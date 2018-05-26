عمان_تتكاتف_كلها بعد #اعصار_مكونو

قضايا اليوم: وصول إعصار ميكونو سواحل سلطنة عمان وإعلان السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجراحها، ونهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في الملعب الأوليمبي بمدينة كييف الأوكرانية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، ومنع الشركة السعودية "طيران اديل" لطفل معاق من السفر على متن طائرتها.

#عمان_تتكاتف_كلها

مصدر الصورة FOBOS PLANET YouTube Image caption إعصار مكونو يصل إلى الساحل العماني

ومع وصول إعصار ميكونو، سواحل سلطنة عمان، وإعلان السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل من جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار. تصدر هاشتاغ #عمان_تتكاتف_كلها مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 87 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @andalus717 💕🌼🌼في هاشتاق #عمان_تتكاتف_كلها مشاعر إنسانية ودعوات صادقة وتعاطف جميل من أخوانا الخليجين والعرب ، له أثر رائع في نفوسنا..شكرا من القلب على تعاطفكم الأخوي وعلى مشاعركم النبيلة وعلى جمال ما سطرته أحرفكم 🌼🌼💕



💕إن الخليج هو التقاء دمائنا

في ساحل من لؤلؤ ومحار💕 pic.twitter.com/XaGEvUUFR2 — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) ٢٥ مايو ٢٠١٨

‏وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت على حسابها في فيسبوك عن تفعيل مركز الاتصال‬ بها على مدار الساعة وذلك ظرا للحالة الجوية الاستثنائية التي تمر على السلطنة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية العمانية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، على تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية، مع رياح شديدة السرعة، ما يعني ارتفاع مستوى الخطر عما قبل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق ما يجري على الساحل العماني.

#صلاح_كرستيانو_توقع_معنا

ومن إعصار ميكونو إلى إعصار من نوع آخر، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ينطلق اليوم عند الساعة 6:45 بتوقيت غرينيتش في الملعب الأوليمبي بمدينة كييف الأوكرانية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ومع الاقتراب إلى صافرة البداية أطلق مغردون عرب هاشتاغ #صلاح_كرستيانو_توقع_معنا والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة .

وانقسم الشارع العربي بين مؤيد لصلاح وآخر لرونالدو.

#طيران_اديل_رفض_ابني_المعاق

وأخيرا تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر منع الشركة السعودية "طيران اديل" لطفل معاق من السفر على متن طائرتها، لتعود وتعتذر لوالد الطفل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاغ #طيران_اديل_رفض_ابني_المعاق معربين عن غضبهم من الموقف الذي يخالف أنظمة هيئة الطيران ويسيء لحقوق المعاقين، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ajmidm اصبحت الكثير من المجتمعات تتنافس على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص #ذوي_الإعاقة وتجعل من ذلك قياسا لمدى تطور الخدمات في كل المجالات، بينما لازالت لدينا خدمات السفر التي هي ضرورة يفترض عدم حرمان اي شخص منها مجال لأهواء شركات الطيران وموظفيها !!!!#طيران_اديل_رفض_ابني_المعاق — ضيدان بن محمد (@ajmidm) ٢٥ مايو ٢٠١٨