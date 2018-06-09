مغردون: أداء مشرف في مباراة #السعوديه_المانيا

قضايا اليوم: المنتخب الألماني يفوز على المنتخب السعودي في آخر مباراة للفريقين قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، وفيديو لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء أداء مناسك العمرة، وإحياء يوم القدس العالمي من خلال مسيرات جابت عدة عواصم عربية وإسلامية.

#السعوديه_المانيا

مصدر الصورة Alex Grimm Image caption هدف السعودية في مرمى المنتخب الألماني

نبدأ من السعودية حيث احتل هاشتاغ #السعوديه_المانيا مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وعدد من الدول الخليجية ومصر.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من 221 ألف تغريدة، وكان الهاشتاغ من ضمن أكثر الهاشتاغات تداولا في العالم.

واعتبر مغردون عرب أن المنتخب السعودي قدّم أداء مقنعا أمام بطل العالم، منتخب ألمانيا، رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، في آخر مباراة ودية له ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.

وقال أحد المغردين "أن تلعب مع بطل العالم والمصنف الأول في العالم وتجاريه أمر ليس بالسهل .. ويشير لجهد كبير مبذول من الجميع .. اللاعبون والجهاز الفني والإداري واتحاد القدم وهيئة الرياضة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman #السعوديه_المانيا

ان تلعب مع بطل العالم والمصنف الأول في العالم وتجاريه أمر ليس بالسهل .. ويجير لجهد كبير مبذول من الجميع .. اللاعبون والجهاز الفني والإداري واتحاد القدم وهيئة الرياضة.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٨ يونيو ٢٠١٨

الحجر الأسود

ونبقى في السعودية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء أداء مناسك العمرة وطوافه حول الكعبة. وظهر الرجل جالسا على كرسيه الكهربائي دون أن يكون قادرا على الوصول إلى الحجر الأسود.

فقام رجال أمن بحمله إلى حيث يوجد الحجر ليتمكن من تقبيله والدعاء أمامه، وبالتالي تحقيق أمنية من أمانيه كان عاجزا عن تحقيقها.

واستخدم المغردون "الحجر الأسود" في أكثر من22 ألف تغريدة .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FatimaOughly #الحجر_الأسود كل الشكر لرجال الامن السعودي في الحرم كانت ابنتي صغيرة و طلبت ان تقبل الحجر الاسود كما رات الناس يفعلون و كان الازدحام شديد سمعها رجل امن فحملها و خاض بها الازدحام و رفعها لتقبل الحجر الاسود و اعادها لي بوركتم 🌺 — Fatima Oughly (@FatimaOughly) ٨ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aliotaini7 اليوم الجمعة عند الحجر الاسود

مواقف انسانيه لرجال الا من

السعودي نفتخربها الله يحفظهم

وينصر بلادي علي أعدائها يارب pic.twitter.com/li0SCzY8CB — ابوعبدالله العتيني (@aliotaini7) ٨ يونيو ٢٠١٨

#يوم_القدس_العالمي

وننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أحيا المسلمون حول العالم "يوم القدس العالمي" من خلال مسيرات جابت عدة عواصم عربية وإسلامية.

وتداول الناشطون هاشتاغ #يوم_القدس_العالمي ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول، حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة.