ترقب لأول ظهور للمنتخب المصري في كأس العالم منذ 28 عاما

قضايا اليوم: ترقب لمباراة المنتخب المصري، وسخرية من خسارة المنتخب السعودية أمام روسيا، واحتفالات بحلول عيد الفطر.

#مصر_اوروغواي

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح نجم ليفربول من المتوقع ان يلعب في صفوف المنتخب اليوم بعد شكوك في حضوره لإصابته في الكتف

مجريات كأس العالم لكرة القدم تطغى على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

نبدأ من مصر حيث يترقب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها مباراة اليوم التي تجمع منتخبي مصر واوروغواي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويناقش مستخدمو مواقع التواصل المصريون أول ظهور لمنتخبهم في كأس العالم منذ 28 عاما متمنيين لمنتخبهم الفوز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lamis_Helmy يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا

يارب مصر تكسب وتفرحنا — Lamis (@Lamis_Helmy) ١٥ يونيو ٢٠١٨

ولم يقتصر التفاعل مع المباراة على المصريين فقط، فقد شارك قسط كبير من العرب في دعم منتخب مصر قبيل مباراته الأولى في البطولة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FhadOtaibi يوم كبير ينتظر المنتخب المصري غداً في اول مبارياته في كأس العالم ، اوروغواي منتخب قوي وصاحب تاريخ عريق ، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة نجوم مصر على تحقيق الفوز والإنطلاقة القوية في المونديال بالتوفيق ان شاء الله لمصر . — فهد العتيبي 🇸🇦 (@FhadOtaibi) ١٤ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @albdeery56 #ماذا_لو_مصر_فازت_بكاس_العالم

مش بعيد على مصر... نحن في العراق نعول على المنتخب المصري في بطولة كأس العالم... لأن عندهم لعيبة بيرفعو الراس.. داحنا لسا بنذكر دور مصر في كأس القرات وفوزها على المنتخب الإيطالي بجدارة. — Dr.karrar Albdeery (@albdeery56) ١٥ يونيو ٢٠١٨

وظهر هاشتاغ #شجع_مصر بجانب هاشتاغ #مصر_اوروجواي في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة، بالإضافة إلى هاشتاغ ثالث وهو #ماذا_لو_مصر_فازت_بكاس_العالم.

بن سلمان وبوتين

مصدر الصورة Getty Images Image caption انتهت المباراة بخسارة كبيرة للمنتخب السعودي

وفي السعودية مايزال الاهتمام مستمرا بمباراة أمس بين المنتخب السعودي والروسي في افتتاحية البطولة، التي انتهت بخسارة السعوديين بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وتداول المستخدمون حول العالم على نطاق واسع صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يشاهد المباراة بجانب الرئيس الروسي، ويظهر في الصورة تفاعل طريف بينه وبين وبوتين بعد احراز المنتخب الروسي الهدف الأول في شباك مرمى السعوديين.

مصدر الصورة Twitter Image caption الصورة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي

#عيد_الفطر

مصدر الصورة Getty Images

واهتم ايضا المستخدمون في العالم العربي بحلول عيد الفطر المبارك.

وانتشر هاشتاغ #عيد_الفطر ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الجمعة وورد على الهاشتاغ قرابة المئتي الف تغريدة.