مغردون: #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين بعد مقابلة لطيفة

قضايا اليوم: تصريحات منتزعة من سياقها للفنانة التونسية لطيفة تثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما استدعى ردا فوريًا من وزارة الخارجية السعودية، ودعم إماراتي للمنتخب السعودي في كأس العالم على مواقع التواصل، وإلغاء الأرجنتين مباراتها الودية أمام إسرائيل استعدادا لكأس العالم تحت ضغوط سياسية بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينين في غزة.

#عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين

مصدر الصورة youtube MBC1 Image caption الفنانة التونسية لطيفة خلال برنامج مجموعة إنسان

أثارت تصريحات مجتزئة للفنانة التونسية لطيفة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مما استدعى ردا فوريًا من وزارة الخارجية السعودية، بعد انتشار تعليقات حول منعها من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان ظهور لطيفة في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "مجموعة إنسان" على قناة MBC السعودية حديث رواد مواقع التواصل في تونس والسعودية.

وردت السفارة السعودية في تونس في تغريدة على تويتر: "توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية بأن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. فإن المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة".

ولم تنتظر لطيفة طويلا للرد على رد السفارة عبر تويتر: "لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج #مجموعة_إنسان، أقول: لم أمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية ذلك أبدًا، بسبب خوفي من تكرار موقف حدث قبل 7 سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت ... لا بد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومة وشعبًا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @latisol لكل من يحاول تحريف كلامى ببرنامج #مجموعة_انسان أقول لم امنع من العمره لانى لم اطلب من اى سفاره سعوديه ابدا وذلك لخوفى تكرار موقف حدث قبل سبع سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زياره من السفاره السعوديه فى بيروت ..لابد أن يعرف الجميع انى عاشقه للسعوديه حكومة وشعبا. pic.twitter.com/Ezuerb4RQs — Latifa Al-Tunisia (@latisol) ٥ يونيو ٢٠١٨

وبعد البلبلة التي أثارتها حلقة الفنانة التونسية نشر حساب برنامج "مجموعة إنسان" مقطع فيديو مدته نحو 7 دقائق، موضحًا أن لطيفة "لم تقل إن السعودية منعتها من العمرة".

وانتشر هاشتاغ #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين في السعودية حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة بعد تعليقه على تصريح السفارة السعودية في تونس والذي يبدو أنه قد حُذف من حسابه على تويتر، قائلًا: "واضح إن ردكم مبني على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.. كنت أتمنى مشاهدة الحلقة أو الاستفسار والتحقق من رئاسة تحرير البرنامج".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @b_otyf #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين

للأسف لم يوفق العلياني في تغريدته ومن باب المهنية لايجب الرد على جهة اعتبارية بهذه الطريقة التي أراها هجوما ماكان أن يحدث لوكان هناك روية.. الاستعجال صعد الحادثة حتى أصبحت قضية رأي عام. pic.twitter.com/KCGuFj0E5a — بندر عطيف (@b_otyf) ٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majedALRoili العليان يطالب السفارة بالتنسيق مع تحرير البرنامج .. كان نسقت انت مع السفارة قبل تطرح نقطة حساسة مثل هذي!! ننتظر تركيب دموع لطيفة على اول مقطع يطالب بتدويل الحرمين!

وفي استمرار لتشويه صورتنا خارجيًا مصر تعترض على العاصوف! #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين pic.twitter.com/BTez2MFwbY — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saaraali_14 #عليان_يكذب_سفاره_خادم_الحرمين

من أمن العقاب أساءالادب

فقد توقعت ان وزارة الاعلام راح توقف البرنامج عندما حاول تلميع الملحد وقال الملحد أفضل عندالله من المؤمن

ثقافةخبيثة يحاولون تمريرها من تحت الطاوله ليتقبلها المشاهد مستقبلاً

ناهيك عن وصفنا بذوات الدم الازرق

وهذا له تفسير اخر — سارا علي ال الشيخ 🇸🇦 (@saaraali_14) ٥ يونيو ٢٠١٨

وحاول تونسيون الرد بتوضيح أن تصريحات لطيفة اقتطعت من سياقها.

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rimalinee523 للتوضيح انا شفت مقابلة لطيفة كاملة أولا لا داعي للتجربح لطيفة كل كلامها على المملكة السعودية كلام إيجابي وقالت قريب من قلبها 2 لطيفة لم تقل أخذت تأشيرة عمرة ومنعوني قالت أخذت شوك وخايفة تقدم على عمرة يرفضوها لانها قدمت لإحياء حفل كزيارة ومنعت ولم تقل أخذت تأشيرة عمرة ومنعت .. — تووونسية (@rimalinee523) ٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @n0thm للاسف ام بي سي وبعض الصحف نشرت بالبنط العريض انها تبكي لانها محرومه من العمره!! تفضلي على ملفي انا رتوتت الصور تبع تغريدات الاخبار .. يعني كانهم حابين يسالونها هالسوال عشان ينفهم منها بهذي الطريقه — نورة العثمان (@n0thm) ٥ يونيو ٢٠١٨

الأرجنتين تلغي مباراة منتخبها الودية مع المنتخب الإسرائيلي بالقدس

أكد جونزالو هيجوين مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم أن بلاده ألغت مباراة ودية كانت مقررة السبت المقبل أمام إسرائيل في مدينة القدس.

ولاقت هذه التصريحات اجماعا عربيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وغزت صور لاعبي المنتخب الأرجنتيني موقعي تويتر وفيسبوك.

وكانت صفحة حركة مقاطعة اسرائيل الرسمية على تويتر قد رحبت بإلغاء المباراة قائلة :" نرحب بخبر إلغاء مباراة كرة القدم "الوديّة" لمنتخب الأرجنتين استجابةً للضغوطات التي أطلقها نشطاء لإلغاء المباراة التي تعمل على تبييض الجرائم الإسرائيلية. وكان مقرراً أن تجري المباراة في القدس المحتلة ضمن "احتفالات" مرور 70 عاماً على النكبة المستمرة".

وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في محاولة لإتمام المباراة التي من المزمع أن تُجرى في القدس السبت.

#الامارات_معاك_يالاخضر

دشن عدد من الجماهير الإماراتية هاشتاغ بعنوان #الامارات_معاك_يالاخضر لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم، والذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري، بمباراة افتتاحية بين السعودية وروسيا.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 15 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في كل من الإمارات والسعودية، أكد من خلاله المشاركون دعمهم لمنتخب المملكة متمنين له التوفيق والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.