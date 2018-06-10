"تمساح النيل" يغضب المصريين .. ما الحكاية؟

أثار الإعلان عن التميمة الخاصة بمنتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، ردود فعل متباينة بين المصريين حول مضمونه وجودته.

مصدر الصورة Twitter Image caption التميمة الخاصة بمنتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا

وجاءت تميمة منتخب مصر مُستوحاة من تمساح نهر النيل يرتدي تاجا فرعونيا.

ولم ترضِ التميمة بعض المصريين فسارعوا إلى انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنها لا ترقي إلى مستوى الحدث العالمي ولا تعكس حضارة وتاريخ الشعب المصري، ورأوا أن الشعار يفتقد لحس الإبداع وروح التجديد.

كما تساءل آخرون عن ميزانية الشعار ومدى كفاءة من أشرف عليه، خاصة أن الشباب المصري يمتلك مهارات تؤهله لتصميم شعار أفضل.

وغرد حسام حداد، قائلا: " تميمة مصر في كأس العالم ٢٠١٨ نفس فكرة تميمة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦ ... تميمة البطولة كانت أيضا تمساح النيل. الأزمة تتلخص في غياب الأفكار الجديدة، بالإضافة لشكل التميمة الذي يشبه شخصية كارتون أطفال.."

وكتب المغرد محمد عبر الرحمن:" كل فريق لديه تميمة تعبر عن البلد وطبيعتها وثقافتها وحضارتها... للأسف الراعي المصري استعجل ولم يدرس الموضوع بخيارات متعددة فخرج علينا بهذه التميمة الضعيفة ... لو قمنا بمقارنة.. انظر لتميمة السعودية.. الفرق واضح."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElsayadOsama التميمة المصرية بتاعت كأس العالم هي نفسها تميمة كأس أمم إفريقيا 2006 اللي كان متنظم في القاهرة وكانوا مسمينها كروكونايل بس لعبوا فيها شوية قال يعني عشان محدش ياخد باله

حاجة آخر كسل وآخر فقر وكنوع من التوفير

بالتوفيق لبعثة الفراعنة اللي الدنيا هتقوم تسمعنا بعدها ❤️ — OSAMA ELSAYAD (@ElsayadOsama) ١٠ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ELD0DGE أيا كان تصميم التيشيرت و الأوتوبيس و الطيارة و التميمة و البدلة، أيا كانت مشاكل الاتحاد والرعاية والتنظيم، إحنا هندعي ونشجع ٢٣ لاعب في طريقهم لتمثيلنا قدام العالم في أهم حدث رياضي في العالم ومالهومش أي ذنب في العك ده بل يمكن اكتر مننا مخنوقين..كل الدعم و الدعوات لأولادنا 🇪🇬 — حمدي (@ELD0DGE) ١٠ يونيو ٢٠١٨

في المقابل، أشاد مغردون بالتميمة ورأوا أنها على مستوى عال من الإبداع والكفاءة واستنكروا موجة السخرية التي طالتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EslamMo0stafa كمية استخفاف مبالغ فيه من شعب لمنتخب بلاده، في كل شئ وأي شئ!

تشكيل تلاقي، أداء وماله، طيارة يلا بينا وحتى التميمة! حاجة في منتهى البؤس! شعب ميساعدش بلد على أي حاجة بصراحة! والمشكلة أن اللي "بيتريق" مليان عبر ماشاء الله. — Eslam Mostafa 🇪🇬 (@EslamMo0stafa) ٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ali_AbouTabl دعوني ادلي بدلوي وأقول إن فيه أفورة مستمرة في ردة الفعل على كل ما يخص المنتخب من تصاميم طيارة او باص او تيشيرت ودلوقت البدلة ..

صحيح كان ممكن حاجات تظهر بكواليتي أفضل بس المنظر مش بشع يعني دايما زي ما الناس بتصور — Ali AbouTabl (@Ali_AbouTabl) ١٠ يونيو ٢٠١٨

من جهة أخرى، اقترح آخرون بدائل طريفة للشعار.

من أين جاءت فكرة التميمة؟

لم تجر العادة أن تقوم الدولة المشاركة في بطولة كأس بتصميم تميمة خاصة بها، إذ كان الأمر مقتصرا على الدولة المنظمة للبطولة.

فكيف بدأت فكرة تصميم التميمة؟

تؤدي التميمة دورا هاما في كأس العالم، إذ يتنوع دورها ما بين الترويج للحدث الأكثر شعبية في العالم والتسويق والترويج للبلد المضيف.

وبدأ هذا تقليد في بطولات المونديال منذ نسخة إنجلترا عام 1966، حيث اختار وقتها المسؤولون تميمة "الأسد ويلي".

واختارت روسيا تميمة " الذئب زابيفاكا" للترويج لكأس العالم 2018. وتعني كلمة "زابيفاكا" باللغة الروسية "الهداف".

وتستعرض التغريدات التالية جميع تمائم كأس العالم على مدار تاريخ البطولة.