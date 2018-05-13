سعوديات "يشاركن الشباب" في "البلوت" يشعلن تويتر

قضايا سياسية واجتماعية شدت انتباه المغردين العرب، لعل أبرزها، سعوديات يشاركن الشباب في بطولة لـ"البلوت" وغضب عربي وسط توقعات بنقل سفارة الأمريكية إلى القدس قريبا، ورصد لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

#بطولة_بنك_ساب_للبلوت

تداول نشطاء فيديو قيل إنه يظهر مشاركين في مسابقة "البلوت" التي نظمها بنك سعودي للترويج للعبة في صفوف موظفيه.

وتظهر في الفيديو نساء يجلسن على طاولات بجانب منافسين رجال وهو ما أثار حفيظة البعض عبر هاشتاغ #بطولة_بنك_ساب_للبلوت، الذي عج بالسخرية والانتقادات اللاذعة لما اعتبر "اختلاطا غير شرعي" بين الرجال والنساء ودعوة لـ "الانحلال".

ولم يتسن لبي بي سي التأكد بعد من مصدر الفيديو.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qahtanii_m اعلن سحب مالي من هذا البنك المنحل واقفال حساباتي لديهم وارجو من كل رجل شريف يغار على دينه وبنات وطنه ان يبحث عن بنك آخر ، من رضي بهذا الفعل فهو كمن شارك فيه

سيسألكم الله جل شأنه عن مافعلتم ومالم تفعلوا لنصرة دينه

ولاحول ولا قوة الا بالله#بطولة_بنك_ساب_للبلوت #مقاطعه_بنك_ساب — محمد القحطاني (@qahtanii_m) ١٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @marb_1422 #بطولة_بنك_ساب_للبلوت

دائماً ضع نفسك في نفس الموقف لتحكم على الوضع ؟

من يرضى أن تكون أحدى محارمة جالسة مع ثلاثة رجال تلعب بلوت فليرفع يده ويبرز شخصيته ، غيرها طير بس ! — @ Mohammed Al-Rasheed (@marb_1422) ١٢ مايو ٢٠١٨

من جهة أخرى، دافع مغردون عن المسابقة واعتبروها لفتة رائعة من البنك لكسر الروتين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ameenhassan82 وين الخطأ؟!

بنك ساب من يومه و هو ينظم مناسبات ترفيهية و مميزة للموظفين و الموظفات منها البلايستيشن و الان بطولة البلوت.لكن المتخلفين و الجهلة كثر.سموه اختلاط و انحلال و انحدار ووو.و الله قمة الغباء فيمن يتصيدون في الماء العكر



#بطولة_بنك_ساب_للبلوت — Ameen Hassan (@Ameenhassan82) ١١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KingRagnar90 #بطولة_بنك_ساب_للبلوت



ما اشوف فيه اي مشكلة ، غالبية البنات ما يلعبون مافي الا ثنتين فقط وهذا تصرف فردي منهم !! البنوك بيئة مختلطه -- اذا تبي تعارض اقعد ف بيتك عارض محد درا عنك — king Ragnar Lothbrok🕊 (@KingRagnar90) ١١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ameenhassan82 وين الخطأ؟!

بنك ساب من يومه و هو ينظم مناسبات ترفيهية و مميزة للموظفين و الموظفات منها البلايستيشن و الان بطولة البلوت.لكن المتخلفين و الجهلة كثر.سموه اختلاط و انحلال و انحدار ووو.و الله قمة الغباء فيمن يتصيدون في الماء العكر



#بطولة_بنك_ساب_للبلوت — Ameen Hassan (@Ameenhassan82) ١١ مايو ٢٠١٨

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت هيئة الرياضة السعودية تنظيم بطولة للعبة البلوت "الورق" بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي.

وتحظى لعبة بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب الخليجي.

#الانتخابات_العراقية_2018 على تويتر...رسائل ودلالات

أسدل الستار في العراق عن رابع انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، ليبدأ المغردون العراقيون في تقديم قراءتهم في ما حدث عبر مجموعة هاشتاغات أبرزها #الانتخابات_العراقية_2018.

مصدر الصورة SABAH ARAR

وانصب النقاش على نسبة الإقبال التي اعتبرها البعض "ضعيفة " مقارنة بانتخابات 2014. و قد قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 45 في المئة من الناخبين المسجلين.

تباينت مواقف العراقيين بين مؤيد ومعارض لنتائج الانتخابات الأولية، إلا أن الكثير من المغردين يرى أن نتائجها لن تكون أحسن من سابقاتها، وأن وعود السياسيين ستبقى مجرد شعارات لا تحقق على أرض الواقع.

ويقول مغردون إن تراجع الإقبال يعد بمثابة عقوبة للطبقة السياسية لتجاهلها مطالب المواطنين الذي ملوا من قحط العيش وانتشار الفساد.

