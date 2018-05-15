المغردون العرب يصرخون: #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه وتجدد الجدل حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية

  • 15 مايو/ أيار 2018

قضايا اليوم: مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم ستة أطفال، وجرح أكثر من 2771 فلسطينيا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة ضمن إحياء الذكرى الـ70 للنكبة والتي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وفي السعودية جدل واسع حول قيادة المرأة السعودية للسيارة.

#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه

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Image caption مقتل أكثر من 59 فلسطينيا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث فلسطين، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير حول العالم.

واستخدم المغردون هاشتاغات عدة كان أبرزها #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه حاصدا أكثر من 200 ألف تغريدة، وهاشتاغ #القدس أكثر من 51 ألف تغريدة، و #فلسطين أكثر من 48 ألف تغريدة.

وتداول المغردون هاشتاغات أخرى نقلت المشهد مباشرة من قلب الحدث وخارجه منها: #مليونيه_العوده و #نكبة70 و #مسيره_العوده_الكبري .

ولم تقف الإعاقة بين فادي أبو صلاح، الذي فقد قدميه في حرب غزة، ودفاعه عن أرضه.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي توثق مقتل أبو صلاح برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.

ولم تقتصر ردود الفعل على العرب بل انتشرت حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة المجتمع الدولي بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء المعانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك عبر هشتاغات #nakba70 و #gaza و #jerusalem التي بلغت عدد المشاركات فيها أكثر من مليون و300 ألف تغريدة.

#لن_تقودي_لن_تقودي

وبينما تستعد المملكة لتطبيق قرار قيادة النساء للسيارات بداية حزيران/ يونيو المقبل، أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #لن_تقودي_لن_تقودي مما جدد الجد عبر موقع تويتر بين من يرفض قيادة المرأة السعودية للسيارة ومن يوافق عليها.

وتنوعت التغريدات بين الجادة والفكاهية.

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