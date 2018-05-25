ما هو #نظام_عقوبه_التحرش الجديد في السعودية؟
قضايا اليوم: إقرار مسودة نظام التحرش في السعودية من قبل لجنة تمثل جهات حكومية عدة ورفعها إلى الجهات المختصة للموافقة عليها، وسعوديون يسألون هل يحكي مسلسل العاصوف تاريخ السعودية أم أنه تشويه للواقع؟ ووصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة العمانية.
#نظام_عقوبه_التحرش
نبدأ من السعودية، وبعد إقرار مسودة نظام التحرش من قبل لجنة تمثل جهات حكومية عدة ورفعها إلى الجهات المختصة، تفاعل آلاف المغردين حول القانون الذي قد تصل العقوبة فيه إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نظام_عقوبه_التحرش متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة.
وانقسمت آراء المغردين. فهناك من أيد القانون ورأى أن من شأنه منع ظاهرة التحرش اللفظي أو الحد منها.
والبعض الآخر عارض القانون معتبرا أن المجتمع لا يحتاج إلى قانون لمكافحة هذه الظاهرة، وإنما يحتاج إلى قانون يعزز الالتزام بالدين والأخلاق ومنع التبرج والاختلاط في كثير من الأماكن.
#العاصوف_تاريخ_ام_تشويه
ونبقى في السعودية حيث انشغل الشارع السعودي بالسؤال: هل يحكي مسلسل العاصوف تاريخ السعودية أم أنه تشويه للواقع؟
ويتطرق المسلسل لمرحلة حساسة من تاريخ السعودية، وهي فترة ما قبل الصحوة الإسلامية التي نشطت في أواخر السبعينيات، والذي يتحدث عن التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال خمسة عقود، ويرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي شملت بعض شرائح المجتمع.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #العاصوف_تاريخ_ام_تشويه والذي بلغ عدد المشاركات به أكثر من 71 ألف تغريدة متصدرا بذلك قائمة الترند في السعودية.
ولم يتسن لبي بي سي الحصول على تعليق من الجهة المنتجة للمسلسل.
#اعصار_مكونو
ومع وصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة العمانية، لا يزال الحديث قائما على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخاوف من مخاطر هذا الإعصار.
وتصدر #اعصار_مكونو و #مكونو قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية، ووصلت عدد المشاركات بهما إلى أكثر من مئتي ألف تغريدة على مدار الأيام القليلة الماضية .