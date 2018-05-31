قضايا اليوم: مقتل رجل مرور في الطائف يهيمن على اهتمامات المغردين بالخليج، وفي مصر المغردون يتضامنون مع محمد صلاح في إصابته عبر هاشتاغ #قوم_ياصلاح، وفي الإمارات حبس الناشط الحقوقي احمد منصور 10 سنوات يثير جدلا.

#الطائف_الآن

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لرجال أمن سعوديين

نبدأ اليوم تقريرنا من الطائف بالسعودية حيث قتل رجل مرور سعودي بعد أن طُعنه مجهولان.

وانتشر هاشتاغ #الطائف_الآن بصورة كبيرة في عدد من دول الخليج وورد عليه أكثر من 130 ألف تغريدة على مدار الساعات الـ14 الماضية.

وتحدثت صحف محلية عن تبادل إطلاق نار وقع بعد حادث الطعن بين المهاجمين ورجال أمن سعوديين.

وانتشر ايضا هاشتاغ #استشهاد_عبدالله_السبيعي نعى خلاله المغردون رجل المرور الذين وصفوه بالشهيد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mon11412 بقلوب مطمئنه راضيه بقضاء الله وقدره .

القبيله اليوم زفت الشهيد بالحد الجنوبي الى مثواه بعد صلاة الفجر ..

الشهيد/حسن يحيى محمد الفود

دفاعا عن هذا الوطن الغالي ومقدساته نسال الله ان يتقبله من الشهداء وان يجزيه عنا خير الجزاء وانا لله وانا اليه راجعون💔

#استشهاد_عبدالله_السبيعي pic.twitter.com/867y1NI5RK — Moon🕊✨ (@mon11412) ٣١ مايو ٢٠١٨

#قوم_ياصلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح يخرج من الملعب بعد إصابته في كتفه

وفي مصر انتشر هاشتاغ #قوم_ياصلاح الذي جاء تضامنا مع لاعب فريق ليفربول المصري محمد صلاح الذي أصيب في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا وسط تخوف من احتمالية عدم قدرته اللعب في صفوف المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم بروسيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن صلاح سيكون جاهزا للّعب في كأس العالم بعد تأكيدات طبية على تعافي النجم المصري من إصابته.

وورد على هاشتاغ #قوم_ياصلاح أكثر من عشرة آلاف تغريدة.

حبس أحمد منصور

وننتقل إلى موضوع آخر إذ ناقش مغردون خبر حبس الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور 10 سنوات بعد اتهامه بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، في مارس/آذار 2017 واتهم بتشجيع الطائفية والتحريض على الكراهية.

وندد مستخدمون بالحكم على منصور.