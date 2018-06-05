محاكمات الشارع أو ظاهرة "شرع اليد" تعود إلى واجهة النقاش بعد الاعتداء على طالبة مغربية ومرافقها بحجة أنهما اختليا ببعضهما في نهار رمضان، وبعد ضرب فتاة لممارستها الرياضة في الجزائر.

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"ضرب" فتاة لممارستها الرياضة في رمضان

حاز فيديو لفتاة جزائرية محجبة قالت إنها تعرضت لاعتداء بسبب مزاولتها الرياضة قبيل موعد الإفطار على اهتمام المغردين المغاريين.

ويظهر في الفيديو المتداول فتاة تجهش بالبكاء بينما تسرد قصة الاعتداء عليها من قبل شخص مجهول، منتقدة طريقة تعامل الشرطة مع قضيتها بعد شكواها.

حقق المقطع انتشارا واسعا على فيسبوك وتويتر ما حدا بنشطاء جزائريين إلى إطلاق حملة "#خليها_طرونكيل" أو "دعها وشأنها" للتعبير عن تضامنهم مع الفتاة.

وفي الوقت الذي طالب فيه مغردون بوضع حد لمثل هذه التصرفات، أنحى آخرون باللائمة على الفتاة، في حين شكك البعض الآخر في صحة مع تقوله.

بدعوى الاختلاء في رمضان.. الاعتداء على طالبة في المغرب

ويأتي هذا بعد أيام من انتشار فيديو مماثل يوثق اعتداء ملثمين على فتاة وسائق سيارة أجرة في المغرب، بدعوى أنهما اختليا ببعضهما في نهار رمضان.

ويظهر الفيديو فتاة مضرجة بالدماء، وهي تتوسل للمعتدين وتشرح لهم أنها طالبة جامعية تجري بحثا ميدانيا لنيل شهادة في مادة الجغرافيا.

لم يكترث المعتدون لتوسلات الشابة ومناشدتها لهم، واستمروا في ضربها بالهراوات.

يذكر أن الشرطة المغربية فتحت تحقيقا في الحادث وأعلنت القبض على بعض الضالعين في ضرب الطالبة ومرافقها.

ظاهرة "شرع اليد" .. ناقوس خطر

أعادت هذه الأحداث إلى الأذهان حوادث أخرى منها مهاجمة المفطرين في نهار رمضان.

كما جددت النقاش حول ما بات يعرف بظاهرة ' قضاء الشارع" أو "شرع اليد" أي عندما يتولى العامة دور الشرطة فيعاقبون كل من يخالف في نظرهم الآداب العامة أو يرتكب أفعالا تناقض ما درج عليه المجتمع.

ويرى المغردون أن هذه التصرفات تدل على احتقار القوانين وإخفاق الكثيرين في استيعاب مفهوم المواطنة والعيش ضمن مجال الدولة.

كما حذر مغردون من تكرر هذه الحوادث التي وصفوها بــ"الداعشية"، داعين الحكومة إلى مواجهتها بالنهوض بالمنظومة التربوية وتكثيف حملات التوعية "حتى لا يعود المجتمع إلى القبلية التي يحكمها قانون العُرف لا قانون الدولة".

لكن بعض المستخدمين رأوا أن تدخل الشارع لتقويم سلوك الفرد أمر مبرر طالما لم يلجأ صاحبه للعنف.

وتابع المغردون بأن هناك تيارات تعمد إلى استفزاز المسلم في عقيدته ودينه بممارسة أشياء دخيلة تحت مسمى "الحرية الفردية."

ورفض بعض المغردين مقارنة المجتمعات العربية بالعواصم الكبرى الأوروبية التي خرجت من المحلية إلى العالمية.