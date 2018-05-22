مشجعو الزمالك يطالبون عبر مواقع التواصل بمدير فني أجنبي لفريقهم
قضايا اليوم: مشجعو الزمالك يطالبون بمدير فني أجنبي لفريقهم، وتعيين مدير فني جديد غير متوقع للأرسنال يحظى باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمون عرب يتداولون صورا لأبو مازن وهو في المستشفى وسط تكهنات عن سوء حالته الصحية.
#مدرب_اجنبي_للزمالك
في مصر طالب مشجعو نادي الزمالك لكرة القدم بتعيين مدرب فني أجنبي عوضا عن المدرب الفني الحالي خالد جلال.
وانتشر هاشتاغ #مدرب_اجنبي_للزمالك ليظهر في أكثر من 11 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا بمصر صباح الثلاثاء، وقال المستخدمون إنهم يريدون "تفادي ما يحدث في كل موسم مع نادي الزمالك".
مدرب إسباني جديد للأرسنال
ومن المطالبة برحيل مدرب فني إلى تعيين آخر جديد، إذ اهتم المغردون في العالم العربي بخبر رياضي ’خر وهو تعيين نادي الأرسنال الإنجليزي لمدرب فني جديد.
وناقش المغردون تعيين الإسباني أوناي إمري الذي كان المدير الفني لفريق باريس سانت جيرمان الفرنسي.
وناقش المستخدمون التعيين الجديد.
"أبو مازن" في المستشفى
تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس المعروف بأبو مازن وهو في المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي.
وتحدث مستخدمو مواقع التواصل عن وضع ابو مازن الصحي إذ أنها المرة الثالثة التي يزور فيها المستشفى خلال أسبوع وفقا لمسؤولين فلسطينيين.