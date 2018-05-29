وافق مجلس الشورى السعودي، الاثنين، بأغلبية على مشروع قانون لمكافحة جريمة التحرش.

ويأتي مشروع القانون قبل أيام من بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة لحمايتها من التجاوزات المحتملة، وفق ما نقلته بعض الصحف السعودية.

مصدر الصورة AF[

ما هو هذا القانون؟

يرمي القانون المتكون من 8 مواد إلى "مكافحة جريمة التحرش" وينص على معاقبة المتحرش، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف ريال أي 26.7 ألف دولار.

وقد تغلظ العقوبة إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال أي 80 ألف دولار، في حالات محددة.

وعرف القانون الجديد التحرش بأنه "سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بقصد المس من جسده أو عرضه بأي وسيلة، بما في فيها التقنيات الحديثة."

#نظام_عقوبه_التحرش: انقسام على تويتر

وبين مرحب ومستغرب، تلقف المغردون السعوديون القانون الجديد وناقشوا محتواه ومدى نجاعته عبر #قانون_مكافحه_التحرش، و#نظام_مكافحة_التحرش.

المؤيدون للقانون وصفوه بالخطوة الرائدة واعتبروه أمرا ضروريا للحد من ظاهرة التحرش.

وعلق وليد الظيفري، قائلا:" وأخيراً إقرار هذا النظام سيكون رادعا قويا ضد المُتحرشين، وسيكون تأثيره على المدى القريب والبعيد أقوى من ألف داعية وأقوى من ألف موعظة وأقوى من كل مراكز الهيئة، لأنهُ ثابت ولا يخضع لمزاج أحدهم ..."

وعلى نفس المنوال، غردت أميمة الخميس:" #الملك_يامر_بنظام_ضد_التحرش إقرار النظام قريبا، هذا هو التاج الذي سترتديه المواطنة، تاج القانون والكرامة...يرافقها في مسيرة الوطن التنموية، ويردع من لم تردعه مروءته ..."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Arwa40232834 المطالب بقانون الاحتشام " انت تحكم نفسك لا تحكم المجتمع من حولك يعني لو سافرت برا يحقلك تتحرش ؟(كرمك الله عن الحيوان بالعقل)استخدم عقلك لتكتشف في ذاتك انك انت من يجب كبح نفسه عن الخطاء لدينك اولاً لنفسك ثانياً لمجتمعك ثالثاً و اخرها بسبب خوفك من عقوبة المتحرش #قانون_مكافحه_التحرش — Arwa amri (@Arwa40232834) ٢٩ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dareaag #قانون_مكافحه_التحرش



أليس من الأحرى أيضاً وضع قانون بمسمى ( إحترام الذوق العام للمجتمع )



١- عدم التبرج

٢- عدم لبس العبائه الضيقة

٣ - عدم لبس العبائه الملونه أو اللافته للنظر



كل مجتمع في العالم له خصوصياته والغريب أن العالم يحترمون خصوصياتهم ويجعلون لهم أنظمة تقويها ونحن ؟! pic.twitter.com/jWHTmTFQcb — دراج ضاحية لبن (@Dareaag) ٢٩ مايو ٢٠١٨

من جهة أخرى، رأى مغردون أن المجتمع السعودي ليس بحاجة لقانون لمحاربة التحرش، وإنما يحتاج إلى قانون يرسخ الالتزام بالدين، ويمنع التبرج.

وفي هذا السياق، كتب المغرد حسام: " لتفعيل القانون بشكل صارم علينا ردع المرأة بسن قانون يمنع التبرج ويلزم بالحشمة، وكذلك ردع الرجل بغض البصر وعدم التحرش أو حتى الاقتراب المتعمد من المرأة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hazzaalamri834 #قانون_مكافحه_التحرش جميل .. لكن السفور والميك اب الصارخ ، واللبس المقسم والغير محتشم واظهار المفاتن لدى النساء ، هو التحرش بعينه ، ولكل فعل ردة فعل .



.. يفترض ان توضع هذه النقطة في الحسبان قبل البدء في تطبيق القانون ، ويقنن بضبط محدودية اللباس المحتشم لدى الجنسين . — Hazzaalamri (@hazzaalamri834) ٢٩ مايو ٢٠١٨

"ارسال الإيموجي تحرش"... ما الحقيقة؟

فتح القانون الباب أمام الشائعات والتساؤلات، خاصة بعد تداول خبر يفيد بأن إرسال رسوم "الإيموجي" كالقبلة والقلب على مواقع التواصل "مجرمة بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية".

فقد اختلف محامون سعوديون على تويتر حول إدراج الصور التعبيرية في القانون الجديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALBABTAINK إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الالكتروني ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل . — خالد البابطين (@ALBABTAINK) ٢٨ مايو ٢٠١٨

وعلى إثرها، دشن نشطاء سعوديون هاشتاغ #فيسات_الواتساب_تحرش الذي تضمن صورا كاريكاتورية تسخر من القانون الجديد وفيديوهات مركبة تظهر رعب وهلع الشباب منه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 انا ما ادري #فيسات_الواتساب_تحرش صدق والا لا؟

طيب لو ارسل قلب💚 لصديقي او لاختي معناها تحرش؟

القلب يعني شكر او قبول او امتنان..

الى متى يتم حصر مجتمعنا في دائرة ضيقة تقوده للتخلف؟

اعملوا استبيان لكل دول العالم عن ان الـ💚 يعتبر تحرش، وشوفوا كيف ردة الفعل راح تكون مؤذية ومحرجة لنا — Ibrahim AlMoneef (@altamimi14) ٢٩ مايو ٢٠١٨

وعلقت أحلام الرويلي متهكمة: "معلومة هذا القلب💙 يدل على رشوة وفساد لأن لونه أزرق😜.."

أما المغرد عناد القرشي، فكتب: "نص النظام على أن التحرش هو كل قول أو فعل أو اشارة ذات مدلول جنسي". وأضاف " أما ما يتعلق بالرسوم كالقبلة أو القلب أو الورد فهذه الرسوم متعارف عليه بأن ليس لها مدلول جنسي و إنما ترسل لتبادل المحبة الأخوية والاحترام."