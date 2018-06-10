مغردون يطلقون #قاطعوا_افيخاي_ادرعي وسحب إعلان لمحل قهوة كويتي اتهم "بالماسونية"
#قاطعوا_افيخاي_ادرعي
نبدأ تقريرنا اليوم من تويتر حيث دعا مغردون في سوريا ولبنان إلى مقاطعة أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، بعد الحديث عن أساليبه في مخاطبة الشباب العربي ونشر الدعاية الإسرائيلية على حد قولهم.
وحصد هاشتاغ #قاطعوا_افيخاي_ادرعي أكثر من خمسة آلاف تغريدة منذ إطلاقه يوم السبت. ونشر مغردون صورا تظهر حظرهم لحساب أدرعي على تويتر ومطالبتهم الآخرين بالقيام بذات الفعل.
كما طالب مغردون بعدم الرد على تغريدات أدرعي حتى لا ينجروا إلى نقاشات معه.
#MugCoffeeHouse
وإلى الكويت حيث تحول إعلان لمحل قهوة يدعى Mug Coffee House إلى قضية رأي عام ونقطة حوار بين أوساط المغريدن. ومع أن الإعلان تم بثه قبل حوالي عشرة أيام، إلا أنه استمر في جلب اهتمام الكثيرين ليولد آراء متفاوتة حوله.
ومدة الإعلان حوالي دقيقة واحدة مكونة من رسوم متحركة تتركز على الفن السريالي بشكل كبير.
وانتقد مغردون الإعلان قائلين إنه يخالف مبادئ الدين والعادات. كما قال البعض إنه يحتوي على علامات من الماسونية مثل الأشكال والألوان التي استخدمها الفنانون خلال إخراجهم للإعلان. واستغرب بعض المغردين من الشخصيات الغريبة التي ظهرت في الإعلان والطريقة غير التقليدية التي قُدموا فيها.
بينما دافع كثيرون عن الإعلان قائلين إن الفن السريالي في العادة لا يمثل رأياً أو فكرة معينة بل يفسح المجال للمشاهد باستخدام خياله لتحليل وقراءة الفن كما يشاء. كما كتب مغردون أن الإعلان مليء بالإبداع والأفكار الخلاقة ونجح في تسويق المحل بشكل إيجابي.
وانتشر هاشتاغ # MugCoffeeHouse للحديث عن الإعلان وتبادل الآراء حوله حيث حصد آلاف التغريدات خلال الأيام الماضية.