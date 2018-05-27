هل انتهى حلم #محمد_صلاح في كأس العالم؟

قضايا اليوم: فوز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وإصابة محمد صلاح خلال المباراة قد تبعده عن8 كأس العالم، وحملة خليجية لدعم الليرة التركية وأخرى سعودية لحجب موقع يوتويب لمدة شهر بسبب عرض مقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد.

نهائي دوري الأبطال

مصدر الصورة Getty Images Image caption إصابة محمد صلاح خلال المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا

نبدأ من كرة القدم الأوروبية، ومن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع كلا من ليفيربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في العاصمة الأوكرانية كييف، والذي انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الحصة الأكبر من التعليقات قبل المباراة وخلالها وإلى ما بعد انتهائها.

وكان هاشتاغ #ليفربول_ريال_مدريد الأكثر انتشارا في العالم العربي، ووصل عدد المشاركات عبره إلى أكثر من 317 ألف تغريدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم.

وانتشر عالميا هاشتاغ #UCLfinal حاصدا حوالي مليوني تغريدة ليتربع على صدارة عرش الترند العالمي.

وتفاعل الناشطون مع اللاعب المصري محمد صلاح بعد الاصابة التي تعرض لها خلال المباراة، والتي قد تبعده عن حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ووصل عدد المشاركات في هاشتاغ #محمد_صلاح إلى أكثر من 110 آلاف تغريدة في العالم العربي.

واستخدم اسم Mo Salah باللغة الانجليزية في أكثر من 163 ألف تغريدة.

وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري إن إصابة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح وفقا للتقرير المبدئي الذي حصل عليه من الجهاز الفني للمنتخب الوطني هي "جزع في أربطة مفصل الكتف" وتحتاج لفترة علاجية تمتد لنحو أسبوعين.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لبي بي سي أن الحالة الطبية لصلاح مطمئنة، وأنه ربما يلتحق بالمنتخب المصري الذي يشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا منتصف الشهر المقبل.

وغرد المنتخب المصري على صفحته الرسمية في تويتر مؤكدا تصريحات الوزير.

#ادعموا_الليره_التركيه

ومن كييف إلى الخليج حيث اجتاحت حملة تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي، بهدف دعم الليرة التركية التي تشهد تراجعًا حادًا في قيمتها أمام الدولار.

واستخدم الناشطون هاشتاغ #ادعموا_الليره_التركيه للترويج للحملة التي لم تلق ترحيبا من جميع الأطراف، وحصد الهاشتاغ أكثر من 70 ألف تغريدة ليكون في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول الخليجية.

#حجب_يوتيوب_في_السعوديه

ونبقى في الخليج، وتحديدا السعودية حيث طالب مستخدمو موقع تويتر بحجب موقع يوتيوب في المملكة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر لعرضه مقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #حجب_يوتيوب_في_السعوديه حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة.