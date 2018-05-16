قضايا اليوم: شهر رمضان يتصدر حديت المغردين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق هاشتاغ في السعودية للتعبير عن التضامن مع الشعب والقضية الفلسطينية، والسلطات الكويتية تسلم المملكة العربية السعودية المعارض نوّاف الرشيد.

#تحري_هلال_رمضان

مصدر الصورة Getty Images Image caption رمضان في الإمارات العربية التحدة

بمناسبة حلول شهر رمضان، دشن مغردون عرب هاشتاغات عدة للاختفاء بشهر الصوم.

وكان هاشتاغ #تحري_هلال_رمضان من أبرز الهاشتاغات التي تداولها المغردون وذلك لتضارب الآراء حول ولادة القمر بين من يعتمد على الحسابات الفلكية ومن يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 135 ألف تغريدة، هنأ من خلالها المغردون الأمة الإسلامية بشهر رمضان وتمنوا أن يعم السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأطلق المغردون هاشتاغات أخرى تتعلق بشهر رمضان منها: #رمضان الذي ظهر في أكثر من 110 آلاف تغريدة و #الفطور_الاخير و #رمضان كريم، كما ظهرت كلمة رمضان في أكثر من 650 ألف تغريدة.

#القدس_قضيه_السعوديه_الاولى

ولا تزال أصداء القضية الفلسطينية والمواجهات في قطاع غزة يوم الاثنين مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #القدس_قضيه_السعوديه_الاولى للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ووقوف المملكة مع القضية الفلسطينية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 12 ألف تغريدة، استنكر خلالها السعوديون قتل الفلسطينين مؤكدين دعمهم للشعب وللقضية.

#ساحه_الاراده_تجمعنا_اليوم

ونذهب إلى الكويت حيث سلمت السلطات الكويتية المملكة العربية السعودية المعارض نوّاف الرشيد الذي يحمل الجنسيتين السعوديةَ والقطرية، بعد أن زار الكويت مؤخراً.

وأكدت المعارضة مضاوي الرشيد خبر احتجاز الكويت لنواف الرشيد، وتسليمه للسعودية، عبر سلسلة تغريدات على صفحتها على تويتر.

ودعى النائب مرزوق الخليفة المواطنين إلى محاسبة الحكومة في ساحة الإرادة مساء اليوم، وذلك تعليقا على قضية الشيخ الرشيد.

وتصدر هاشتاغ #ساحه_الاراده_تجمعنا_اليوم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 8 الآف تغريدة.