هاشتاغات كثيرة وموضوعات متعددة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها اعتقال 7 ناشطين في السعودية، حملة للمطالبة بالإفطار العلني في تونس، وتغريدة لاردوغان تثير جدلا في الخليج.

#اردوغان_يسيء_للسعوديه.. ما وراء الهاشتاغ؟

شهد هاشتاغ #اردوغان_يسيء_للسعوديه سجالا بين معارضي ومؤيدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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ويأتي إطلاق الهاشتاغ الذي احتل مركزا متقدما في الترند السعودي، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، حول التطورات الأخيرة في فلسطين.

ففي كلمة ألقاها عشية انطلاق القمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول، قال اردوغان إن القدس "ليست مجرد مدينة، بل هي رمز وامتحان وقبلة" وأردف "إذا لم نستطع حماية القدس فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الثانية بأمان".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rterdogan_ar القدس ليست مجرد مدينة، إنما هي رمز وامتحان وقبلة. وإذا لم نتمكن من حماية قبلتنا الأولى فلن نستطيع التطلع لمستقبل قبلتنا الثانية في أمان. والعالم الإسلامي قد فشل في اختبار القدس. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ١٨ مايو ٢٠١٨

قوبلت تصريحات اردوغان بموجة استنكار من قبيل مغردين لمسوا في كلامه إساءة للسعودية، ورسالة مبطنة للساسة في المملكة.

وثمن مغردون مواقف المملكة الداعمة لفلسطين وانتقدوا ما سموها بازدواجية المعايير التي تتبنها تركيا في علاقتها مع إسرائيل.

واتهم آخرون اردوغان بإثارة البلبلة وبتلميع صورته على حساب تشويه الآخرين، داعين إلى قطع العلاقات مع أنقرة

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 اولا يا اردوغان

لست وصي على الحرمين الشريفين كي تقول ان لم نحمي القبلة الاولى سوف لن نستطيع حماية القبلة الثانية

الحرمين الشريفين تحت حماية السعودية ولم يتطلبون منك حمايتها.

اما خطاباتك عن القدس هي كي تزيد شعبيتك التي خسرت الشئ الكثير بسبب ضعف اقتصادك

#اردوغان_يسيء_للسعوديه — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ١٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @269saud4 #اردوغان_يسيء_للسعوديه سبق وأن حذّر الاستاذ سلمان الانصاري من السفر الى تركيا وقمت بتأييد كلامه وحاليا بعد كلام أوردغان فإن على الوطنيين اإلغاء سفرهم إلى تركيا وعدم التأثر بالدعاية وهناك بلدان علاقاتنا معهم جيدة ويحبوننا ولا يضمرون الكراهية لنا ومناسبة للسياحة أفضل من تركيا — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) ١٩ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naissy_q افهم أيها العربي ان للأتراك مشروع توسعي واضح، لا يختلف مع المشروع الفارسي. يريدون فرض هيمنتهم على بلادك، مستغلين في ذلك دينك الاسلامي، فلا تسمح لهم بذلك.

#اردوغان_يسيء_للسعوديه — قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) ١٨ مايو ٢٠١٨

من جهة أخرى، أشاد مغردون آخرون بموقف تركيا الأخير تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع المغردون بأن التطورات الأخيرة كشفت -حسب قولهم- عن تقاعس وخذلان الحكومات العربية التي ظلت حبيسة التنديدات والشجب في ردها على أحداث غزة في حين اتخذت دول غير عربية مواقف أكثر جرأة ونصرة لفلسطين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faqea #اردوغان_يسيء_للسعوديه

اردوغان يعي عجزنا كأمة مسلمة فهو اعتراف منه بالعجز عن نصرة بعضنا واحساسه بالعجز والضعف هو ما انطقه

اللهم سخر لنا رجالا لنصرة دينك واخذل من خذل أمة الاسلام — فاقع (@faqea) ١٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wlaif224 #اردوغان_يسيء_للسعوديه

لا اعلم اي اسأءة تتحدثون انتم مصابون بفوبيا اردوغان والاخوان والحمدين وايران

للعلم فقط لو السعودية ناصرت اهل الحق وتفاعلت مع قضايا الامة لكان اردوغان نفسه يتمنى ودها .تغير الحال ولم يبقى الحل بالرياض

المملكة التي كنا نعتز بها ذهبت مع الليبرالية — ولايف قطر (@wlaif224) ١٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alanazigngmail1 انتقاد اردوغان فيه جزء كبير من الحق ولايغضب شخص صادق ، ولكن لا يجب ان ننكر فضل الدوله العثمانيه والاتراك على الاسلام والمسلمين في حقبه من الزمن كانوا هم عز للاسلام والمسلمين . #اردوغان_يسيء_للسعوديه — الرَاقًـــــيَ℘✶* (@alanazigngmail1) ١٨ مايو ٢٠١٨

يذكر أن هاشتاغ #اردوغان_يسيء_للسعوديه حصد أكثر من140 ألف تغريدة.

"#مش_بالسيف":رمضان يعيد الجدل حول الإفطار علناً

في كل سنة، يتجدد الجدل في تونس بشأن فتح المقاهي لأبوابها في ساعات نهار شهر رمضان.

بلغ الجدل أشده هذه السنة بعد تصريحات لوزير الداخلية التونسي بغلق المقاهي، وعقاب المفطرين في نهار رمضان.

