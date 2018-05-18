#اعلان_زين يثير جدلا و #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه المنورة
اعلان زين يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناوله أزمات عدة في المنطقة العربية والإسلامية، وطعن ممرض في مستشفى بالمدينة المنورة، وبرنامج رامز تحت الصفر بين متابع ورافض.
#اعلان_زين
ينتظر المشاهدون إعلان شركة "زين" للاتصالات كل عام مع بداية شهر رمضان، ولكن هذه السنة أثار الإعلان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول أزمات عدة في المنطقة العربية والإسلامية كأزمة لاجئي سوريا، وتشريد مسلمي الروهينغا، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وجسد الإعلان عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العالم كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من رؤساء الدول.
وحمل عنوان "سيدي الرئيس"، حيث ظهر فيه أطفال وهم يناشدون هؤلاء الرؤساء من أجل إنقاذهم من الدمار والفقر والجوع وكل ما خلفته الحروب.
وتصدر هاشتاغ #اعلان_زين قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حصدا أكثر من 27 ألف تغريدة تفاوتت بين من أيد وقال " هذا واقعنا بإختصار"، وبين من رفض وقال "إعلان فاشل وفيه ذل و استجداء".
ونشرت الملكة رانيا على حسابها في تويتر رابط الفيديو وقالت: "سيكون جيدا لو استمعنا لأصوات الأطفال".
#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد طعن ممرض في مستشفى بالمدينة المنورة.
وصرح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة قائلا :" أبشر الجميع زميلنا اموره طيبه وطلع من غرفة العمليات ويشكر كل من أهتم وسأل، كما ابلغناه بأنه قد تمت الاطاحة بالجاني من قبل الجهات الامنية بالمدينة المنورة" .
وقالت وزارة الصحة السعودية على حسابها في تويتر :"الصحة تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص الاعتداء الذي حصل على أحد الممارسين الصحيين وذلك لإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي".
وأطلق ناشطون هاشتاغ #طعن_ممارس_صحي_بالمدينه على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 7 الأف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وبدأوا بنشر صور المعتدي ومقاطع فيديو لعملية الطعن، مطالبين الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبة بحقه.
#رامز_تحت_الصفر
أثارت الحلقة الأولى لبرنامج رامز تحت الصفر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف البرنامج عن خدعة يقوم بها الممثل رامز جلال بارتداء "قناع" بملامح شبيهة بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.
واستضاف رامز جلال في الحلقة الأولى لبرنامجه الممثلة ياسمين صبري والتي ظهرت وكأنها تعلم أن الشخص الذي أمامها ليس الأرجنتيني كوبر.
وانتشر هاشتاغ #رامز_تحت_الصفر على مواقع التواصل حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة، وظهر اسم الممثلة ياسمين صبري في أكثر من 14 ألف تغريدة على تويتر
وتفاوتت آراء المشاهدين حول البرنامج فمنهم من اعتبره "إنتاجا رخيصا وتمثيلا واضحا"
ومنهم من قال: "نعرف انه تمثيل وهو يعرف اننا نعرف انه تمثيل وباقي يسوي البرنامج واحنا باقين نتفرج عليه ببساطه لانه اكثر برنامج يضحكنا ويوسع صدرون"