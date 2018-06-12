2.5 مليار دولار للأردن بعد #قمه_مكه
قضايا اليوم: الاتفاق على قيام الدول الثلاث المشاركة في قمة مكة بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، و فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القسم على حماية مصالح مصر، وحملة في لبنان تحاكي تفاصيل أعباء أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.
#قمه_مكه
احتل هاشتاغ #قمه_مكه صدارة قوائم تويتر في عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والأردن ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة.
وعبر المغردون عن صدق العلاقة التي تجمع الأردن والدول المشاركة في قمة مكة.
ونص البيان الختامى للقمة على "أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالى مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.
فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي
ومن قمة مكة إلى مصر حيث انتشر فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القسم على حماية مصالح مصر وعدم الإضرار بها وتحديدا فيما يخص نهر النيل.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بسخرية معتبرين أن ما قام به الرئيس المصري "مهزلة وسخافة لا مثيل لها" متسائلين "هل هكذا تعالج قضية تمس الأمن القومي للبلد وتهدد مصير مليون شخص؟".
#لبنان_مانح_مش_ممنوح
وأخيرا إلى لبنان حيث أطلق ناشطون حملة #لبنان_مانح_مش_ممنوح على مواقع التواصل الاجتماعي ناشرين صورا تحاكي تفاصيل أعباء أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.
وتخوف المستخدمون من ما أسموه "شبح التوطين" والذي يعني بنظرهم دمار لبنان .
ويأتي ذلك بعد قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تجميد طلبات الإقامة الخاصة بموظّفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإثتاء مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين السوريين عن العودة إلى سوريا.