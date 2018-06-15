ترقب لأول ظهور للمنتخب المصري في كأس العالم منذ 28 عاما
قضايا اليوم: ترقب لمباراة المنتخب المصري، وسخرية من خسارة المنتخب السعودية أمام روسيا، واحتفالات بحلول عيد الفطر.
#مصر_اوروغواي
مجريات كأس العالم لكرة القدم تطغى على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
نبدأ من مصر حيث يترقب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها مباراة اليوم التي تجمع منتخبي مصر واوروغواي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ويناقش مستخدمو مواقع التواصل المصريون أول ظهور لمنتخبهم في كأس العالم منذ 28 عاما متمنيين لمنتخبهم الفوز.
ولم يقتصر التفاعل مع المباراة على المصريين فقط، فقد شارك قسط كبير من العرب في دعم منتخب مصر قبيل مباراته الأولى في البطولة.
وظهر هاشتاغ #شجع_مصر بجانب هاشتاغ #مصر_اوروجواي في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة، بالإضافة إلى هاشتاغ ثالث وهو #ماذا_لو_مصر_فازت_بكاس_العالم.
بن سلمان وبوتين
وفي السعودية مايزال الاهتمام مستمرا بمباراة أمس بين المنتخب السعودي والروسي في افتتاحية البطولة، التي انتهت بخسارة السعوديين بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
وتداول المستخدمون حول العالم على نطاق واسع صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يشاهد المباراة بجانب الرئيس الروسي، ويظهر في الصورة تفاعل طريف بينه وبين وبوتين بعد احراز المنتخب الروسي الهدف الأول في شباك مرمى السعوديين.
#عيد_الفطر
واهتم ايضا المستخدمون في العالم العربي بحلول عيد الفطر المبارك.
وانتشر هاشتاغ #عيد_الفطر ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الجمعة وورد على الهاشتاغ قرابة المئتي الف تغريدة.