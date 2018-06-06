مغردون: #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين بعد مقابلة لطيفة
قضايا اليوم: تصريحات منتزعة من سياقها للفنانة التونسية لطيفة تثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما استدعى ردا فوريًا من وزارة الخارجية السعودية، ودعم إماراتي للمنتخب السعودي في كأس العالم على مواقع التواصل، وإلغاء الأرجنتين مباراتها الودية أمام إسرائيل استعدادا لكأس العالم تحت ضغوط سياسية بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينين في غزة.
#عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين
أثارت تصريحات مجتزئة للفنانة التونسية لطيفة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مما استدعى ردا فوريًا من وزارة الخارجية السعودية، بعد انتشار تعليقات حول منعها من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة.
وكان ظهور لطيفة في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "مجموعة إنسان" على قناة MBC السعودية حديث رواد مواقع التواصل في تونس والسعودية.
وردت السفارة السعودية في تونس في تغريدة على تويتر: "توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية بأن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. فإن المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة".
ولم تنتظر لطيفة طويلا للرد على رد السفارة عبر تويتر: "لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج #مجموعة_إنسان، أقول: لم أمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية ذلك أبدًا، بسبب خوفي من تكرار موقف حدث قبل 7 سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت ... لا بد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومة وشعبًا".
وبعد البلبلة التي أثارتها حلقة الفنانة التونسية نشر حساب برنامج "مجموعة إنسان" مقطع فيديو مدته نحو 7 دقائق، موضحًا أن لطيفة "لم تقل إن السعودية منعتها من العمرة".
وانتشر هاشتاغ #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين في السعودية حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة بعد تعليقه على تصريح السفارة السعودية في تونس والذي يبدو أنه قد حُذف من حسابه على تويتر، قائلًا: "واضح إن ردكم مبني على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.. كنت أتمنى مشاهدة الحلقة أو الاستفسار والتحقق من رئاسة تحرير البرنامج".
وحاول تونسيون الرد بتوضيح أن تصريحات لطيفة اقتطعت من سياقها.
الأرجنتين تلغي مباراة منتخبها الودية مع المنتخب الإسرائيلي بالقدس
أكد جونزالو هيجوين مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم أن بلاده ألغت مباراة ودية كانت مقررة السبت المقبل أمام إسرائيل في مدينة القدس.
ولاقت هذه التصريحات اجماعا عربيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وغزت صور لاعبي المنتخب الأرجنتيني موقعي تويتر وفيسبوك.
وكانت صفحة حركة مقاطعة اسرائيل الرسمية على تويتر قد رحبت بإلغاء المباراة قائلة :" نرحب بخبر إلغاء مباراة كرة القدم "الوديّة" لمنتخب الأرجنتين استجابةً للضغوطات التي أطلقها نشطاء لإلغاء المباراة التي تعمل على تبييض الجرائم الإسرائيلية. وكان مقرراً أن تجري المباراة في القدس المحتلة ضمن "احتفالات" مرور 70 عاماً على النكبة المستمرة".
وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في محاولة لإتمام المباراة التي من المزمع أن تُجرى في القدس السبت.
#الامارات_معاك_يالاخضر
دشن عدد من الجماهير الإماراتية هاشتاغ بعنوان #الامارات_معاك_يالاخضر لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم، والذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري، بمباراة افتتاحية بين السعودية وروسيا.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 15 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في كل من الإمارات والسعودية، أكد من خلاله المشاركون دعمهم لمنتخب المملكة متمنين له التوفيق والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.