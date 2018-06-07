القبض_علي_المتشبهين_بالنساء في السعودية

قضايا اليوم: اعتقال 7 أشخاص متشبهين بالنساء في أحد الأماكن العامة غربي جدة في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مجلس للتنسيق بين السعودية والإمارات، واختتام منتخب مصر استعداداته لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الملك بودوان في بروكسل.

#القبض_علي_المتشبهين_بالنساء

مصدر الصورة Youtube plusic22 Image caption القبض على متشبهين بالنساء في جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال 7 أشخاص متشبهين بالنساء في أحد الأماكن العامة غربي جدة.

وقال عبدالله برقاوي، رئيس تحرير صحيفة "سبق" السعودية، في تغريدة له على تويتر إنه تم القبض على المجموعة التي قال فيها :" المتشبهين بالنساء في كورنيش جدة جابوهم".

وأكد الخبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر بالقول :" بتوجيه نائب أمير مكة عبدالله بن بندر بعد تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ، الجهات الأمنية في جدة تقبض على 7 أشخاص تشبهوا بالنساء في الكورنيش و إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @makkahregion بتوجيه نائب أمير مكة #عبدالله_بن_بندر

بعد تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل

الاجتماعي ، الجهات الأمنية في #جدة

تقبض على

7 أشخاص تشبهوا بالنساء في الكورنيش

و إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات

النظاميه بحقهم . — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٦ يونيو ٢٠١٨

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #القبض_علي_المتشبهين_بالنساء حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #القبض_علي_المتشبهين_بالنساء

الكثير عندنا لديه مشكلة في فهم الحرية!

البعض يعتقد ان الحرية هو ان يفعل كل ماهو "محرّم وشاذ وغير فطري"،وهذا تعريف خاطئ،لأن هذا (انحلال) وليس حرية!

>الحرية معناها ارقى وأنقى من ذلك،وأسمى معاني الحرية ان تكون انساناً (طبيعياً سوياً) وليس (منحلاً شاذاً)! — Ibrahim AlMoneef (@altamimi14) ٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalemAlSehman #القبض_علي_المتشبهين_بالنساء الحل ترجع الهيئه بكامل صلاحياتها وتدعم لمحاربة مثل هذي الاشكال الله يحفظ شبابنا وبناتنا ويكفينا شر الفتن آمين — سالم ال سحمان 🇸🇦 (@SalemAlSehman) ٦ يونيو ٢٠١٨

#مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي

أطلق المغردون هاشتاغ #مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي بعد تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قال فيها :" مجلس التنسيق السعودي الاماراتي تطوّر نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، الشفافية والمصداقية بين الشقيقين لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash #مجلس_التنسيق_السعودي_الاماراتي تطوّر نوعي في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والشعبين، الشفافية والمصداقية بين الشقيقين لبنة البناء لهذا الأساس والخير والإزدهار والمستقبل رؤيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٧ يونيو ٢٠١٨

وحصد الهاشتاغ أكثر من 27 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حبهم للبلدين .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 السعودية اكبر اقتصاد عربي واغنى دولة عربية وضمن اقوى عشرين اقتصاد بالعالم🇸🇦



الامارات ثاني اكبر اقتصاد عربي وثاني اغنى دولة عربية وقريبا ضمن اقوى ٢٥ اقتصاد بالعالم🇦🇪



متى يأتي اليوم كي تكون عملة واحدةواقتصاد واحد ان شاء الله🇸🇦🇸🇦❤🇦🇪🇦🇪



#مجلس_التنسيق_السعودي_الاماراتي pic.twitter.com/a8k1TZCoJg — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ٦ يونيو ٢٠١٨

#مصر_بلجيكا

وأخيرا إلى مصر حيث اختتم منتخب مصر استعداداته لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الملك بودوان في بروكسل.

وتمنى الجمهور المصري والعربي أن يقدم منتخب الفراعنة اداء أفضل في مشواره في نهائيات كأس العالم عن طريق هاشتاغ #مصر_بلجيكا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر وعدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.