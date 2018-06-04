غضب بسبب مسلسل سعودي يظهر المغرب كوجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية"

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، أبرزها، انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في العراق، وغضب بسبب مسلسل سعودي يظهر المغرب كوجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية" و تجاذب حول مرسوم الجنسية في لبنان.

#شير_شات... مسلسل سعودي يغضب المغاربة

أثار مسلسل "شير شات" الكوميدي السعودي، ردود فعل غاضبة في أوساط المغردين المغاربة، إذ رأى العديد منهم أن المسلسل يصور المغرب على أنه مقصد للباحثين عن المتعة الجنسية و يسيء إلى المرأة المغربية، عندما يسافر أبطاله الثلاثة إلى مدينة مراكش من أجل "زواج المتعة".

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وحمّل مغردون مغاربة سلطات بلادهم المسؤولية لأنها سمحت بتصوير المسلسل على أراضيها، بينما هاجم آخرون وسائل إعلام محلية واتهموها بتنميط صورة المرأة المغربية وتصوريها كسلعة تجارية بهدف تحقيق الربح المادي.

وغردت ليلي :"أتمنى من السلطات المغربية أن تتأخذ إجراءات ضد كل من ساهم في تشويه سمعة المرأة المغربية."

وعلق المغرد السعودي، أبو عزيز، قائلا:" نتفق معكم ولكم الحق أن تغضبوا بسبب هذه الحلقة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الإسفاف والتفاهة في الطرح دون مراعاة لإخواننا في المغرب وتصوير بلدهم بهذا الشكل الذي لا يرضاه أي أحد على بلده."

#مرسوم_التجنيس يفجر جدلا في لبنان

لا حديث يعلو في لبنان على المرسوم الذي يمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية.

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يأتي هذا بعدما وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، في السر على مرسوم لتجنيس نحو 370 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين قبل أن يعلقه في وقت لاحق.

وقد أثارت تلك الخطوة جدلا واسعا في البلاد لا يزال مستمرا منذ الأسبوع الماضي بشأن أهلية الذي شملهم مرسوم التجنيس والمعايير التي اعتمدت لتجنيسهم دون سواهم.

وتشارك المغردون تساؤلاتهم وآراءهم حول المرسوم عبر مجموعة هاشتاغات أبرزها #مرسوم_التجنيس .

وفي الوقت الذي طالب فيه مغردون بإيضاح المعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص المذكورة أسماؤهم بالمرسوم، أشار آخرون إلى أن بعضهم مقربون من النظام السوري بينما رأى آخرون في المرسوم تهديدا للتوازن الطائفي في لبنان.

ودعا آخرون إلى منح الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية وإنهاء معاناة أبناء اللبنانيات المحرومين من الجنسية اللبنانية.

مغردون: هل يتوقف نهر دجلة عن الجريان؟

أظهرت مقاطع فيديو انخفاضا كبيرا في منسوب مياه نهر دجلة في العراق لدرجة أصبح من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام.

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دفعت هذه المقاطع التي وصفها البعض بالمرعبة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملتي"#أنقذوا_دجلة" و#انقذوا_الرافدين.

ويناشد القائمون على الحملة السلطات العراقية بالتدخل سريعا للحد من تداعيات الأزمة على حياة مئات العراقيين الذين يسترزقون من نهر دجلة.

وتضمنت بعض التغريدات شهادات لمزارعين وصيادين عراقيين تحدثوا عن مخاوفهم و عن تأثير انخفاض المياه على حياتهم اليومية.

كما أطلق مغردون هاشتاغ #الماء_مقابل_الاستيراد اتهموا من خلاله تركيا وإيران بقطع روافد الأنهار التي تصب في العراق. ودعا المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى مقاطعة البضائع الإيرانية والتركية كرد على قطع المياه.

وينظر المغردون إلى سد "اليسو" الذي أنشأته تركيا على أنه كابوس يهدد العراق بالجفاف.

وسط هذه الشكاوى والاتهامات لتركيا، أوضح السفير التركي في العراق، فاتح يلدز في تغريدة أن بلاده تعتبر مياه دجلة والفرات مياها مشتركة وأن أنقرة لن تخطو خطوة واحدة بخصوص المياه من دون استشارة بغداد.