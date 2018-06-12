2.5 مليار دولار للأردن بعد #قمه_مكه

قضايا اليوم: الاتفاق على قيام الدول الثلاث المشاركة في قمة مكة بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، و فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القسم على حماية مصالح مصر، وحملة في لبنان تحاكي تفاصيل أعباء أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.

#قمه_مكه

مصدر الصورة YouTube en.mohamad kaysoum Image caption قادة الدول المشاركة في قمة مكة

احتل هاشتاغ #قمه_مكه صدارة قوائم تويتر في عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والأردن ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة.

وعبر المغردون عن صدق العلاقة التي تجمع الأردن والدول المشاركة في قمة مكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman #قمه_مكه

تقوم السعودية بما تراه واجبها تجاه أمتيها العربية والإسلامية فتدعم وتنفع وتبني..

وتقوم بعض الدول أيضًا بما تراه واجبها فتدعم لتضر وتهدم ..

اللهم لك الحمد والمنة .. بضدها تتميز الأشياء.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ١١ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rema2kol السعودية والأمارات والكويت.. اجتمعوا اجتماع عاجل لمساعدة الأردن الشقيق.. وخرجوا بمليارين و500 مليون دولار مساعدات اقتصاديةظ

لكن ماذا فعلت قطر وغيرها؟



اجتماع فيصل القاسم مع مرتزقته وخرجوا بالتالي:



هل فقد الشعب الأردني الصبر؟

ألا يجب أن تكون هناك ثورة عارمة في الأردن؟



#قمه_مكه — كاريزما' ريما🦋 (@rema2kol) ١١ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @K_Alsuliman #قمه_مكه .. قمة النخوة والأخوة والبناء ..

المثير للشفقة أن من شككوا في فزعتنا للأردن من مرتزقة دكاكين الشعارات وجزيرة الشر ، هم أنفسهم من جحدوا مساعداتنا لفلسطين والأمة العربية !

لنا الأفعال النبيلة ولهم الأقوال البذيئة ! — خالد السليمان (@K_Alsuliman) ١١ يونيو ٢٠١٨

ونص البيان الختامى للقمة على "أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالى مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي

ومن قمة مكة إلى مصر حيث انتشر فيديو لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القسم على حماية مصالح مصر وعدم الإضرار بها وتحديدا فيما يخص نهر النيل.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بسخرية معتبرين أن ما قام به الرئيس المصري "مهزلة وسخافة لا مثيل لها" متسائلين "هل هكذا تعالج قضية تمس الأمن القومي للبلد وتهدد مصير مليون شخص؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @R22N2 السيسي جاء ليورط مصر ليس في فترة حكمة ولكن لـ100عام بعدها



بعد رحيله مطلوب

نحارب السعوديه لنسترد تيران وصنافير واثيوبيا لابطال اتفاقية سد النهضة وقبرص و اليونان لنسترد حقول الغاز

وفى الصخر عشان اقتصادنا يتعدل ونعرف نسد الديون اللى علينا اللى منعرفش اتاخدت ليه و اتصرفت على ايه — د . ريحــ̯͡انــة (@R22N2) ١١ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Emaneloo5 السيسي استحدث آلية "القسم" في العلاقات الدولية والعلوم السياسية.. ودفع رئيس الوزراء الإثيوبي للحلف على عدم إلحاق الضرر بمياه مصر.. فهل اطمأن المواطنون؟ بل هل اطمأن السيسي نفسه؟



مستقبل مصر اصبح مرهون على اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثه ايام😥😥 pic.twitter.com/JlDRg3Da6D — ▶◀مس ايمي▶◀ (@Emaneloo5) ١١ يونيو ٢٠١٨

#لبنان_مانح_مش_ممنوح

وأخيرا إلى لبنان حيث أطلق ناشطون حملة #لبنان_مانح_مش_ممنوح على مواقع التواصل الاجتماعي ناشرين صورا تحاكي تفاصيل أعباء أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.

وتخوف المستخدمون من ما أسموه "شبح التوطين" والذي يعني بنظرهم دمار لبنان .

ويأتي ذلك بعد قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تجميد طلبات الإقامة الخاصة بموظّفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإثتاء مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين السوريين عن العودة إلى سوريا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gebran_Bassil #باسيل خلال افطار رمضاني للهيئات الإقتصادية: طالما أنه هناك عدد لاجئين يصل إلى نصف عدد شعبنا اللبناني، فلن نتقدّم في اقتصادنا. نُحارَب اليوم على ما نفعله، في الوقت الذي نحترم فيه رغبة السوريين بالعودة إلى وطنهم، كذلك رغبة اللبنانيين في تحقيق نمو اقتصادي في وطنهم. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ١١ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Gebran_Bassil #باسيل: اجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غدا وستكون تصاعدية وصولا الى اقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين الى ارضهم — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٧ يونيو ٢٠١٨