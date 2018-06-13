موضوعات متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أبرزها،استعدادات في اليمن لمعركة ميناء الحديدة، وجدل بسبب مقترح المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، وإشاعة العثور على كنز تخرج آلاف المغاربة من بيتوهم.

آلاف المغاربة يهرعون إلى جبل طمعا في #كنز_سرغينة

أثارت عملية استخراج كنز بالمغرب سخرية وتهكما عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

مصدر الصورة Twitter Image caption آلاف المغاربة يتحلقون حول شاب زعم أنه سيستخرج لهم كنزا ينتشلهم جميعا من الفقر.

ففي مشهد غريب، تجمهر آلاف المغاربة حول جبل من أجل مشاهدة شاب يستخرج كنزا قال إنه سينتشلهم جميعا من الفقر.

تعود القصة حين زعم أحد شبان قرية "سرغينة" وسط المغرب، أنه شاهد رجلا في المنام، أخبره بوجود كنز كبير مخبأ في مغارة بجبل القرية.

انساق الناس أفواجا وراء حلم استخراج الكنز وتفاعلوا مع كلمة الشاب الذي ظهر بمظهر الخطيب الواعظ، ليكتشفوا فيما بعد أنه "مخادع".

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من انتشار فيديو تظهر فيه أضواء بيضاء تتحرك في سماء مدينة مكناس المغربية، ووصفها البعض بأنها "ملائكة" تحلق فوق المدينة.

حظيت هاتان الواقعتان باهتمام كبير وجددت الحديث حول مدى إيمان المغاربة بالخرافات والأساطير.

ويرى مغردون أن اقتناع المواطنين بالقصص الخرافية البعيدة عن المنطق يؤكد أن الجهل والأمية لايزالان منتشرين في البلاد ويبرهن على شيوع ثقافة التواكل والربح السريع وغياب الحس النقدي.

في المقابل، وصف آخرون ما حدث في منطقة سرغينة بالخطة الذكية للفت الانتباه لإقليم نهشه الفقر والتهميش، وفق تعبيرهم.

"الحريات الفردية "جدل متجدد في تونس

عاد ملف الحريات الشخصية في تونس إلى واجهة النقاش بعدما نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة للرئاسة تقريرا تضمن مقترحات إصلاحية لعدد من القوانين.

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ومن بين المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية مع التخلي عما وصفته بوسائل الإثبات "غير الإنسانية" كالفحوص الشرجية.

وتباينت آراء المدونين ما بين مؤيد ورافض لمضمون التقرير. ففي الوقت الذي وصف فيه البعض التقرير بـ"الكارثة" ، رحب آخرون بالتقرير وعدوه "ثورة في مجال الحريات الفردية".

كما اتسعت رقعة النقاش حول التقرير لتضم مغردين من دول عربية أخرى.

#تحرير_الحديدة.. تويتر يتفاعل

مع دخول معركة الحديدة مرحلة الحسم، تصدر #الحديدة و#تحرير_الحديده قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج بعدد تغريدات تجاوز 149 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء

ولعب المغردون دور الرقيب والمحلل السياسي، إذ واكبوا التطورات العسكرية في ميناء الحديدة بنشر صور وفيديوهات وثقت ما يحدث في المدينة.

وحذر المغردون من المعارك الدموية في المدينة ومن تداعياتها على الوضع الإنساني في المدينة. كما ناشدوا الأطراف المتنازعة بعدم إغلاق مداخل المدينة، ومنع المعونات عن المدنيين العزل.

وحذر البعض من الانجرار وراء ما وصفوها بـ "بالأكاذيب" التي تهدف إلى وأد الثورة اليمنية وإذكاء الفتنة والانقسام بين الشعب اليمني.

وتابعوا بأن ما يحدث لن يصب سوى في مصلحة الداعين إلى تقسيم اليمن، ويطيل أمد الحرب فيه.

من ناحية أخرى، احتفل مغردون بقرب "تحرير المدينة"، إذ اعتبروها بداية لانهيار إيران وحلفائها في اليمن. ورأوا أن استعادة ميناء الحديدة سيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات.

#نعاونها: رجال في المطبخ لكسر الصورة النمطية حول المرأة

تشهد مواقع التواصل في الجزائر حملات داعمة لحقوق المرأة خاصة عقب انتشار فيديو لفتاة قالت إنها تعرضت لتحرش لفظي واعتداء جسدي من قبل شخص مجهول دعاها إلى "الذهاب إلى المطبخ، حين كانت تمارس الرياضة ساعة قبل موعد الإفطار."

وقد نظمت عشرات من النساء تجمعاً للركض تضامناً مع فتاة المعنفة.

ورددت النساء شعارات تندد بتقييد المرأة بدور نمطي داخل المنزل، ورفعن لافتات كتب عليها: "بلاصتي ماشي في الكوزينة، أتواجد في المكان الذي أحبه، وليس في المطبخ".

وإلى جانب هاشتاغ #خليها_طرونكيل الذي تضمن رسائل تضامنية مع الفتاة، أطلق نشطاء حملة جديدة تحت عنوان #نعاونها.

وحث القائمون على الحملة الذكور في المجتمع الجزائري على مساعدة الإناث في المطبخ والمهام المنزلية.

وترجع فكرة الهاشتاغ للناشط ياسين ميتيش، إذ نشر فيديو على حسابه على فيسبوك دعا من خلاله الشباب إلى توثيق مبادراتهم بصور أو فيديوهات.

وقد سبق أن احتدم النقاش بعدما أطلقت فتيات هاشتاغ "خليه بلا فطور" طالبن فيه النساء بعدم إعداد وجبة الإفطار لأزواجهن خلال شهر رمضان للرد على هاشتاغات"#خليها_بلا_مصروف" و #خليه_تبور".