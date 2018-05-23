مغردون مصريون يسألون: #وائل_عباس_فين

قضايا اليوم: إعلان المدون والناشط المصري وائل عباس على حسابه على فيسبوك خبر القبض عليه من قبل السلطات المصرية، وقرار وزير التربية والتعليم العالي الكويتي المتعلق بموضوع "الغش في الاختبارات"، وصرخة على تويتر لعدم توفر فرص العمل للمهندسين السعوديين وسيطرة اليد العاملة الأجنبية على معظم القطاعات في السعودية.

#وائل_عباس_فين

مصدر الصورة Waael Abbas Facebook Page Image caption المدون والناشط المصري وائل عباس

نبدأ من مصر حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء بعد إعلان المدون والناشط المصري وائل عباس على حسابه على فيسبوك خبر القبض عليه من قبل السلطات المصرية، وذلك من منزله بالتجمع الخامس.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وائل_عباس_فين مطالبين من خلاله السلطات المصرية الكشف عن مكان احتجازه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RashaPress أعرف وائل عباس من حوالي 15 سنة وقت ما كان بيشيل كاميرا ديجيتال صغيرة وبيوثق كل حاجة ومدونته كانت بتنشر المحاولات الأولي لنزولنا في الشوارع والكلام ف السياسة مع شارع صامت خايف..ده وائل بالنسبة لي بصرف النظر عن اختلافي معاه هفضل أقول الحرية حقه وأنه مش مجرم #وائل_عباس_فين — رشا عزب (@RashaPress) ٢٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azzaahmedzaki وائل عباس قبضوا عليه من بيته و غموا عينيه وائل عباس مش مجرد صديق وائل أخويا والله وائل الجدع اللي عمره ما رد حد في طلب و انا شاهدة على كده حتى اللي مش بيحبوه كان بيساعدهم على قد ما يقدر . وائل يستاهل مننا كل تضامن أرجوكم اتكلموا عنه . #وائل_عباس_فين — azzaahmedzaki (@azzaahmedzaki) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وكانت إدارة تويتر قد أغلقت حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية.

قرار_وزير_التربيه_ظالم

اتخذ وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي قرارا يتعلق بموضوع "الغش في الاختبارات"، وأصدر لائحة الغش التي تحرم الطالب من إكمال جميع الاختبارات واعتباره راسبا فيها.

وأثار هذا القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سجلت وزارة التربية 642 حالة حرمان من جميع المواد خلال اليومين الأولين من الامتحانات.

وأطلق مغردون هاشتاغ قرار_وزير_التربيه_ظالم ليتصدر قائمة الترند في الكويت حاصدا أكثر من 4 آلاف تغريدة تفاوتت بين مؤيد ومعارض لقرار وزير التربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bumajdad #قرار_وزير_التربيه_ظالم أتفق تماما مع إجراءات وزارة التربية وأطالب جامعة الكويت والهيئة العائمة للتعليم التطبيقي والجامعات والكليات الخاصة القيام بالمثل فالغش متفشي بالجامعات بشكل غير مسبوق — أ.د. علي بومجداد (@Bumajdad) ٢٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAlsharija عزيز الطالب الظلم هو ان تبذل كل هذا الوقت ذهابا وايابا للمدرسة وتستعين بالمراجعات واهلك يساعدونك وبالنهاية تعتمد على الغش لتحقيق النجاح!!



التعليم ليس شهادة فقط بل مهارات ومعارف ان لم تمتلكها لن تنفع الشهادة... القرار صائب وليس ظالم



#قرار_وزير_التربيه_ظالم — د. محمد الشريكة (@DrAlsharija) ٢٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ab_Alshallahi #قرار_وزير_التربيه_ظالم

الظلم الحقيقي عندما يتساوى الذين يعملون والذين لايعملون..هنا يكون أشد وأقسى انتهاك للعدالة والمساواة❗️؟

الظلم والإحباط عندما يجتهد الطالب طوال السنة الدراسية ويحرم نفسه من اللهو ويأتي الغير مبالي معتمداً على الغش وتأتي نتيجته ودرجاته أفضل من المجتهد❗️؟ — عبدالله الشلاحي (@Ab_Alshallahi) ٢٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @br_alazmi37 #قرار_وزير_التربيه_ظالم



منطقياً وشرعياً



اذا الطالب غش في ماده تعاقبة على الماده فقط ولكن من الإجحاف و الظلم انك تحرمه من جميع المواد .. قد يكون اخطأ في هذه الماده لكنه مجتهد بالمواد الأخرى



هذا والله أعلم — بدر العازمي (@br_alazmi37) ٢٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AAqeel10 #قرار_وزير_التربيه_ظالم

تعامل المراقبين مع الطلبة كانهم يعاملون مجرمين عسى ماشر ؟ نلقاها من صراخ باللجنه و تشتيت انتباه ولا من امتحانات فيها اساله " تعجيزية " ولا من الضغط النفسي الي صار قبل الامتحانات من قرارات جديدة ؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . — حميد الشمري. (@AAqeel10) ٢٢ مايو ٢٠١٨

#مهندسون_معطلون_ياولي_العهد

أطلق مغردون سعوديون صرخة على موقع تويتر من خلال هاشتاغ #مهندسون_معطلون_ياولي_العهد في إشارة إلى عدم توفر فرص العمل للمهندسين السعوديين وسيطرة اليد العاملة الأجنبية على معظم القطاعات في المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlfaidyN #مهندسون_معطلون_ياولي_العهد



هذي شهادات تخرجي من البترول والهيئة الملكية واخرتها اشتغل فني ب خمس الاف لين متى الأجانب اخذين حقوقنا في بلدنا ي ولي العهد والله ثم والله ان غيري كثير جدا وأسوأ من حالتي الأمل بالله ثم فيك ان وضعنا يتغير للأحسن pic.twitter.com/Dl70utGs90 — نواف (@AlfaidyN) ٢٢ مايو ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل، ووضع حد لظاهرة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستويتها على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k_al7arti سجل عندك ✋ مهندس كهربائي

خريج كوريا الجنوبية + لغة كورية مستوى متقدم

قدمت على اكثر من ٣٠٠ وظيفة خلال ٦ اشهر تقريباً

ولم يصل سوا ردين بالرفض

الاسباب: الخبرة

بكل امانه لست غاضب من عدم حصولي على وظيفة بقدر غضبي على تجاهلي وعدم الرد علي بالرفض او القبول!

#مهندسون_معطلون_ياولي_العهد — م.معاند الحارثي🇸🇦 (@k_al7arti) ٢٢ مايو ٢٠١٨

ومن جهة ثانية ظهر هاشتاغ #مهندسون_نشكرك_ياولي_العهد لشكر ولي العهد على ما يقدمه للمملكة العربية السعودية، وطالبوه النظر بأمر المهندسين العاطلين عن العمل، ووصلت عدد المشاركات به إلى أكثر من ألف وخمسمائة تغريدة.