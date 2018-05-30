الإضراب يشعل مواقع التواصل في الأردن

بعض من قضايا اليوم التي شغلت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: مستخدمون يتداولون صورا لمظاهر من الإضراب اليوم الذي دعت إليه نقابات مهنية في الاردن، وفي غزة اهتمام بما حدث لسفينة "الحرية لكسر الحصار".

#إضراب_الأردن

مصدر الصورة Twitter

نبدأ اليوم تقريرنا من الأردن حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإضراب بعض القطاعات احتجاجا على مشروع تعديلات على قانون ضريبة الدخل.

ويأتي الإضراب بعد دعوات من نقابات مهنية.

وانتشر هاشتاغ #إضراب_الأردن ليظهر في أكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونشر المستخدمون صورا لمتاجر مشاركة في الإضراب أقفلت أبوابها وعلقت لافتات كتب عليها "أنا مشارك في الإضراب" كما رفع مواطنون لافتات كتب عليها "أضرب اليوم لأعيش غدا - لا لمشروع قانون الضريبة الجديد".

كما نشر المستخدمون لقطات للمضربين عن العمل وللوقفات التي نظمتها النقابات في شوارع الأردن.

وكتب أحد المستخدمين معلقا على الموضوع: "نسبة المشاركة في #اضراب_الاردن مع ساعات الصباح الباكر تفوق نسب المشاركة في الانتخابات النيابية. الشعب اليوم يلقي خطابه البرلماني تحت سماء الاردن. لا حاجة لنا بمجلس نواب أصم نائم تحت قبة البرلمان."

"سفينة الحرية"

وننتقل إلى غزة حيث اهتم المستخدمون بتحفظ السلطات الإسرائيلية على سفينة "الحرية لكسر الحصار" التي حاولت الإبحار من القطاع باتجاه قبرص في محاولة رمزية لكسر الحصار على غزة.

واوقفت البحرية الإسرائيلية السفينة واعتقلت كل من كانوا على متنها قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.

وظهر اسم سفينة الحرية في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونشر مستخدمون صورا ولقطات للسفينة اثناء محاولتها الإبحار باتجاه قبرص قبل أن توقفها السلطات الإسرائيلية.