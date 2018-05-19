#اردوغان_يسيء_للسعوديه.. ما القصة؟
هاشتاغات كثيرة وموضوعات متعددة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها اعتقال 7 ناشطين في السعودية، حملة للمطالبة بالإفطار العلني في تونس، وتغريدة لاردوغان تثير جدلا في الخليج.
#اردوغان_يسيء_للسعوديه.. ما وراء الهاشتاغ؟
شهد هاشتاغ #اردوغان_يسيء_للسعوديه سجالا بين معارضي ومؤيدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ويأتي إطلاق الهاشتاغ الذي احتل مركزا متقدما في الترند السعودي، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، حول التطورات الأخيرة في فلسطين.
ففي كلمة ألقاها عشية انطلاق القمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول، قال اردوغان إن القدس "ليست مجرد مدينة، بل هي رمز وامتحان وقبلة" وأردف "إذا لم نستطع حماية القدس فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الثانية بأمان".
قوبلت تصريحات اردوغان بموجة استنكار من قبيل مغردين لمسوا في كلامه إساءة للسعودية، ورسالة مبطنة للساسة في المملكة.
وثمن مغردون مواقف المملكة الداعمة لفلسطين وانتقدوا ما سموها بازدواجية المعايير التي تتبنها تركيا في علاقتها مع إسرائيل.
واتهم آخرون اردوغان بإثارة البلبلة وبتلميع صورته على حساب تشويه الآخرين، داعين إلى قطع العلاقات مع أنقرة
من جهة أخرى، أشاد مغردون آخرون بموقف تركيا الأخير تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع المغردون بأن التطورات الأخيرة كشفت -حسب قولهم- عن تقاعس وخذلان الحكومات العربية التي ظلت حبيسة التنديدات والشجب في ردها على أحداث غزة في حين اتخذت دول غير عربية مواقف أكثر جرأة ونصرة لفلسطين.
يذكر أن هاشتاغ #اردوغان_يسيء_للسعوديه حصد أكثر من140 ألف تغريدة.
"#مش_بالسيف":رمضان يعيد الجدل حول الإفطار علناً
في كل سنة، يتجدد الجدل في تونس بشأن فتح المقاهي لأبوابها في ساعات نهار شهر رمضان.
بلغ الجدل أشده هذه السنة بعد تصريحات لوزير الداخلية التونسي بغلق المقاهي، وعقاب المفطرين في نهار رمضان.
وفي العالم الافتراضي تدور حرب بين مطلقي هاشتاغ #مش_بالسيف و آخرين أيدوا قرار وزير الداخلية واعتبروه قانونيا وخطوة للحفاظ على ثوابت وعقيدة الشعب التونسي.
ويقود المشاركون في هاشتاغ #موش_بالسيف ( ليس بالغصب) حملة للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية لما رأوا فيه مخالفة للدستور الذي يكفل حرية المعتقد والضمير.
وطالب القائمون على الحملة بحق علانية الإفطار، بدلا من الاضطرار إلي تناول الطعام والشراب بعيدًا عن أعين الآخرين، دعت صفحة "المفكرون الأحرار" لتنظيم وقفة احتجاجا على قرار وزارة الداخلية .
وكان الداعية التونسي المعروف عادل العلمي توعد بتتع المفطرين وفضحهم بنشر صورهم على مواقع التواصل. وقد اعتاد العلمي ملاحقة المفطرين والمخالفين لقانون غلق المقاهي خلال شهر رمضان .
ولا يمنع القانون التونسي الإفطار جهارا خلال رمضان، لكن غلق المقاهي لأبوابها في شهر رمضان، يعود إلى مرسوم قديم يرجع إلى عهد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.
مواجهة #عملاء_السفارات و #اين_الناشطين_الحقوقيين
ما إن أعلنت السلطات السعودية القبض على أعضاء ما بات يعرف بخلية "عملاء السفارات"، حتى فقز هاشتاغا #عملاء_السفارات و#اين_الناشطين_الحقوقيين إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية.
بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص تتهمهم بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة والمساس بالثوابت الدينية والوطنية.
ومن بين المعتقلين الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان والدكتور محمد الربيعة.
وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لقرار الاعتقال.
المتضامنون مع المعتقلين وصفوهم بالمنضالين وشبهوا ما حدث بحملة "رعب."
ويرى نشطاء أن حملة الاعتقالات عرت ما أسموه بحملة الاصلاحات الوهمية وأكدت إصرار السلطات على إسكات المعارضين لها."
في المقابل، وصف قطاع من المغردين النشطاء بالعملاء وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليهم.