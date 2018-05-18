اعلان_زين يثير جدلا و #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه المنورة

اعلان زين يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناوله أزمات عدة في المنطقة العربية والإسلامية، وطعن ممرض في مستشفى بالمدينة المنورة، وبرنامج رامز تحت الصفر بين متابع ورافض.

#اعلان_زين

مصدر الصورة youtube zain Image caption إعلان شركة "زين" للاتصالات

ينتظر المشاهدون إعلان شركة "زين" للاتصالات كل عام مع بداية شهر رمضان، ولكن هذه السنة أثار الإعلان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول أزمات عدة في المنطقة العربية والإسلامية كأزمة لاجئي سوريا، وتشريد مسلمي الروهينغا، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وجسد الإعلان عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العالم كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من رؤساء الدول.

وحمل عنوان "سيدي الرئيس"، حيث ظهر فيه أطفال وهم يناشدون هؤلاء الرؤساء من أجل إنقاذهم من الدمار والفقر والجوع وكل ما خلفته الحروب.

وتصدر هاشتاغ #اعلان_زين قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حصدا أكثر من 27 ألف تغريدة تفاوتت بين من أيد وقال " هذا واقعنا بإختصار"، وبين من رفض وقال "إعلان فاشل وفيه ذل و استجداء".

ونشرت الملكة رانيا على حسابها في تويتر رابط الفيديو وقالت: "سيكون جيدا لو استمعنا لأصوات الأطفال".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TareqAlSuwaidan اعلان رائعhttps://t.co/9MK4E70WcC



أخبروا الأطفال .. الحق باق والظلم الى زوال ..



رسالة شركة زين الى العالم.



فكرة Joy Productions

كلمات هبه مشاري حماده

الحان بشار الشطي

توزيع ربيع الصيداوي

اخراج سمير عبود https://t.co/9MK4E70WcC — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) ١٦ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7Mezel الاعلان صريح ..

ضايقكم سيدي الرئيس ؟

ضايقكم الذل اللي بالإعلان ؟

هذا واقعنا بإختصار فالواقع اذل من ذلك ..

القدس محتله من ١٩٤٨ والعرب نيام وسيدي الرئيس تقال من قبل قادات العرب لا جديد ولا غريب بالموضوع

الغريب هو النخوه والغيره التي نزلت من السماء فجأه!!#اعلان_زين — حمد المزعل (@7Mezel) ١٧ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SouadALshammary #اعلان_زين

تفاهم بين اخونجية الكويت و ايران وحلفاءها لاستغلال الاطفال وتسيسهم وهذه جريمة .. والتحزب لأجندات ارهابية تقتل الأبرياء كل يوم#قاطعوا_زين عليهم اللعنات تترى واجعلوهم يشعرون بحرقة الخسارة

هم يروّجون لذلك بأموالكم يا سعوديون — سعاد الشمري (@SouadALshammary) ١٧ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ranyahabaybeh أعلان فاشل وفيه ذل و استجداء و الحقوق لا تستجدى، عدا إنه الفكرة مشتتة في البداية جابوا صور لاجئين بغرقوا في البحر ( إشارة للسوريين)وبالاخر الولد ما طلب غير يفطر في القدس و تجاهل القضية السورية، وزعيم كوريا الشمالية مش لاقية سبب لوجوده #إعلان_زين — رانيا (@ranyahabaybeh) ١٦ مايو ٢٠١٨

#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد طعن ممرض في مستشفى بالمدينة المنورة.

وصرح ‏‏‏‏‏‏مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة قائلا :" أبشر الجميع زميلنا اموره طيبه وطلع من غرفة العمليات ويشكر كل من أهتم وسأل، كما ابلغناه بأنه قد تمت الاطاحة بالجاني من قبل الجهات الامنية بالمدينة المنورة" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HatemSamman أبشر الجميع زميلنا اموره طيبه وطلع من غرفة العمليات ويشكر كل من أهتم وسأل، كما ابلغناه بأنه قد تمت الاطاحة بالجاني من قبل الجهات الامنية بالمدينة المنورة pic.twitter.com/bg0kqjSPFx — حاتم سمّان (@HatemSamman) ١٨ مايو ٢٠١٨

وقالت وزارة الصحة السعودية على حسابها في تويتر :"الصحة تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص الاعتداء الذي حصل على أحد الممارسين الصحيين وذلك لإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي".

وأطلق ناشطون هاشتاغ #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 7 الأف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وبدأوا بنشر صور المعتدي ومقاطع فيديو لعملية الطعن، مطالبين الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبة بحقه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Tu_Alghamdi اتمنى من وزارة الصحة ممثلة في معالي الوزير @tfrabiah ان تجعل هذا المجرم عبرة لغيرة.. حتى وان تنازل الممرض (لا سمح الله) هنالك حق عام.. هذا المجرم يجب ان ينال جزاه!



المشكلة ان مات الممرض سنرى حملات تبرعات لعتق رقبة المجرم.. والادهى ان المجتمع سيتعاطف معه!#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه pic.twitter.com/I5J2sWyeyN — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) ١٨ مايو ٢٠١٨

#رامز_تحت_الصفر

أثارت الحلقة الأولى لبرنامج رامز تحت الصفر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف البرنامج عن خدعة يقوم بها الممثل رامز جلال بارتداء "قناع" بملامح شبيهة بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

واستضاف رامز جلال في الحلقة الأولى لبرنامجه الممثلة ياسمين صبري والتي ظهرت وكأنها تعلم أن الشخص الذي أمامها ليس الأرجنتيني كوبر.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @SouadALshammary #رامز_تحت_الصفر الاوصاف التي أطلقها رامز جلال وهو يقدم ويعرف عن ياسمين صبري كلها تندرج تحت طائلة التحرش

مفردات قذره مسيئة لأي امرأه وتعابير جنسيه هابطه

كيف سمح ومر السيناريو ع رقابة @mbc وهو دائما يستخدم أبذأ المفردات الهابطة ولا حسيب او رقيب

معقول لا يوجد سقف لهذا الاسفاف⁉️ — سعاد الشمري (@SouadALshammary) ١٨ مايو ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #رامز_تحت_الصفر على مواقع التواصل حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة، وظهر اسم الممثلة ياسمين صبري في أكثر من 14 ألف تغريدة على تويتر

وتفاوتت آراء المشاهدين حول البرنامج فمنهم من اعتبره "إنتاجا رخيصا وتمثيلا واضحا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Official_eissax يعني كل سنة بنبقي عارفين ان برنامج رامز جلال اشتغالة والضيوف عارفين لكن توصل للدرجة دي ده استخفاف واستهزاء بعقل المشاهد يعني ياسمين صبري هنقول متعرفش كوبر لكن مش هتجيبلي تريزيجيه وغيره اللي قاعدين معسكرات وتدريبات وجد وهزار مع كوبر ومش هيعرفوه..برنامج فاشل👎.#رامز_تحت_الصفر — Ahmed Eissa ∆ (@Official_eissax) ١٧ مايو ٢٠١٨

ومنهم من قال: "نعرف انه تمثيل وهو يعرف اننا نعرف انه تمثيل وباقي يسوي البرنامج واحنا باقين نتفرج عليه ببساطه لانه اكثر برنامج يضحكنا ويوسع صدرون"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ue__13 #رامز_تحت_الصفر نعرف انه تمثيل وهو يعرف اننا نعرف انه تمثيل وباقي يسوي البرنامج واحنا باقين نتفرج عليه ببساطه لانه اكثر برنامج يضحكنا ويوسع صدرونا❤️❤️ — ً (@ue__13) ١٧ مايو ٢٠١٨