قضايا اليوم: مشجعو الزمالك يطالبون بمدير فني أجنبي لفريقهم، وتعيين مدير فني جديد غير متوقع للأرسنال يحظى باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمون عرب يتداولون صورا لأبو مازن وهو في المستشفى وسط تكهنات عن سوء حالته الصحية.

#مدرب_اجنبي_للزمالك

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في مصر طالب مشجعو نادي الزمالك لكرة القدم بتعيين مدرب فني أجنبي عوضا عن المدرب الفني الحالي خالد جلال.

وانتشر هاشتاغ #مدرب_اجنبي_للزمالك ليظهر في أكثر من 11 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا بمصر صباح الثلاثاء، وقال المستخدمون إنهم يريدون "تفادي ما يحدث في كل موسم مع نادي الزمالك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mokhtalat1911 لازم مدرب اجنبي بجهازه كفاية غباء وعناد كل موسم

فيه فتره اعداد طويله شهرين حرام يضيعوا

ليه نقتل الموسم قبل مايبدا!

لازم جروس وجهازه بالكامل

حرااااام نضيع الموسم زي كل سنه. #مدرب_اجنبي_للزمالك pic.twitter.com/DGNldKuZeP — المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) ٢١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zscofficial2 حرام والله نلف فى نفس الدايره تانى جمهور الزمالك مش مستحمل نعيد نفس السيناريو بنفس الطريقه الغريبه والعجيبه ان عندنا رئيس نادى مش بيتعلم من اخطائه ومصر ومصمم على نفس المنهج مع انه فشل اكثر من مره عايزين مدرب اجنبى #مدرب_اجنبي_للزمالك.،.#مدرب_اجنبي_للزمالك — zamaleksc🏆 (@zscofficial2) ٢١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MhmdGamalUWK1 الزمالك كبير جدا واكبر من اي حد والضغوطات اللي ع الزمالك لا يتحملها اي فريق تاني واعتقد معا اول خساره للزمالك ف بطوله او ف دوري هيحصل دربكه وخالد جلال مش هيقدر يستحملها في وجود المختل واكيد هيمشي وهنرجع لنفس السيناريو تاني 😟#مدرب_اجنبي_للزمالك — Mhmd Gamal Uwk (@MhmdGamalUWK1) ٢١ مايو ٢٠١٨

مدرب إسباني جديد للأرسنال

مصدر الصورة Getty Images Image caption المدير الفني الجديد للأرسنال

ومن المطالبة برحيل مدرب فني إلى تعيين آخر جديد، إذ اهتم المغردون في العالم العربي بخبر رياضي ’خر وهو تعيين نادي الأرسنال الإنجليزي لمدرب فني جديد.

وناقش المغردون تعيين الإسباني أوناي إمري الذي كان المدير الفني لفريق باريس سانت جيرمان الفرنسي.

وناقش المستخدمون التعيين الجديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HumoodAFC مهما كان مدرب الفريق سوف نظهر و نقدم كل الدعم له كوننا مشجعين لفريقنا و نحب هذا الكيان حب لا يوصف من اجل قيادة و تدعيم الفريق و جعله يعود لمنصة التتويج.

كل التوفيق لإيمري في هذه المهمة الصعبة، مشجعون ارسنال الحقيقيين سيظهرون لك كل الدعم.❤️@UnaiEmery_ pic.twitter.com/qMa0VHqbkV — Arsenalista #MerciArsène (@HumoodAFC) ٢٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drmahmallo سبب نجاح إيمري مع إشبيلية و فشله في معظم الفرق الأخرى كان مونشي ..



أرسنال واضح انه وصل لقناعة ان عندهم نسخة من مونشي .. لو سانيهي و ميسلنتات عرفوا يضبطوا الفريق لايمري هينجح .. يوناي إيمري مدرب تكتيكيا قوي و عنده عقلية فوز .. بس محتاج حد يدعمه في شغله مش يركبه — DrMahmoud (@drmahmallo) ٢١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @f_m_al3nzy يوناي حتى وهو مع اشبيليه كان ياخذ خساير

بنتائج كبيرة . . لا تعتقد انه هو المخلص !

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الافضل كان ان تجلب انشيلوتي ،

اما يوناي مدرب الاندية المتوسطة ..

والقبول به اعتراف رسمي

من جماهير الارسنال انه النادي ليس

من النخبة ،

+ جماهير الارسنال معتاده على اللعب الجميل ، سوف يفتقدونه — فهد الرسلاني (@f_m_al3nzy) ٢٢ مايو ٢٠١٨

"أبو مازن" في المستشفى

مصدر الصورة AFP Image caption إحدى الصور التي تداولها المستخدمون لأبو مازن بداخل المستشفى

تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس المعروف بأبو مازن وهو في المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي.

وتحدث مستخدمو مواقع التواصل عن وضع ابو مازن الصحي إذ أنها المرة الثالثة التي يزور فيها المستشفى خلال أسبوع وفقا لمسؤولين فلسطينيين.