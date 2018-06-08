احسان_من_الحرم يشغل المغردون السعوديون

قضايا اليوم: فيلم وثائقي يكشف معلومات غير معروفة للكثيرين عن المسجد الحرام، إلى جانب الخدمات المتوفرة لزوّاره على مدار العام، ووزارة الإعلام السعودية تستدعي عددًا من نجوم موقع "إنستغرام" بعد أن نشروا محتوى "مخلّاً ومخالفًا لقوانين النشر في البلاد، ويوم القدس العالمي.

#احسان_من_الحرم

مصدر الصورة YouTube ARAM TV Image caption صورة للكعبة من فيلم احسان من الحرم

نبدأ من السعودية وتحديدا من الحرم المكي حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #احسان_من_الحرم في دلالة على اسم الفيلم الوثائقي الذي أطلقه الإعلامي السعودي أحمد الشقيري على قناة MBC .

وكشف الفيلم معلومات غير معروفة للكثيرين عن المسجد الحرام، إلى جانب الخدمات المتوفرة لزوّاره على مدار العام.

ولاقى الفيلم إعجاب الكثير من المواطنين والمغردين العرب والمسلمين الذين عبروا عن دهشتهم من المعلومات المثيرة التي كشفها الفيلم.

وانتشر هاشتاغ #احسان_من_الحرم بشكل كبير على موقع تويتر حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية.

وقال الشقيري في تغريدة له على تويتر:" ماشاءالله هاشتاغ #احسان_من_الحرم الثالث عالميا حاليا". وأضاف :" سيتم ترجمة الفيلم قريبا لللغة الانجليزية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shugairi ماشاءالله هاش تاق #احسان_من_الحرم الثالث عالميا حاليا.



شيء ايجابي الحمدلله.

سيتم تنزيل الفيديو في اليوتيوب خلال نصف ساعة بإذن الله.

وسيتم ترجمة الفيلم قريبا لللغة الانجليزية. — أحمد الشقيري (@shugairi) ٧ يونيو ٢٠١٨

الاعلام_ينظف_الانستقرام

ونبقى في السعودية حيث تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خبرا مفاده أن وزارة الإعلام استدعت عددًا من نجوم موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستغرام" بعد أن نشروا محتوى "مخلّاً ومخالفًا لقوانين النشر في البلاد" ".

وأطلق المغردون هاشتاغ الاعلام_ينظف_الانستغرام حاصدا أكثر من 28 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة.

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاغ وأعلنوا عن عدد من المطالب ، وقالت مغردة : " المفروض يكون في رخص لهم مو أي واحد يشتهر إحنا بزمان السوشيال ميديا و المشاهير مؤثرين عالمجتمع كفاية انحلال و تحليل المحرمات !!!" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mroom_33 #الاعلام_ينظف_الانستقرام المفروض يكون في رخص لهم مو اَي واحد يشتهر احنا بزمان السوشل ميديا و المشاهير مؤثرين عالمجتمع كفاية انحلال و تحليل المحرمات !!! — MROOM (@mroom_33) ٧ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliBinDakkam التفاهة والابتذال قد تساعدك سريعا للوصول الى الشهرة .

ولكن ألا تعلم بأن ما كنت تقدمه سيصنع منك بعد ١٠ سنين أحمقا وستكون مثال لأمثلة فقاعات الصابون.

قد يكون بداخلك شخص مبدع ولكن يحتاج منك ان تبتعد عن الانحطاط والاسفاف.

#الاعلام_ينظف_الانستقرام pic.twitter.com/ykFKQfeFct — علي بن دكّام (@AliBinDakkam) ٧ يونيو ٢٠١٨

يوم القدس العالمي

وأخيرا إلى يوم القدس العالمي الذي يحتفل به المسلمون حول العالم والذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

واحتلت صور المسجد الأقصى مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المستخدمون من خلالها الأمة العربية والإسلامية التدخل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني .