احتجاجات الأردن تجتاح وسائل التواصل وهتافات تطالب الحكومة بالاستقالة

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#إضراب_الأردن

استمرت الاحتجاجات في الأردن ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون أعدته الحكومة بشأن ضريبة الدخل يجذب اهتمام آلاف المغردين صباح اليوم.

ويشهد الأردن احتجاجات منذ أيام كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة عمان، حيث أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

ولا يزال #إضراب_الأردن يتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا إذ ورد في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما انتشرت هاشتاغات أخرى مثل #إضراب_الكرامة و#معناش للحديث عن آخر التطورات والحراك الشعبي في مختلف مدن المملكة.

وانتشر على موقع فيسبوك العديد من مقاطع الفيديو تظهر مئات المتظاهرين وهم يهتفون ضد ارتفاع الأسعار مطالبين الملك عبدالله الثاني بحل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

وأنحى كثيرون باللائمة على سياسات الحكومة المالية السابقة وارتفاع الفساد وهدر المال العام واعتبروها أسبابا رئيسية لتدهور الأمور والوصول للوضع الحالي.

كما ركز كثيرون على ضرورة مراجعة الحسابات الماضية الخاطئة.

#لحوج_الانستقرام_الي_اين

وإلى موضوع آخر إذ انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #لحوج_الانستقرام_الي_اين الذي ورد في أكثر من 50 ألف تغريدة منذ إطلاقه صباح اليوم.

وأطلق مغردون الهاشتاغ للحديث عن استخدام العديد لتطبيق انستاغرام والمواد التي ينشرها المستخدمون.

وأتت غالبية التغريدات مشككة ومنتقدة للمواد المنشورة قائلين إنها لا تقدم أي شيء مفيد للمتابعين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Truc987 #لحوج_الانستقرام_الي_اين صراحه الي سوا الهاشتاق شكرا من القلب اول شي مسوين هاذولي اللحوج أحنى الزحف والفله الي نعصي في نهار رمضان والوضع عادي عندهم بدال ما تغير من نفسك في رمضان جالس تعصي ي الفله اللهم لا شماته الله يصلح الحال ان شاء الله — تركي عبده (@Truc987) ٣ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @woow32 السوشل ميديا اثبتت ان الفلوس هي اساس الحيااه واي كلام ثاني خرطي الاباء والامهات عادي البزران يترقصون وممكن يقولون لي كلام في سبيل مشاهدات ودعايات #لحوج_الانستقرام_الي_اين — Khalid32 (@woow32) ٣ يونيو ٢٠١٨

ومن المعروف أن تطبيق انستاغرام مخصص لنشر الصور المختلفة سواء صورة شخصية أو من السفر أو طعام أو خلافه، إلا أن البعض استطاع أن يستخدمه لتحقيق ثروة طائلة.

وانتشر الهاشتاغ في دول عدة مثل السعودية والإمارات والكويت حيث تعد دول الخليج من بين أكثر الدول العربية استخداما لتطبيق انستاغرام.

وقال كثيرون على تويتر إن انستاغرام أصبح مليئا بالشخصيات التي تنشر أي مواد سعيا للشهرة وجلب الانتباه لحساباتها دون النظر في جودة المحتوى.