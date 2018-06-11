#شخص_يسي_لقبايل_الجنوب في السعودية
قضايا اليوم: مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بسبب فيديو لمواطن من السعودية "يسيء" فيه إلى قبائل جنوب المملكة، والخطوط الجوية الكويتية تنفي صحة ما يتم تداوله عن تلقيها توجيهات من السعودية بمنع سفر القطريين لأداء مناسك العمرة.
#شخص_يسي_لقبايل_الجنوب
أشعل مواطن سعودي غضبًا عارمًا في السعودية بعد أن ظهر في مقطع مصور "أساء" فيه لقبائل جنوب المملكة. وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالفيديو الذي يظهر فيه رجل يرتدي الزي السعودي، ويتحدث بلهجة سعودية أيضًا، داعيا فيه النساء لعدم الزواج من "الرجل السعودي الجنوبي" لأن نصف هذا الرجل يمني والآخر تركي.
وقام بتعداد بعض قبائل الجنوب مثل الزهراني والمالكي والفقيه والقرني والعسيري وغيرها، قائلا إن "نصفها يمنية"، مضيفا إلى أن "اليمني إذا رأى المال ينسى أرضه وعرضه ويبيعه".
الفيديو تسبب بموجة غضب عارمة دفعت المغردين لإطلاق هاشتاغ بعنوان #شخص_يسي_لقبايل_الجنوب، عبروا خلاله عن استنكارهم لما ورد في الفيديو من اتهامات لأهل الجنوب وقبائله وكذلك الإهانة التي وجهها لليمنيين، مطالبين بمعاقبته.
وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 161 ألف تغريدة.
وفي وقت لاحق، تناقل المغردون صورة لصاحب المقطع المصور وهو مكبل اليدين بعد أن تم القبض عليه بتوجيه من النائب العام في السعودية.
#الخطوط_الكويتية_تكذب_إعلام_قطر
ومن السعودية إلى الكويت حيث أطلق مغردون كويتيون هاشتاغ #الخطوط_الكويتيه_تكذب_اعلام_قطر بعد أن نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها توجيهات من السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.
وأتى ذلك بعد تغريدات قطرية تفيد بأن السلطات السعودية طلبت من الخطوط الجوية الكويتية عدم استقبال المعتمرين القطريين.
وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة .
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