وفي العالم الافتراضي تدور حرب بين مطلقي هاشتاغ #مش_بالسيف و آخرين أيدوا قرار وزير الداخلية واعتبروه قانونيا وخطوة للحفاظ على ثوابت وعقيدة الشعب التونسي.

ويقود المشاركون في هاشتاغ #موش_بالسيف ( ليس بالغصب) حملة للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية لما رأوا فيه مخالفة للدستور الذي يكفل حرية المعتقد والضمير.

وطالب القائمون على الحملة بحق علانية الإفطار، بدلا من الاضطرار إلي تناول الطعام والشراب بعيدًا عن أعين الآخرين، دعت صفحة "المفكرون الأحرار" لتنظيم وقفة احتجاجا على قرار وزارة الداخلية .

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وكان الداعية التونسي المعروف عادل العلمي توعد بتتع المفطرين وفضحهم بنشر صورهم على مواقع التواصل. وقد اعتاد العلمي ملاحقة المفطرين والمخالفين لقانون غلق المقاهي خلال شهر رمضان .

ولا يمنع القانون التونسي الإفطار جهارا خلال رمضان، لكن غلق المقاهي لأبوابها في شهر رمضان، يعود إلى مرسوم قديم يرجع إلى عهد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

مواجهة #عملاء_السفارات و #اين_الناشطين_الحقوقيين

ما إن أعلنت السلطات السعودية القبض على أعضاء ما بات يعرف بخلية "عملاء السفارات"، حتى فقز هاشتاغا #عملاء_السفارات و#اين_الناشطين_الحقوقيين إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية.

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص تتهمهم بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة والمساس بالثوابت الدينية والوطنية.

ومن بين المعتقلين الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان والدكتور محمد الربيعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOISaudiArabia رئاسة أمن الدولة تقبض على (٧) أشخاص لقيامهم بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية. — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ١٨ مايو ٢٠١٨

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لقرار الاعتقال.

المتضامنون مع المعتقلين وصفوهم بالمنضالين وشبهوا ما حدث بحملة "رعب."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MeshariGhamdi "لا تزال النساء السعوديات لم تتلق حقوقها كاملة حتى اليوم "

- ولي العهد محمد بن سلمان

المطالبة بالحقوق ليست جريمه انما الخيانه هي الجريمه، الاشخاص المطالبين بالحقوق لا يمثلون الحقوق وماهيتها ونبلها بمفهوميتها انما موصلين لصوتها، افعل ما تفعل وصيح بقدر حنجرتك لن تشوه مفهوم الحقوق. pic.twitter.com/8BrZXM88pX — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) ١٩ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaledM_60 كشفت #السعودية_الجديدة عن وجهها القبيح الذي شمل إسكات جميع الأطياف. ربّ ضارّة نافعة. قد تكون بداية لتوافق على التصفيق على كافة "الإصلاحات" الوهمية مهما كانت متوافقة مع مطالب أي طيف. — Khaled (@KhaledM_60) ١٨ مايو ٢٠١٨

ويرى نشطاء أن حملة الاعتقالات عرت ما أسموه بحملة الاصلاحات الوهمية وأكدت إصرار السلطات على إسكات المعارضين لها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aalodah في هذه الأيام التي تنتظر المرأة فيها منجزات على الأرض تُشنّ حملة قمع على قيادات نسوية وقيادات وطنية حاربت التطبيع والظلم..

في هذه اللحظات -يا أيهالأعزاء- مشروع حقوق المرأة يُدفن في مقبرة الاعتقالات الجماعية التعسفية وانتهاك الحرمات في هذا الشهر الفضيل.

ماذا بقي؟! — د. عبدالله العودة (@aalodah) ١٩ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaledM_60 كشفت #السعودية_الجديدة عن وجهها القبيح الذي شمل إسكات جميع الأطياف. ربّ ضارّة نافعة. قد تكون بداية لتوافق على التصفيق على كافة "الإصلاحات" الوهمية مهما كانت متوافقة مع مطالب أي طيف. — Khaled (@KhaledM_60) ١٨ مايو ٢٠١٨

في المقابل، وصف قطاع من المغردين النشطاء بالعملاء وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_altayer كانوا قبل اعوام يبررون تواصلهم مع جهات خارجية بالرغبة في الاصلاح، وهم يكذبون..



والآن تمر السعودية بأكبر عملية اصلاح في تاريخها، بل في تاريخ المنطقة كلها، ومع ذلك لم يتوقفوا عن العمالة والخيانة والسفالة لأن أهدافهم خبيثة، ومساعيهم تتمحور حول زعزعة استقرار الوطن.#عملاء_السفارات — Muhammed M. Altayer #MBS (@m_altayer) ١٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrLalibrahim #عملاء_السفارات تسطيح القبض على بعض الشخصيات بتهم تمس أمن الدولة وتخصيصها باسقاط الولاية فقط او قيادة المرأة السيارة "فقط"هو تقزيم للدولة واجهزتها و تعظيم للمتورطين، الخبر رغم اختزاله إلا انه كان دقيقا في السبب وهو التعاون مع جهات اجنبية والتحريض ضد الدولة ودعمه ماليا واعلاميا — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) ١٨ مايو ٢٠١٨