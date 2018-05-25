ما هو #نظام_عقوبه_التحرش الجديد في السعودية؟

قضايا اليوم: إقرار مسودة نظام التحرش في السعودية من قبل لجنة تمثل جهات حكومية عدة ورفعها إلى الجهات المختصة للموافقة عليها، وسعوديون يسألون هل يحكي مسلسل العاصوف تاريخ السعودية أم أنه تشويه للواقع؟ ووصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة العمانية.

#نظام_عقوبه_التحرش

مصدر الصورة Getty Images Image caption إقرار مسودة نظام التحرش في السعودية

نبدأ من السعودية، وبعد إقرار مسودة نظام التحرش من قبل لجنة تمثل جهات حكومية عدة ورفعها إلى الجهات المختصة، تفاعل آلاف المغردين حول القانون الذي قد تصل العقوبة فيه إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نظام_عقوبه_التحرش متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة.

وانقسمت آراء المغردين. فهناك من أيد القانون ورأى أن من شأنه منع ظاهرة التحرش اللفظي أو الحد منها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 كل اعتراض مفهوم في الدنيا!

الا اللي يعترض على #نظام_عقوبه_التحرش!

وش مشكلتك مع القانون؟

اعتقد ان السبب اللي يخلي اي شخص يعترض عليه، انه هو اصلا متحرش وهالقرار بيكون ضد سلوكه!

>مثل مافيه قانون للسرقة وقانون للفساد وقانون للغش، للحد من الجريمة، فلماذا الاعتراض على قانون للتحرش؟ — Ibrahim AlMoneef (@altamimi14) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WaleedDhafeeri وأخيراً ..

إقرار هذا النظام سيكون رادع وقوي ضد المُتحرشين ، وسيكون تأثيره على المدى القريب والبعيد أقوى من ألف داعية وأقوى من ألف موعظة وأقوى من كل مراكز الهيئة ، لأنهُ ثابت ولا يخضع لمزاج أحدهم ، مما سيساهم إيجاباً في ضبط سلوك المُتمردين وتقويم أخلاقهم



.

.



#نظام_عقوبه_التحرش — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٢٤ مايو ٢٠١٨

والبعض الآخر عارض القانون معتبرا أن المجتمع لا يحتاج إلى قانون لمكافحة هذه الظاهرة، وإنما يحتاج إلى قانون يعزز الالتزام بالدين والأخلاق ومنع التبرج والاختلاط في كثير من الأماكن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Msh3l_beah #نظام_عقوبه_التحرش

من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة ، سيبرر الخمر لأنه مر بالبار كأنه بهيمة لا يحكمه دين ولا خلق . — مشعل (@Msh3l_beah) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omar_f_2017 #نظام_عقوبه_التحرش

الله سبحانه وتعالى امر بغض البصر للرجل والمرأه .

ولو نمشي على تعاليم دينا

ما احتجنا لقوانين التحرش

واقترح عقوبه سجن 5 سنوات

وحرمان من قيادة السياره مدى العمر

ان كان المتحرش رجل او امرأه — عمر الحربي (@omar_f_2017) ٢٤ مايو ٢٠١٨

#العاصوف_تاريخ_ام_تشويه

ونبقى في السعودية حيث انشغل الشارع السعودي بالسؤال: هل يحكي مسلسل العاصوف تاريخ السعودية أم أنه تشويه للواقع؟

ويتطرق المسلسل لمرحلة حساسة من تاريخ السعودية، وهي فترة ما قبل الصحوة الإسلامية التي نشطت في أواخر السبعينيات، والذي يتحدث عن التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال خمسة عقود، ويرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي شملت بعض شرائح المجتمع.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه والذي بلغ عدد المشاركات به أكثر من 71 ألف تغريدة متصدرا بذلك قائمة الترند في السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majd14098 #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه

انظروا الى السوريون اغلب مسلسلاتهم يوصلون لنا صورة جميلة عن اجدادهم بالبطولات والشجاعة والنخوة حتى نسائهم لم يمسوهم بسوء الاخلاق

عكس هولاء التوافه المشوهين لماضي اجدادنا بالفواحش والمنكرات . — ماجد (@majd14098) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a_aA15 #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه



جميع دول العالم مسلسلاتهم تتكلم عن قوتهم وتاريخهم العظيم



الا مسلسلاتنا يصور للعالم ان حياتنا تحت ظل الخيانه الزوجيه وزنا ولقيط وفقر ومخدرات .. — عبدالعزيز بن عبدالله (@a_aA15) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ra3iii #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه



اذا تشويه فهو لا يستحق المشاهدة



واذا تاريخ فهذا يعني أن الصحوة

أنقذت المجتمع من النساء العاهرات

اللواتي يطاردن الرجال في الطرقات

ويمارسن الجنس في الصحراء

وينجبون اللقطاء ولا يعرفون اي

السرابيت هو أبو الطفل



وفي كلتا الحالتين المسلسل لم

يحقق اهدافه — رآعي طويلة (@ra3iii) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @otb_90i #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه

-

اللي على اليمين اخت الملك عبدالعزيز

عند وصولها هولندا عام 1965 !

مسلسل العاصوف يحاول إثبات ان المجتمع كان فري وبالصحوه صار رجعي !

(( مسلسل تشويه لـ تاريخ السعوديه )) pic.twitter.com/soTROA6xXR — نوف العتيبي🇸🇦 (@otb_90i) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @WaleedDhafeeri العاصوف يتحدث عن حقبة السبعينيات أي قبل حوالي أكثر من 40 عام ، ومنتقدوه أغلبهم لم يتجاوز العشرينات من عمره ..!

يالها من مفارقة مضحكة !(؛



.

.



#العاصوف_تاريخ_ام_تشويه — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٢٤ مايو ٢٠١٨

ولم يتسن لبي بي سي الحصول على تعليق من الجهة المنتجة للمسلسل.

#اعصار_مكونو

ومع وصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة العمانية، لا يزال الحديث قائما على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخاوف من مخاطر هذا الإعصار.

وتصدر #اعصار_مكونو و #مكونو قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية، ووصلت عدد المشاركات بهما إلى أكثر من مئتي ألف تغريدة على مدار الأيام القليلة الماضية .