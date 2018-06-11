انتقادات لاذعة لمذيعتين سخرتا من اسم فتاة

  • 11 يونيو/ حزيران 2018
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
انتقادات لاذعة لمذيعتين سخرتا من اسم فتاة

وجه مغردون أردنيون انتقادات لاذعة للمذيعتين ناديا الزعبي ورهف صوالحة، على خلفية سخريتهما من متصلة شاركت في برنامجهما.

واستقبلت المذيعتان ضمن برنامجهما "صَح صِح" اتصالا من فتاة تدعى هتوف، للمشاركة في مسابقة البرنامج.

لكن المذيعتين لم تتوقفا عن السخرية من المتصلة، ومن اسمها، طوال المكالمة التي استمرت دقيقتين.