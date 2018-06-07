#القبض_علي_المتشبهين_بالنساء في السعودية
قضايا اليوم: اعتقال 7 أشخاص متشبهين بالنساء في أحد الأماكن العامة غربي جدة في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مجلس للتنسيق بين السعودية والإمارات، واختتام منتخب مصر استعداداته لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الملك بودوان في بروكسل.
#القبض_علي_المتشبهين_بالنساء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال 7 أشخاص متشبهين بالنساء في أحد الأماكن العامة غربي جدة.
وقال عبدالله برقاوي، رئيس تحرير صحيفة "سبق" السعودية، في تغريدة له على تويتر إنه تم القبض على المجموعة التي قال فيها :" المتشبهين بالنساء في كورنيش جدة جابوهم".
وأكد الخبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر بالقول :" بتوجيه نائب أمير مكة عبدالله بن بندر بعد تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ، الجهات الأمنية في جدة تقبض على 7 أشخاص تشبهوا بالنساء في الكورنيش و إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ".
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #القبض_علي_المتشبهين_بالنساء حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.
#مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي
أطلق المغردون هاشتاغ #مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي بعد تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قال فيها :" مجلس التنسيق السعودي الاماراتي تطوّر نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، الشفافية والمصداقية بين الشقيقين لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته".
وحصد الهاشتاغ أكثر من 27 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حبهم للبلدين .
#مصر_بلجيكا
وأخيرا إلى مصر حيث اختتم منتخب مصر استعداداته لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الملك بودوان في بروكسل.
وتمنى الجمهور المصري والعربي أن يقدم منتخب الفراعنة اداء أفضل في مشواره في نهائيات كأس العالم عن طريق هاشتاغ #مصر_بلجيكا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر وعدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.