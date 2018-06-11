شخص_يسي_لقبايل_الجنوب في السعودية

قضايا اليوم: مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بسبب فيديو لمواطن من السعودية "يسيء" فيه إلى قبائل جنوب المملكة، والخطوط الجوية الكويتية تنفي صحة ما يتم تداوله عن تلقيها توجيهات من السعودية بمنع سفر القطريين لأداء مناسك العمرة.

#شخص_يسي_لقبايل_الجنوب

مصدر الصورة YouTube Almassiya TV Image caption مواطن سعودي "يسيء" إلى قبائل جنوب المملكة العربية السعودية

أشعل مواطن سعودي غضبًا عارمًا في السعودية بعد أن ظهر في مقطع مصور "أساء" فيه لقبائل جنوب المملكة. وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالفيديو الذي يظهر فيه رجل يرتدي الزي السعودي، ويتحدث بلهجة سعودية أيضًا، داعيا فيه النساء لعدم الزواج من "الرجل السعودي الجنوبي" لأن نصف هذا الرجل يمني والآخر تركي.

وقام بتعداد بعض قبائل الجنوب مثل الزهراني والمالكي والفقيه والقرني والعسيري وغيرها، قائلا إن "نصفها يمنية"، مضيفا إلى أن "اليمني إذا رأى المال ينسى أرضه وعرضه ويبيعه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahadkamly وجه النائب العام بالتحقق مِن صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه وتحريك الدعوى الجزائية للمصلحة العامة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام.



#شخص_يسي_لقبايل_الجنوب pic.twitter.com/BVdeGq3iwK — فهد كاملي (@fahadkamly) ١٠ يونيو ٢٠١٨

الفيديو تسبب بموجة غضب عارمة دفعت المغردين لإطلاق هاشتاغ بعنوان #شخص_يسي_لقبايل_الجنوب، عبروا خلاله عن استنكارهم لما ورد في الفيديو من اتهامات لأهل الجنوب وقبائله وكذلك الإهانة التي وجهها لليمنيين، مطالبين بمعاقبته.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 161 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghada_AlAli الغريب كل من أراد الإنتقاص من شخص قال عنه ( يمني )



اليمن تاريخ بلد امتد من الألفية الثانية قبل الميلاد تعاقبت عليه حضارات وملوك أديان واقوام و من غناه كان لعرب الجزيره رحلات تجارية معروفة لليمن ، ومن رفاهية شعبه اسموه (باليمن السعيد)



فلا تأمنوا للزمن.



#شخص_يسي_لقبايل_الجنوب — غادة العلي (@Ghada_AlAli) ١٠ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiHAlhamad1 #شخص_يسي_لقبايل_الجنوب

التخلف لا حدود له.مثل هذه النعرة العنصرية البغيضة ليست تعبيرا عن وجهة نظر،بل هي جريمة أخلاقية فهي قذف صريح،وجريمة وطنية من حيث هي تفرقة بين مواطنين في دولة واحدة..أبناء الجنوب، كما الشمال والغرب والشرق والوسط، مواطنون وكفى..الا قاتل الله العصبية المنتنة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وفي وقت لاحق، تناقل المغردون صورة لصاحب المقطع المصور وهو مكبل اليدين بعد أن تم القبض عليه بتوجيه من النائب العام في السعودية.

#الخطوط_الكويتية_تكذب_إعلام_قطر

ومن السعودية إلى الكويت حيث أطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #الخطوط_الكويتيه_تكذب_اعلام_قطر بعد أن نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها توجيهات من السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KuwaitAirways تود شركة الخطوط الجوية الكويتية توضيح مايلي:

تداولت بعض الأوساط الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بأن الخطوط الجوية الكويتية تلقت توجيهات من السلطات السعودية بمنع المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة، وبهذا الصدد يؤكد رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية-١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) ١٠ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @KuwaitAirways يوسف عبدالحميد الجاسم بأن الشركة لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها بل تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق من خلال مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة... — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وأتى ذلك بعد تغريدات قطرية تفيد بأن السلطات السعودية طلبت من الخطوط الجوية الكويتية عدم استقبال المعتمرين القطريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_AlAthbah أرسلت الكويتية لمواطن قطري رسالة تفيد بالمنع حين أراد بيت الله والعُمرة قبل خضوع سلطة #نجد وتتراجع بعد تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

الخطوط العُمانية ثم الكويتية تعلن السماح وخضوع نجد😉

شكرا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يا إخوان✌🏼#الخطوط_الكويتية_تكذب_إعلام_قطر pic.twitter.com/QOLAjx6qpz — عبدالله بن حمد العذبة - #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة .

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