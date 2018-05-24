أثارت صورة لنموذج هيكل يهودي على أنقاض المسجد الأقصى موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

مصدر الصورة Twitter

فقد التقطت صورة للسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو يبتسم خلال تسلمه لوحة للقدس الشرقية أزيل منها المسجد الأقصى واستبدل بنموذج لما يعرف بهيكل سليمان.

وجاء نشر الصورة بعد أيام من الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وبلغ التفاعل مع الصورة أشده بعدما نشرت منظمات إسلامية بيانات أدانت فيها الصورة المركبة لمدينة القدس المحتلة.

وحذرت مشيخة الأزهر في مصر من "أن الصمت على هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlAzhar تابع #الأزهر الشريف، باستنكار شديد، الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى ب "الهيكل" المزعوم. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وفي ظل الغضب المتصاعد، غرد حساب السفارة الأمريكية في القدس قائلا: لم ينتبه السفير فريدمان إلى اللوحة المركبة بين يديه عندما أخذت له صورة. و شعر بخيبة شديدة لاستغلال زيارته إلى بيني برك لإثارة هذا الجدل."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @usembassyjlm 1/2 Ambassador Friedman was not aware of the image thrust in front of him when the photo was taken. He was deeply disappointed that anyone would take advantage of his visit to Bnei Brak to create controversy. — USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) ٢٢ مايو ٢٠١٨

رغم تعقيب السفارة الأمريكية، التي افتتحت حديثا في مدينة القدس، على الصورة ومحتواها إلا أن مغردين عرب رأوا في تصرف فريدمان "عنصرية وتحريضا" على هدم المسجد الأقصى.

واعتبر مغردون أن ظهور فريدمان مع الصورة خطوة استفزازية تنم عن إصرار أمريكا على إلغاء حل الدولتين وإنهاء الوصاية الأردنية على القدس.

وطالبوا المنظمات الإسلامية بالرد على "إهانة فريدمان" والتصدي لما وصفوها بـ "محاولات إسرائيل وأمريكا لتزوير التاريخ وتهويد مدينة القدس" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samoosama11 عشرة أيام فقط بعد نقل السفارة الامريكية الى القدس،السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان يقف مبتسماً أمام صورة يظهر فيها "هيكل اليهود المزعوم" محتلا مكان المسجد الاقصى.لا وجود للمسجد الاقصى إطلاقا في الصورة التي تشكل استفزازا بالغ الخطورة لمشاعر المسلمين — قسما سننتصر (@samoosama11) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Galiladel1 السفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيد فريدمان"

في زيارته الأخيرة للقدس المحتلة يوم 22/5/2018

تلقى هدية عبارة عن صورة للقدس المحتلة و يظهر فيها الهيكل المزعوم «هيكل سليمان» مقاما في مكان المسجد الأقصى المبارك!!

يريدون هدم المسجد الاقصى و بناء الهيكل المزعوم مكانه !!!! pic.twitter.com/YslTDDbJFg — Galil Adel (@Galiladel1) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hasan7636 ماذا سنفعل في حال تم هدم المسجد الأقصى من قبل الصهاينة لبناء الهيكل و سيقولون زلزال أو وقع نتيجة و جود عدد كبير من الآبار تحته أو يحتجون بأن ايران ضربت مفاعل ديمونه مما أدى لخلخلة نتيجة الانفجار في المفاعل و طبعاً ديمونة خارج الخدمة لكن منذ 3 سنوات يحمونه بأربع منظومات دفاع جوي — Hasan 🇹🇷Elali (@hasan7636) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وغرد محمد سعيد نشوان قائلا: "إلى متى ستبقى التصرفات الأمريكية المنحطة والحقيرة دون رد عربي وإسلامي يرقى إلى مكانة المسجد الأقصى وعظمة الحرم القدسي الشريف؟ صورة للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان التقطت اليوم له إلى جانب صورة عملاقة يظهر فيها الهيكل بدلا من المسجد الأقصى، حيث قدمت له الصورة هدية تذكارية."

وعلق المغرد علاء بالقول : "السفير الأمريكي في إسرائيل" فريدمان يصور مع صورة "لجبل الهيكل" الذي يوضع فيه الهيكل الثالث الصهيوني على أنقاض المسجد الأقصى. أمريكا باتت تتمادى في محاربة المسلمين وبشكل عنصري مستفز، وبعض "المسلمين" يضنها واهماً أنها راعية السلام في المنطقة.!! #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية."

وناشد نشطاء الحكومات العربية كسر صمتها والتدخل لإنقاذ معالم القدس أمام ما وصفوه بالزحف الاستيطاني المتواصل.

وحذر نشطاء من أن خطوات الولايات المتحدة الأخيرة ستمهد الطريق لحرب دينية في المنطقة وتقضي على فرص السلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdeladimChn 1-تسلم السفير الأمريكي "ديفيد فريدمان" من المتطرفين الصهاينة مخططاً لمدينة القدس يظهر فيه ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك وابتهاجه بذلك، سلوك عنصري خطير يعكس خطورة الشراكة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء والحرب الدينية على المقدسات.@hamasinfo — عبدالعظيم الشويني (@AbdeladimChn) ٢٣ مايو ٢٠١٨