الكويت_ترحب_بتميم_المجد وسعوديون يستنكرون

قضايا عديدة شغلت الرأي العالم العربي نذكر منها زيارة أمير دولة قطر إلى الكويت، وغضب جمهور نادي الأهلي المصري على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، وانقسام بين من يدعو السياح العرب إلى السفر إلى تركيا ومن يحثهم على ذلك.

#الكويت_ترحب_بتميم_المجد

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

رحب الكويتيون بأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على طريقتهم، فأطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الكويت_ترحب_بتميم_المجد متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 52 ألف تغريدة.

واجتاحت صور أميري قطر والكويت مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلالها المستخدمون عن صدق العلاقة التي تجمع البلدين.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد أعلنت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "توجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الكويت في زيارة أخوية" >

ولكن هذه الزيارة لم تلق ترحيبا من بعض مستخدمي مواقع التواصل في بعض دول الخليج.

#الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه

ما زالت المعركة قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية النادي الأهلي وتركي آل الشيخ >

إذ أطلق مغردون مصريون هاشتاغ #الشوال_يفسد_الرياضه_العربيه في إشارة إلى المستشار في الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 76 ألف تغريدة متصدرا بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، وعبر من خلاله المستخدمون عن استيائهم لما يجري.

ولم يقتصر الأمر على تغريدات المصريين بل شاركهم عدد من السعوديين في الهاشتاغ معتبرين أن آل الشيخ "أفسد الرياضه السعوديه قبل العربيه".

#صيفنا_في_تركيا_اخطر و #صيفنا_في_تركيا_احلى

انتشر هاشتاغ #صيفنا_في_تركيا_اخطر في بعض الدول العربية حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، يحذر السياح في بعض الدول الخليجية من السفر إلى تركيا بعد حالات السرقة ومحاولات القتل والفوضى التي تعرض لها السياح في تركيا.

وكان الرد سريعا عبر هاشتاغ #صيفنا_في_تركيا_احلى والذي دعى من خلاله المستخدمون السياح العرب إلى الذهاب إلى تركيا وعدم الاكتراث لما يقوله البعض.

ولم تقتصر استخدام هاشتاغ #صيفنا_في_تركيا_احلى على العرب، وإنما استخدمه عدد من الأتراك لدعوة الخليجيين لزيارة تركيا.