تغريدات أبو تريكة لتركي آل الشيخ تثير ردود فعل كبيرة على تويتر
#تريكه_اسطوره_عربيه
نبدأ تقريرنا اليوم مع الرياضة حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #تريكه_اسطوره_عربيه بعد أن نشر محمد أبوتريكة، نجم فريق الأهلي المصري لكرة القدم السابق، أربع تغريدات طالب فيها إدارة الأهلي بفتح حساب بنكي لرد الأموال التي دفعها تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي.
وكان آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ذكر أنه دفع 260 مليون جنيه للنادي الأهلي على مدار الـشهور الخمس الأخيرة التي حصل خلالها على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.
وأثارت بعض التصريحات التي أدلى بها آل شيخ تجاه الأهلي حفيظة المشجعين مما دفع البعض للرد عليه.
وولدت تغريدات أبو تريكة ردود أفعال كثيرة حيث أتت غالبية التغريدات متعاطفة معه ومؤيده لتصريحاته.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 375 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واحتل الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح اليوم في عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات.
كما انتشر هاشتاغ #أبوتريكة_ خط أحمر الذي حصد آلاف التغريدات.
#فاتوره_الكهرباء
وإلى موضوع آخر حيث انتشر في السعودية هاشتاغ #فاتوره_الكهرباء حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ودشن مغردون الهاشتاغ لإبداء غضبهم والاعتراض على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وطالب المغردون السلطات بالتدخل ودعم المواطن السعودي.
كما طلب المغردون من الشركة السعودية للكهرباء تبرير ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وإيجاد حل لهذه المشكلة.