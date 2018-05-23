مغردون مصريون يسألون: #وائل_عباس_فين
قضايا اليوم: إعلان المدون والناشط المصري وائل عباس على حسابه على فيسبوك خبر القبض عليه من قبل السلطات المصرية، وقرار وزير التربية والتعليم العالي الكويتي المتعلق بموضوع "الغش في الاختبارات"، وصرخة على تويتر لعدم توفر فرص العمل للمهندسين السعوديين وسيطرة اليد العاملة الأجنبية على معظم القطاعات في السعودية.
#وائل_عباس_فين
نبدأ من مصر حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء بعد إعلان المدون والناشط المصري وائل عباس على حسابه على فيسبوك خبر القبض عليه من قبل السلطات المصرية، وذلك من منزله بالتجمع الخامس.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وائل_عباس_فين مطالبين من خلاله السلطات المصرية الكشف عن مكان احتجازه.
وكانت إدارة تويتر قد أغلقت حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية.
قرار_وزير_التربيه_ظالم
اتخذ وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي قرارا يتعلق بموضوع "الغش في الاختبارات"، وأصدر لائحة الغش التي تحرم الطالب من إكمال جميع الاختبارات واعتباره راسبا فيها.
وأثار هذا القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سجلت وزارة التربية 642 حالة حرمان من جميع المواد خلال اليومين الأولين من الامتحانات.
وأطلق مغردون هاشتاغ قرار_وزير_التربيه_ظالم ليتصدر قائمة الترند في الكويت حاصدا أكثر من 4 آلاف تغريدة تفاوتت بين مؤيد ومعارض لقرار وزير التربية.
#مهندسون_معطلون_ياولي_العهد
أطلق مغردون سعوديون صرخة على موقع تويتر من خلال هاشتاغ #مهندسون_معطلون_ياولي_العهد في إشارة إلى عدم توفر فرص العمل للمهندسين السعوديين وسيطرة اليد العاملة الأجنبية على معظم القطاعات في المملكة.
وتصدر الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل، ووضع حد لظاهرة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستويتها على حد قولهم.
ومن جهة ثانية ظهر هاشتاغ #مهندسون_نشكرك_ياولي_العهد لشكر ولي العهد على ما يقدمه للمملكة العربية السعودية، وطالبوه النظر بأمر المهندسين العاطلين عن العمل، ووصلت عدد المشاركات به إلى أكثر من ألف وخمسمائة تغريدة.