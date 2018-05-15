قضايا اليوم: مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم ستة أطفال، وجرح أكثر من 2771 فلسطينيا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة ضمن إحياء الذكرى الـ70 للنكبة والتي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وفي السعودية جدل واسع حول قيادة المرأة السعودية للسيارة.

#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقتل أكثر من 59 فلسطينيا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث فلسطين، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير حول العالم.

واستخدم المغردون هاشتاغات عدة كان أبرزها #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه حاصدا أكثر من 200 ألف تغريدة، وهاشتاغ #القدس أكثر من 51 ألف تغريدة، و #فلسطين أكثر من 48 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @press221 *حصيلة محدثة للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني امس بحق المواطنين شرق قطاع غزة*



🚨 60 شهيدا منهم 8 اطفال و 2771 اصابة بجراح مختلفة منهم 225 طفل و 86 سيدة. — د.أشرف القدرة (@press221) ١٥ مايو ٢٠١٨

وتداول المغردون هاشتاغات أخرى نقلت المشهد مباشرة من قلب الحدث وخارجه منها: #مليونيه_العوده و #نكبة70 و #مسيره_العوده_الكبري .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @madhoun95 رحنا نصلي على ابن عمي بالمسجد خلال ربع ساعة لقينا بنصلي على ٥ شهداء مش شهيد واحد ، من نفس الحارة

رحم الله شهداء العودة#مليونيه_العوده — Ahmed Elmadhoun (@madhoun95) ١٤ مايو ٢٠١٨

ولم تقف الإعاقة بين فادي أبو صلاح، الذي فقد قدميه في حرب غزة، ودفاعه عن أرضه.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي توثق مقتل أبو صلاح برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.

ولم تقتصر ردود الفعل على العرب بل انتشرت حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة المجتمع الدولي بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء المعانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك عبر هشتاغات #nakba70 و #gaza و #jerusalem التي بلغت عدد المشاركات فيها أكثر من مليون و300 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Houssamghaly #Gaza

ليستفزك ويغضبك ما يجري في القدس اليوم

لست بحاجة لان تكون فلسطينيا..

ولست بحاجة لتكون مسلماً ..

ولست بحاجة لان تكون عربياً..



بل تحتاج لأن تكون "انساناً" تفرِّق ما بين الحق والسرقة..

لا بل ان تفرق ما بين الحقيقة والتزوير..

وما بين التاريخ وانتهاك انسانيتنا! pic.twitter.com/SS9QQ3Vkoe — Hossam Ghaly (@Houssamghaly) ١٤ مايو ٢٠١٨

#لن_تقودي_لن_تقودي

وبينما تستعد المملكة لتطبيق قرار قيادة النساء للسيارات بداية حزيران/ يونيو المقبل، أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #لن_تقودي_لن_تقودي مما جدد الجد عبر موقع تويتر بين من يرفض قيادة المرأة السعودية للسيارة ومن يوافق عليها.

وتنوعت التغريدات بين الجادة والفكاهية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KHALED_Z_KSA_24 قالوا :

-لن تتعلمي

"وتعلمت وحاربت الجهل الذي يفرضونه عليها"

قالوا :

-لن تعملي

-"وعملت واصبحت منهن الطبيبة والمهندسة "

قالوا :

-لن تبتعثي

"وابتعثت و شرفت الوطن في مصاف دول العالم"

قالو :

#لن_تقودي_لن_تقودي

"وقادت لأن الحياة ليست لرجل وحده"

MBS:هناك حقوق للمرأة لم تأخذها بعد👌. — خالد عبدالعزيز MBS (@KHALED_Z_KSA_24) ١٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @md_almousa يالربع بلاش نتهزا في سواقتهم ... كلنا نعرف سواقتنا و عدد الحوادث الأعلى في العالم اللي حققناه 😒، بالنسبة لكم خواتنا الله يوفقكم ولا تخافون صدقوني صعب تصيرون أسوأ منا في السواقة 🙄؛ #لن_تقودي_لن_تقودي pic.twitter.com/6Bv2Ofe0DH — محمد الموسى (@md_almousa) ١٤ مايو ٢٠١٨