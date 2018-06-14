موضوعات متنوعة استحوذت على اهتمام المغردين العرب، أهمها، إعلان حزب هولندي يميني عن تنظيم مسابقة لرسم النبي محمد، وغضب مغربي على تويتر من السعودية، وجدل بسبب فيديو يظهر عسكريين يقتلون شخصين في درنة الليبية.

مسابقة لرسم النبي محمد داخل البرلمان الهولندي

أعلن زعيم الحزب الهولندي اليميني "من أجل الحرية " خيرت فيلدرز عن تنظيم مسابقة رسوم كرتونية لتصوير النبي محمد.

مصدر الصورة Carl Court

وقال خيرت المعروف بتصريحاته المعادية للمسلمين إنه حصل على موافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل تنظيم هذه المسابقة.

وغرد خيرت على تويتر : "الهيئة الهولندية لمكافحة الإرهاب أعطتني الضوء الأخضر لتنظيم هذه المسابقة،حرية التعبير أهم من أي شيء".

ولجأ مغردون مسلمون إلى الهاشتاغ الإنجليزي "#WeLoveProphetMuhammad" أو "نحب النبي محمد" للتعبير عن غضبهم.

كما تباينت آراء المغردين عبر هاشتاغ " قاطعوا المنتجات الهولندية". ففي الوقت الذي أدان فيه مغردون الخطوة واصفين إياها بـ "المستفزة" أيدها آخرون قائلين إنها تندرج ضمن حرية التعبير.

"ندين بشدة مسابقة الرسوم الكرتونية التي سينظمها حزب معاد للإسلام. لن نتسامح أبدا مع أي إهانة للنبي محمد."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M_Bilal_Khan_ We condemn the cartoon competition going too held by dutch anti islam party

We will not tollerate disrespect of Prophet Muhammad ( P.B.U.H)



Spred this trend#WeLoveProphetMuhammad — Muhammad Bilal Khan (@M_Bilal_Khan_) ١٣ يونيو ٢٠١٨

"توقفوا عن استفزازنا في مشاعرنا ومعتقداتنا بحجة التعبير عن الرأي. قاطعوا الآن المنتجات الهولندية."

غضب من السعودية بسبب #المغرب2026

لا تزال خسارة المغرب في تنظيم كأس العالم 2026 لصالح الملف الأمريكي المشترك، تطغى على تعليقات المغردين العرب.

مصدر الصورة MLADEN ANTONOV

وتحت هاشتاغ #المغرب2026، وصف مغردون تصويت سبع دول عربية لفائدة الملف الأمريكي بـ "الخيانة".

وانتقد المغردون بشكل خاص السعودية، إذ قالوا إنها استغلت دورها المؤثر لإقناع دول أخرى للتصويت للملف الأمريكي المشترك.

وتساءل البعض عن جدوى التمسك بالقومية العربية، والتباهي بالروابط الأخوية والدينية. وذهب البعض الآخر إلى حد المطالبة بمقاطعةالحج وتشجيع المنتخب الروسي بدلا من السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018.

كما أطلقت صحيفة " اليوم 24 "الإلكترونية المغربية استطلاعا عنوانه "من ستشجع في مباراة افتتاح كأس العالم؟" ليصوت 87% من المشاركين لروسيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmed1880076 التصويت بيعبر عن الموقف لا نقول المغرب كده كده كانت هتخسر يبقى على نفس المبدا نقول مش هنساعد فلسطين ماهى كده كده محتله

لو كان تم الحشد من كل الدول العربيه كان الموقف ممكن يتغير #المغرب2026 — احمد محمد (@ahmed1880076) ١٤ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mehdyahmedtali يشرفني موقف بلادي في دعم #المغرب2026، بل ويشرفني أكثر وقوف باقي دولنا المغاربية إلى جانب الشقيقة #المغرب.

هكذا يجب أن نكون .. #الكرة شيء تافه جدا ولم أشجع في حياتي منتخبا بعينه، إلا أني مع ذلك يدفعني دافع ما للوقوف إلى جنب من أتقاسم معهم الأرض والهوية والتاريخ. — المهدي محي الدين (@Mehdyahmedtali) ١٤ يونيو ٢٠١٨

من جهة أخرى، رأى مغردون سعوديون أن بلدهم صوت للملف الأقوى، نافين أن تكون السياسة سببا في الاختيارات الرياضية للمملكة، ووصفوا الملف المغربي بـ "الضعيف".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7amad2bonawaf المفروض الاتحاد المغربي يعتذر للشعب المغربي.



