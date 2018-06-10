مغردون يطلقون #قاطعوا_افيخاي_ادرعي وسحب إعلان لمحل قهوة كويتي اتهم "بالماسونية"

#قاطعوا_افيخاي_ادرعي

نبدأ تقريرنا اليوم من تويتر حيث دعا مغردون في سوريا ولبنان إلى مقاطعة أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، بعد الحديث عن أساليبه في مخاطبة الشباب العربي ونشر الدعاية الإسرائيلية على حد قولهم.

وحصد هاشتاغ #قاطعوا_افيخاي_ادرعي أكثر من خمسة آلاف تغريدة منذ إطلاقه يوم السبت. ونشر مغردون صورا تظهر حظرهم لحساب أدرعي على تويتر ومطالبتهم الآخرين بالقيام بذات الفعل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbbassFneish هام #التطبيع_الالكتروني،عندما ظن أصحاب " المخاخ " الاعلامية الحامية أنهم أفهم منه،اجتاح "ادرعي " الصفحات فصار يوميا، وهذا هدفه ، هذا اسلوب عمله ، اشتمه ارفع الف كرتونة، احسنت!انت رددت عليه و "شوي شوي " صار في بيتك تماما مثل في فيلم " السفارة في العمارة "#قاطعوا_افيخاي_ادرعي — Abbass Fneish (@AbbassFneish) ٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ImaneIbrahim1 الذكاء الإسرائيلي يكمن في توظيف هذا الرجل ليرمي تغريداته بالعربية ونحن نشتمه ونمسح بكرامته أرض تويتر ويسكت هو عن الإهانة لتكريس فكرة أنه الإسرائيلي المسالم ونحن العرب الهمج اسوأ خلق الله#قاطعوا_افيخاي_ادرعي — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) ٩ يونيو ٢٠١٨

كما طالب مغردون بعدم الرد على تغريدات أدرعي حتى لا ينجروا إلى نقاشات معه.

#MugCoffeeHouse

مصدر الصورة YouTube

وإلى الكويت حيث تحول إعلان لمحل قهوة يدعى Mug Coffee House إلى قضية رأي عام ونقطة حوار بين أوساط المغريدن. ومع أن الإعلان تم بثه قبل حوالي عشرة أيام، إلا أنه استمر في جلب اهتمام الكثيرين ليولد آراء متفاوتة حوله.

ومدة الإعلان حوالي دقيقة واحدة مكونة من رسوم متحركة تتركز على الفن السريالي بشكل كبير.

وانتقد مغردون الإعلان قائلين إنه يخالف مبادئ الدين والعادات. كما قال البعض إنه يحتوي على علامات من الماسونية مثل الأشكال والألوان التي استخدمها الفنانون خلال إخراجهم للإعلان. واستغرب بعض المغردين من الشخصيات الغريبة التي ظهرت في الإعلان والطريقة غير التقليدية التي قُدموا فيها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlotaibiKhaled بعد الضجة الكبيرة اللي عملتها الدعاية..وصلنا للتو من وزارة الاعلام الكويتية رفض الموافقة على نشر الدعاية بدون لا نعرف ليش.. شكرًا لكل من شارك في الهاشتاق والمكسب الحقيقي والغرض الأول والحقيقي من هذا العمل اعجابكم.#MugcoffeeHouse pic.twitter.com/kIpyJ0Bp7K — خالد العتيبي (@AlotaibiKhaled) ٣ يونيو ٢٠١٨

بينما دافع كثيرون عن الإعلان قائلين إن الفن السريالي في العادة لا يمثل رأياً أو فكرة معينة بل يفسح المجال للمشاهد باستخدام خياله لتحليل وقراءة الفن كما يشاء. كما كتب مغردون أن الإعلان مليء بالإبداع والأفكار الخلاقة ونجح في تسويق المحل بشكل إيجابي.

وانتشر هاشتاغ # MugCoffeeHouse للحديث عن الإعلان وتبادل الآراء حوله حيث حصد آلاف التغريدات خلال الأيام الماضية.