وتابع المغردون بان أصواتهم لا قيمة لها أمام ما أسموها بنظام المحاصصة وهيمنة التوازنات الخارجية، خاصة بين طهران وأمريكا، التي فرضت أجنداتها على مستقبل المشهد السياسي العراقي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_3286612344441 ما بنــي علـى باطــل

فهو باطل

كيف سيكون تشكيل الحكومة ووضع العراق

للسنوات الاربع القادمة مع الفصول الهزلية للانتخابات ؟ — د. عبد الوهاب العاني (@_3286612344441) ١٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ebdulbasit الديمقراطية في غياب الاستبداد والفساد توحد المجتمعات، وتمكن من حل مشكلاتها بالطريقة الأفضل، مع أنها ليست الأمثل. وفي حال العكس فإنها تتحول إلى اكذوبة تفتت المجتمعات. وتغدو ستاراّ لشرعنة كل الموبقات. والنماذج التي يقدمها شرقنا في هذا المجال لا تُضاهى: لبنان، مصر، العراق،سورية..الخ — Abdulbaset Sieda (@Ebdulbasit) ١٣ مايو ٢٠١٨

في المقابل، تأمل آخرون خيرا ووصفوا الانتخابات بالعرس الديمقراطي قائلين إنها رسمت صورة عن قوة الإرادة العراقية على تجاوز الصراعات الطائفية.

و يرى مغردون أن معطيات كثيرة ميزت الانتخابات الجارية عن التجربتين السابقتين، كتراجع النفوذ الخارجية أمام النزعة العراقية الوطنية، وتطور موقف المرجعيات الدينية الرئيسية مع تراجع الخطاب الطائفي، ودحرالإرهاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JKhashoggi ظروف #الانتخابات_العراقية2018 ليست مثالية ولكن المقاطعة خطأ، خاصة للسنة الذين خسروا مرارا بسبب دعوة ساسة غضبوا لمصالح فقدوها فدفعوا الشعب الثمن .

انزل وشارك ولابد ان هناك من ترضاه ولو قليلا، أعطه صوتك . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmed_aljanaby شاركت في #الانتخابات_العراقية2018 ولو كان هناك جماعة أو حزب مخلص عمل مع الناس وقدم المصلحة العامة لكان التغيير سهل يسير ولكن خلو الساحة من مثل هكذا كيان يبين حجم الخسارة في الشارع السني و ضرورة أن تقوم مثل هذه الجماعة أو الحزب وعلى قادة الرأي المخلصين اخذ الأمر بحقه — د. احمد الجنابي (@Ahmed_aljanaby) ١٢ مايو ٢٠١٨

وكان نشطاء وصفحات على فيسبوك أطلقوا دعوات لمقاطعة الانتخابات على غرار صفحة "شيعة العراق" التي اعتبرت أن المقاطعة هي الحل الأمثل لمحاربة "الفاسدين"، في حين حذر آخرون من المقاطعة قائلين إنها لن تصب إلا في مصلحة الأحزاب التي وصفوها بالطائفية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omartvsd ماذا لو خرجن النساء وانتخبن اقرانهن ونسبتهن في مجتمعنا تصل إلى ٧٠٪، سيكون البرلمان ٧٠٪ نساء ولهن حق تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث

بعض الأمور تحتاج إلى وقفة مستقبلا#الانتخابات_العراقية2018 #النساء_والانتخابات — عمر الجنابي (@omartvsd) ١٣ مايو ٢٠١٨

#عالقدس_راجعین للتصدي لترامب

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة بعنوان "#عالقدس_راجعين" تنديدا بخطوة نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.

مصدر الصورة THOMAS COEX

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن موعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تغريدة نشرها الجمعة 11 مايو /آيار.

وغرد ترامب"سنشهد حدثا كبيرا الأسبوع القادم عندما يتم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. مبروك للجميع!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Big week next week when the American Embassy in Israel will be moved to Jerusalem. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ مايو ٢٠١٨

ودعا النشطاء إلى المزيد من التضامن والتفاعل العربي مع الحملة، لإيصال صوت الفلسطينيين للعالم وللتصدي لما وصفوه بعمليات التهويد التي تطال المدن الفلسطينية.

وقال مغردون إن خطوة ترامب لن تمنع حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.

وحمل آخرون ما يحدث للصمت العربي الرسمي، ولاصطفاف بعض الحكومات العربية بجانب إسرائيل بانتهاجها سياسة التطبيع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SamiraAhmad92 تعتبر القدس مدینًه تنصهر فیها دینًیا الثقافة في بوتقة واحدة، نظًرا لأهمیتها الدینیة ولعب الدین دوًرا

مهًما في حیاة سكانها من العرب والإسرائیلیین، كما أن ثقافة سكان منطقة القدس شكلت جزءا كبیًرا

من هویتهم منذ زمن بعید،

. #عالقدس_راجعین — Samira Ahmed (@SamiraAhmad92) ١٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Soltannasser ندعو جميع دول العالم شعوبا وحكومات وجميع الأحرار في العالم للوقوف موقفا حازما والخروج والتظاهر أمام السفارات الأمريكية رفضا لقرار "ترامب" غير القانوني بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر انتهاكا صارخا وتحديا لجميع الأعراف والشرائع الدولية#عالقدس_راجعين — سلطان ناصر | أبو حبيبة (@Soltannasser) ١٣ مايو ٢٠١٨

واعتبر مغردون أن سياسات ترامب الأخيرة تنذر بنهاية عملية السلام وتعلن عن بداية " صفقة القرن".