على شعب المغرب ان يحاسب اتحاد الكره المغربي لمواقفه السيئه مع اشقائه واضاع فرصة استضافة كأس العالم

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المغرب صوت ضد الاردن في انتخابات الفيفا

المغرب ضد الكويت في رفع الايقاف

المغرب ضد العراق في رفع الايقاف#الشعب_الكويتي_يعتذر_للمغرب — حمد العنزي🇰🇼 (@7amad2bonawaf) ١٤ يونيو ٢٠١٨

أما المغردون الكويتيون فدشنوا هاشتاغ بعنوان #الشعب_الكويتي_يعتذر_للمغرب، انتقدوا من خلاله قرار "التصويت ضد بلد عربي"، مؤكدين أن السياسية لعبت دورا في قرار منح الصوت الخليجي للملف الأمريكي المشترك مع كندا والمكسيك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkuwaiti82 نتمنى من المجلس محاسبة وزير الرياضة

صوت الكويت للعرب مهما كان الاختلاف

وانعتذر للشعب المغربي على تصرف هذا الاتحاد الذي لايمثلنا وغير معترف به اصلا 🇰🇼🇲🇦



#الشعب_الكويتي_يعتذر_للمغرب — 📵just smile🇰🇼 (@alkuwaiti82) ١٣ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KubaisiAl #المغرب2026

هاردلك للمغرب عدم فوزه بتنظيم كأس العالم .. كنا نتمنى أن يفوز هذا البلد العربي الرائع بالتنظيم ليبهر العالم بقدراته لكن قدر الله وماشاء فعل .. نأمل أن يترشح المغرب مرة أخرى فالمحاولات لا بد أن تأتي ثمارها يوماً ما 🇲🇦 — ali Al-kubaisi (@KubaisiAl) ١٤ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fawwaz1400 #المغرب2026



الحمدلله ان المغرب مافازت لسببين اولاً المغرب فشلت في تنظيم كاس العالم للاندية وهو اوهون من كاس العالم للمنتخبات ثانياً المغرب بلد فقير وكاس العالم يحتاج لمنشآت ضخمه والمغرب غير قادره فطبيعي يطلبون مساعدتنا علشان كذا خسارتهم للتنظيم توفر لنا مبالغ ضخمه جداً — بطل الدوري 🏆 (@fawwaz1400) ١٤ يونيو ٢٠١٨

من ناحية أخرى، انصرف مغردون عرب لتشجيع المنتخب السعودي الذي يواجه نظيره الروسي اليوم، عبر تدشين عدة هاشتاغات #فز_مع_عز_السعوديه_روسيا، #العراق_معك_يالاخضر و #بالتوفيق_لمنتخبنا_السعودي

#أنقذوا_الطفلة_شيماء

انتشر في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو لطفلة يمنية تروي ما تتعرض له من ضرب شبه يومي، من قبل والدها.

مصدر الصورة Twitter

ووفقا لنشطاء يمنيين، فإن الجيران قاموا بتصوير الطفلة بعدما تفاجأوا بها تركض هربا من منزلها بينما سالت الدماء من وجهها وغطت الكدمات وجهها.

ويُظهر الفيديو المتداول فتاة وهي تغالب دموعها، وتروي ما تعرضت له من تعذيب بمختلف الوسائل على يد عائلتها.

وفي حديثها للشرطة، قالت شيماء :" أبي يضربني و يلصقني بالدولاب، وأمي تحرقني."

وعلى اثرها، غزا هاشتاغ #أنقذوا_الطفلة_شيماء مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب اليمنيون في الداخل والخارج عن غضبهم مما تتعرض له الطفلة، داعين منظمات حقوق الإنسان لإيقاف هذه الجريمة بحق الطفولة.

وبلغ الغضب أشده، بعدما أفرجت السلطات عن والد شيماء بأمر من المحكمة بحجة أن الأهل لهم الحق في تقويم سلوك أبنائهم بما يرونه مناسبا.

وأرجعت قصة شيماء إلى الأذهان قصة الطفلة اليمنية "ماب" التي عذبها و قتلها والدها رميا بالرصاص سنة 2014.

عسكريون يقتلون شخصين في درنة الليبية

أثار مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في ليبيا، وجدد النقاش بشأن معاملة الأسرى في أوقات الحرب.

ويظهر الفيديو مسلحين يرتدون زيا عسكريا وهم ينهالون بالضرب والركل على شخصين قبل أن يجردوهما من ملابسهما ويطلقوا النار عليهما.

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ولم تتضح هوية الشخصين أو مكان الحادثة ولكن نشطاء على فيسبوك أشاروا إلى أنه صور في مدينة درنة شرقي البلاد.

وصف مدونون ما حدث بأنه "جريمة حرب" و طالبوا بتسليم القتلة لينالوا عقابهم حتى لا تتكرر أحداث بنغازي.

وكانت محكمة الجنايات الدولية طالبت قبل عام بتسليم محمود الورفلي القيادي في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعدما اتهمته بارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي.

كما دعا نشطاء إلى وقف القتال في ليبيا والعودة إلى الحوار و درء الخلافات، وفك الحصار عن المدنيين في المدينة.

ونشر ليبيون قصصا لجرائم قالوا إن قوات حفتر ارتكبتها في مدينة درنة و رأوا أنها لا تختلف عن أي لمليشيا تنتهك القوانين وترتكب الجرائم.

وبعد هذه الإدانات الواسعة، وصف نشطاء آخرون هذه الانتهاكات بالتصرفات فردية، ووصفوا الضحايا بالإرهابيين.