جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو انتقادات لاذعة لمذيعتين سخرتا من اسم فتاة

وجه مغردون أردنيون انتقادات لاذعة للمذيعتين ناديا الزعبي ورهف صوالحة، على خلفية سخريتهما من متصلة شاركت في برنامجهما.

واستقبلت المذيعتان ضمن برنامجهما "صَح صِح" اتصالا من فتاة تدعى هتوف، للمشاركة في مسابقة البرنامج.

لكن المذيعتين لم تتوقفا عن السخرية من المتصلة، ومن اسمها، طوال المكالمة التي استمرت دقيقتين.