قضايا كثيرة شغلت مستخدمي مواقع التواصل العرب من أبرزها استقالة زين الدين زيدان من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني بعد خمسة أيام من قيادة النادي الملكي للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وخبر تسريح موظفين في قناة الجزيرة القطرية، وهاشتاغ في مصر يدعم الدولة في زيادة سعر البنزين.

#زيدان

مصدر الصورة Getty Images Image caption استقالة زين الدين زيدان من تدريب نادي ريال مدريد الإسبان

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #زيدان بعدما فاجأ زين الدين زيدان عشاق الفريق الملكي باستقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، وذاك بعد أيام قليلة من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا على التوالي.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي حاصدا أكثر من 78 ألف تغريدة، وظهر اسم زين الدين في أكثر من 42 ألف تغريدة.

وعبر محبو زين الدين زيدان في العالم عن حزنهم لرحيل النجم الفرنسي، وأكدوا أنه من أفضل المدربين الذين مروا على ريال مدريد عبر التاريخ.

وكان اسم Zidane الأكثر تداولا في العالم حيث ظهر في أكثر من مليون وخمسمئة ألف تغريدة.

#تسريح_موظفي_قناه_الجزيره

وانتشر هاشتاغ #تسريح_موظفي_قناه_الجزيره في السعودية حاصدا أكثر من ستة آلاف تغريدة متصدرا بذلك قائمة الترند في المملكة بعد انتشار قرار القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أحد المغردين أن قوة المغرد السعودي على تويتر هي التي أوصلت الجزيرة إلى تسريح موظفيها فقال :"انفقوا على الجزيرة مئات الملايين، ودمرناها بجوالاتنا من منازلنا. هذا مثال حي على قوة المغرد السعودي"

وكان للمغردين القطريين حصتهم من هذا الهاشتاغ: "جميعنا في قطر كنا نتباهى بالجزيره كإمبراطوريه إعلاميه حتى جائت هذه الأزمه الأخيره فانهارت على يد مغردين .. سنوات من البناء والمليارات والخبرات تحطمت كلها في أيام قليله حتى أصبحنا نخجل من أن ننسبها لنا"

ومنهم من دافع عن القناة قائلا :" قناة ألجزيره إمبراطوريه إعلاميه عظيمه يثق فيها كل العالم ويشاهدها وهي منبر الإعلام الحر الصادق للعالم الحر".

#هنستحمل_زياده_البنزين

وأخيرا إلى مصر حيث دشن رواد موقع تويتر هاشتاغ #هنستحمل_زياده_البنزين والذي تصدر قائمة الترند في مصر حاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة.

وعبر فيه المشاركون عن دعمهم للدولة في الإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تحقيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والحد من عجز الموازنة العامة على حد قولهم.

ولكن لم ينتظر المعارضون طويلا حتى بدأت التغريدات بالانتشار مستخدمين الهاشتاغ نفسه.