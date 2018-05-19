عمرو_خالد يربط ارتقاء الروح والصلاة بالدجاج

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جذب الداعية الإسلامي عمرو خالد الأضواء في شهر رمضان، ليس بسبب برنامجه الديني جديد بل بإعلانه عن دجاج.

فقد أطل عمرو خالد في إعلان لشركة "دواجن الوطنية" السعودية، وهو يقول "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وأضاف "ستجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى".

في بداية الإعلان قدم عمرو خالد للمشاهدين الطباخة آسيا عثمان التي أثنت على دجاج الوطنية ليعطي بعدها الداعية بعدا دينيا للموضوع ويبشر من يتناول الدجاج.

أشعل الإعلان مواقع التواصل الاجتماعي وقوبل بموجة انتقادات ساخرة، ما حدا بشركة "دواجن الوطنية" إلى حذف الإعلان من صفحاتها.

وأعرب المتفاعلون مع #عمرو_خالد_الدجاج_يرتقي_بالروح عن غضبهم من تصرف الداعية واستغلاله الدين في سبيل تحقيق الربح المادي.

وعلق مصطفى الشريف، قائلا " #عمرو_خالد من المحزن فعلاً ان نشاهد متاجرة بالدين لهذا الحد الغير معقول...سيصبح مادة ساخرة الفترة القادمة."

وعلى نفس المنوال، أشار خالد سعد آل جلبان إلى أن ما حدث استخدام للدين ، واستخفاف بالعقول .. رفقاً بالدين، أما العقول فقد تجاوزت من يحاول المتاجرة بها .."

ورأى البعض في الإعلان فرصة لمراجعة أنفسهم والبرامج الدينية التي يتبعونها.

وقد تعرض عمرو في الآونة الأخيرة لانتقادات لاذعة، خاصة بعد ظهوره في بث مباشر عبر فيسبوك وهو يبتهل بالحرم المكي.

ووسط الهجوم الذي طال الداعية الإسلامي، انبرى آخرون في الدفاع عنه ووصفوا الحملة ضده بالمسيسة.

لمع نجم عمرو خالد منذ تسعينيات القرن الماضي ويعد واحدا من أشهر "الدعاة الشبان" في العقدين الأخيرين.