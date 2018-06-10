"تمساح النيل" يغضب المصريين .. ما الحكاية؟
أثار الإعلان عن التميمة الخاصة بمنتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، ردود فعل متباينة بين المصريين حول مضمونه وجودته.
وجاءت تميمة منتخب مصر مُستوحاة من تمساح نهر النيل يرتدي تاجا فرعونيا.
ولم ترضِ التميمة بعض المصريين فسارعوا إلى انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنها لا ترقي إلى مستوى الحدث العالمي ولا تعكس حضارة وتاريخ الشعب المصري، ورأوا أن الشعار يفتقد لحس الإبداع وروح التجديد.
كما تساءل آخرون عن ميزانية الشعار ومدى كفاءة من أشرف عليه، خاصة أن الشباب المصري يمتلك مهارات تؤهله لتصميم شعار أفضل.
وغرد حسام حداد، قائلا: " تميمة مصر في كأس العالم ٢٠١٨ نفس فكرة تميمة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦ ... تميمة البطولة كانت أيضا تمساح النيل. الأزمة تتلخص في غياب الأفكار الجديدة، بالإضافة لشكل التميمة الذي يشبه شخصية كارتون أطفال.."
وكتب المغرد محمد عبر الرحمن:" كل فريق لديه تميمة تعبر عن البلد وطبيعتها وثقافتها وحضارتها... للأسف الراعي المصري استعجل ولم يدرس الموضوع بخيارات متعددة فخرج علينا بهذه التميمة الضعيفة ... لو قمنا بمقارنة.. انظر لتميمة السعودية.. الفرق واضح."
في المقابل، أشاد مغردون بالتميمة ورأوا أنها على مستوى عال من الإبداع والكفاءة واستنكروا موجة السخرية التي طالتها.
من جهة أخرى، اقترح آخرون بدائل طريفة للشعار.
من أين جاءت فكرة التميمة؟
لم تجر العادة أن تقوم الدولة المشاركة في بطولة كأس بتصميم تميمة خاصة بها، إذ كان الأمر مقتصرا على الدولة المنظمة للبطولة.
فكيف بدأت فكرة تصميم التميمة؟
تؤدي التميمة دورا هاما في كأس العالم، إذ يتنوع دورها ما بين الترويج للحدث الأكثر شعبية في العالم والتسويق والترويج للبلد المضيف.
وبدأ هذا تقليد في بطولات المونديال منذ نسخة إنجلترا عام 1966، حيث اختار وقتها المسؤولون تميمة "الأسد ويلي".
واختارت روسيا تميمة " الذئب زابيفاكا" للترويج لكأس العالم 2018. وتعني كلمة "زابيفاكا" باللغة الروسية "الهداف".
وتستعرض التغريدات التالية جميع تمائم كأس العالم على مدار تاريخ البطولة.