تغريدات أبو تريكة لتركي آل الشيخ تثير ردود فعل كبيرة على تويتر

مصدر الصورة TORU YAMANAKA

#تريكه_اسطوره_عربيه

نبدأ تقريرنا اليوم مع الرياضة حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #تريكه_اسطوره_عربيه بعد أن نشر محمد أبوتريكة، نجم فريق الأهلي المصري لكرة القدم السابق، أربع تغريدات طالب فيها إدارة الأهلي بفتح حساب بنكي لرد الأموال التي دفعها تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي.

وكان آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ذكر أنه دفع 260 مليون جنيه للنادي الأهلي على مدار الـشهور الخمس الأخيرة التي حصل خلالها على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @trikaofficial الأهلي فوق الجميع .اتمني من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتبع ١ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @trikaofficial لنساهم معا في محو الحزن والالم الذي اصابنا جميعا جراء الأمور الاخيرة .ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب يتبع٢ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وأثارت بعض التصريحات التي أدلى بها آل شيخ تجاه الأهلي حفيظة المشجعين مما دفع البعض للرد عليه.

وولدت تغريدات أبو تريكة ردود أفعال كثيرة حيث أتت غالبية التغريدات متعاطفة معه ومؤيده لتصريحاته.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 375 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waleedalfarraj عزيزي الكابتن محمد ابوتريكة .. تركت ذكرى جميلة في مصر والعالم العربي ، واعلم انك تحت قرار الحكومة القطرية الان ولا تملك قرارك ولهذا اتمنى ان ترفض استخدامك من اصحاب القرار في الدوحة والابتعاد عن الخلافات السياسية بين الدول ، لا تخسر كل شيء يا كابتن ، لا تخسر الشعب السعودي ، نصيحة pic.twitter.com/EXc0TtsJhw — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٢٧ مايو ٢٠١٨

واحتل الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح اليوم في عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات.

كما انتشر هاشتاغ #أبوتريكة_ خط أحمر الذي حصد آلاف التغريدات.

#فاتوره_الكهرباء

وإلى موضوع آخر حيث انتشر في السعودية هاشتاغ #فاتوره_الكهرباء حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ودشن مغردون الهاشتاغ لإبداء غضبهم والاعتراض على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmad4xa #فاتوره_الكهرباء

انتو متأكدين اننا ف السعوديه ولا في الصومال؟💔

العالم انفقرت كل شوي زيادة بنزين زيادة كهرب زيادة مادري شنو لليييش؟

حسبنا الله بس — أحمد الرويلي~🇸🇦 (@ahmad4xa) ٢٨ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @um_abudallah #فاتوره_الكهرباء حسبي الله ونعم الوكيل بحلقي سبعه اولاد وايجار بيت ومصاريف وفاتورة الكهرباء ماكانت تتعدا 150 الحين 800 من وين نسدد والا نحلق على ايش والا ايش — راجيه رضا ربي (@um_abudallah) ٢٨ مايو ٢٠١٨

وطالب المغردون السلطات بالتدخل ودعم المواطن السعودي.

كما طلب المغردون من الشركة السعودية للكهرباء تبرير ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وإيجاد حل لهذه المشكلة.