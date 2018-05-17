المملكة العربية السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب يصدرون عقوبات مشتركة بحق قادة حزب الله، وغارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة حماس في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ومسلسلات رمضان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

#حزب_الله

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وعدد من القادة البارزين بالحزب.

وأفادت في بيان بأن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصرالله للشؤون السياسية حسين الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة، وبالشراكة مع جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل "الإرهاب": البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات، أصدرت عقوبات مشتركة بحق قادة حزب الله "لارتباطهم بأنشطة داعمة للإرهاب".

ولم يصدر أي بيان عن حزب الله، لكن نصرالله كان قد قال في خطاب له في ايار/مايو 2013: "لائحة الارهاب تبعكم، بلوها واشربوا مویتها".

وتصدر هاشتاغ #حزب_الله والكلمات ذات الصلة قائمة المواضيع الأكثر انتشارا في لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 33 ألف تغريدة تفاوتت بين مؤيد ومعارض لتلك العقوبات.

#غزة

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أهداف تابعة لحركة حماس في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع تويتر "أغارت مقاتلات إسرائيلية على أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة. في مجمع عسكري تم استهداف ٤ أهداف مختلفة من بينها مبان وبنية تحتية إرهابية وفِي مجمع للإنتاج وسائل قتالية تم استهداف ٣ أهداف أخرى."

واحتلت كلمة غزة وهاشتاغ #غزة مركزا متقدما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاصدة أكثر من 76 ألف تغريدة ومتصدرة بذلك قائمة الترند في أكثر من بلد عربي .

#مسلسلك_المفضل

وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن المسلسلات التي ينتظرها المشاهد العربي هذه السنة,

وأطلق المغردون هاشتاغ #مسلسلك_المفضل للحديث عن الأعمال الدرامية التي يمكن أن يتابعها المشاهد العربي خلال شهر رمضان.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة، عدد من خلالها المغردون أسماء المسلسلات التي سيتابعونها وقد تكون ممتعة لهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dede_egypt بالنسبالي احسن مسلسلات رمضان ووضحت قوتها من اول حلقه

١-طايع

٢-رحيم

٣-كلبش٢

٤-سلسال الدم

٥-ايوب

٦-لعنة كارما الي حدا ما حلوه

٧-مسلسل حماده هلال — diana jesus(ممنوع الخاص) (@dede_egypt) ١٧ مايو ٢٠١٨