سواقتي بتكون لما هذولا ينضجووووون.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @reooooom20