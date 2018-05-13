سعوديات "يشاركن الشباب" في "البلوت" يشعلن تويتر
قضايا سياسية واجتماعية شدت انتباه المغردين العرب، لعل أبرزها، سعوديات يشاركن الشباب في بطولة لـ"البلوت" وغضب عربي وسط توقعات بنقل سفارة الأمريكية إلى القدس قريبا، ورصد لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق.
#بطولة_بنك_ساب_للبلوت
تداول نشطاء فيديو قيل إنه يظهر مشاركين في مسابقة "البلوت" التي نظمها بنك سعودي للترويج للعبة في صفوف موظفيه.
وتظهر في الفيديو نساء يجلسن على طاولات بجانب منافسين رجال وهو ما أثار حفيظة البعض عبر هاشتاغ #بطولة_بنك_ساب_للبلوت، الذي عج بالسخرية والانتقادات اللاذعة لما اعتبر "اختلاطا غير شرعي" بين الرجال والنساء ودعوة لـ "الانحلال".
ولم يتسن لبي بي سي التأكد بعد من مصدر الفيديو.
من جهة أخرى، دافع مغردون عن المسابقة واعتبروها لفتة رائعة من البنك لكسر الروتين.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت هيئة الرياضة السعودية تنظيم بطولة للعبة البلوت "الورق" بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي.
وتحظى لعبة بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب الخليجي.
#الانتخابات_العراقية_2018 على تويتر...رسائل ودلالات
أسدل الستار في العراق عن رابع انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، ليبدأ المغردون العراقيون في تقديم قراءتهم في ما حدث عبر مجموعة هاشتاغات أبرزها #الانتخابات_العراقية_2018.
وانصب النقاش على نسبة الإقبال التي اعتبرها البعض "ضعيفة " مقارنة بانتخابات 2014. و قد قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 45 في المئة من الناخبين المسجلين.
تباينت مواقف العراقيين بين مؤيد ومعارض لنتائج الانتخابات الأولية، إلا أن الكثير من المغردين يرى أن نتائجها لن تكون أحسن من سابقاتها، وأن وعود السياسيين ستبقى مجرد شعارات لا تحقق على أرض الواقع.
ويقول مغردون إن تراجع الإقبال يعد بمثابة عقوبة للطبقة السياسية لتجاهلها مطالب المواطنين الذي ملوا من قحط العيش وانتشار الفساد.
وتابع المغردون بان أصواتهم لا قيمة لها أمام ما أسموها بنظام المحاصصة وهيمنة التوازنات الخارجية، خاصة بين طهران وأمريكا، التي فرضت أجنداتها على مستقبل المشهد السياسي العراقي.
في المقابل، تأمل آخرون خيرا ووصفوا الانتخابات بالعرس الديمقراطي قائلين إنها رسمت صورة عن قوة الإرادة العراقية على تجاوز الصراعات الطائفية.
و يرى مغردون أن معطيات كثيرة ميزت الانتخابات الجارية عن التجربتين السابقتين، كتراجع النفوذ الخارجية أمام النزعة العراقية الوطنية، وتطور موقف المرجعيات الدينية الرئيسية مع تراجع الخطاب الطائفي، ودحرالإرهاب.
وكان نشطاء وصفحات على فيسبوك أطلقوا دعوات لمقاطعة الانتخابات على غرار صفحة "شيعة العراق" التي اعتبرت أن المقاطعة هي الحل الأمثل لمحاربة "الفاسدين"، في حين حذر آخرون من المقاطعة قائلين إنها لن تصب إلا في مصلحة الأحزاب التي وصفوها بالطائفية.
#عالقدس_راجعین للتصدي لترامب
أطلق نشطاء فلسطينيون حملة بعنوان "#عالقدس_راجعين" تنديدا بخطوة نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن موعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تغريدة نشرها الجمعة 11 مايو /آيار.
وغرد ترامب"سنشهد حدثا كبيرا الأسبوع القادم عندما يتم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. مبروك للجميع!"
ودعا النشطاء إلى المزيد من التضامن والتفاعل العربي مع الحملة، لإيصال صوت الفلسطينيين للعالم وللتصدي لما وصفوه بعمليات التهويد التي تطال المدن الفلسطينية.
وقال مغردون إن خطوة ترامب لن تمنع حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.
وحمل آخرون ما يحدث للصمت العربي الرسمي، ولاصطفاف بعض الحكومات العربية بجانب إسرائيل بانتهاجها سياسة التطبيع.
واعتبر مغردون أن سياسات ترامب الأخيرة تنذر بنهاية عملية السلام وتعلن عن بداية " صفقة القرن".