مباريات كأس العالم وأداء المنتخبات العربية تهمين على تعليقات المغردين العرب.

"الدقيقة الأخيرة" تخذل العرب في المونديال

لم تمر خسارة العرب في أولى مبارياتهم في مونديال 2018 بهدوء على مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ تناولها المغردون بسخرية لا تخلو من انتقاد لإداء وعقلية اللاعب العربي.

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فقد حولت خسارة المغرب "بنيران صديقة" في الوقت بدل الضائع أمام منتخب إيران، فرحة المغاربة بالعيد إلى حزن.

وانتقد المغردون المغاربة التغيرات التي قام المدرب هيرفي رونار بإدخاله لاعبين في مراكز لم يلعبوا فيها من قبل، وفق قولهم.

واستغربوا النهج التكتيكي الذي اتبعه طوال المباراة، إذ رأوا أنه كشف الفريق دفاعيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedmad772016 #المغرب_ايران

خسارة المغرب غير مقبولة يتحملها المدرب لم يدرس الفريق الايراني جيدا تركيزة على الفريقان أسبانيا والبرتغال واهمل خصم كان في المتناول — الصبر مفتاح النجاح (@ahmedmad772016) ١٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BlawnsM #المغرب_ايران

المدرب يتحمل جزء كبير من مسئولية الهزيمة اليوم بقرائته الفنة والتكتيكية السيأ لا يعقل ان يكن لديك ضهير ايسر وانت تجلسه على الإحتياط وتحول ظهير ايمن الى ظهير ايسر ثم ترجع لمرابط من وسط ميدان مهاجم الى ظهير ايمن فى الحقيقة قرائت المدرب رونار اقل مايقال عليها انا دون م — محمد بلااونص (@BlawnsM) ١٥ يونيو ٢٠١٨

كما قلل المغاربة من حظوظ منتخبهم في التأهل إلى الدور الثاني، فغرد أحدهم قائلا : " الآن تبقى لنا مقابلتان، ليس لنا ما نخسر فيهما لأن البرتغال و إسبانيا أحسن منا .لقد خرجنا تقريبا من المونديال و ما يجب فعله هو الإستفادة من التجربة و إكمال بناء المنتخب."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amrgawish85 لاعبو المغرب هما سبب الخسارة الاول و الاخير .. ثقتهم في الفوز حتى صافرة النهاية و ثقتهم بانفسهم كلاعبين و كفريق هيا سبب الهزيمه .. اللاعبون اضاعوا فوز سهل على منتخب متواضع جدا و فرطوا في ٣ نقاط كانت كفيله بصعودهم الدور الثاني

بالتوفيق في القادم #المغرب_ايران — amrshawky (@Amrgawish85) ١٦ يونيو ٢٠١٨

من جهة أخرى، دشن مغردون هاشتاغ #كلنا_بوحدوز للتعبير عن تضامنهم مع المهاجم المغربي الذي سجل هدف المباراة الوحيد خطأ في مرماه.

أما في مصر، فتنوعت تعليقات المغردين بين الإشادة والانتقاد لأداء المنتخب المصري الذي خسر أمام منتخب الأورغواي، بهدف نظيف، جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وغرد طارق الفرا قائلا:" أداء رائع من المنتخب العربي المصري، ينقصه مهاجم قوي وبعض الحظ، أتمنى أن يكون الفوز حليفنا في المباريات القادمة بمشاركة محمد صلاح.."

أما المدون تامر عزت، فكتب:" المنتخب لعب بشكل جميل من الناحية الدفاعية. لكن لم يشكل أي خطورة هجومية ولعب المباراة كلها من أجل التعادل. وهذه مقامرة في حد ذاتها إما أن تنجح أو تفشل.. وفشلت."

من ناحية أخرى، انبرى مغردون في تقييم مباراة البرتغال وإسبانيا ومقارنتها بالمباريات التي سبقتها وبأداء المنتخبات العربية.

وفي هذا السياق، قال المدون زياد بن عبد المجيد:" كرة القدم لعبة الجهد والعزيمة و العقلانية مع جانب ضئيل من الحظ ... نحن العرب مازلنا نعتبر كرة القدم لعبة العاطفة والمشاعر و الأبراج الفلكية."

وعلى نفس المنوال، علق ظفر الله الشافعي: " المغرب مصر السعودية كان أمرا متوقعا و تونس ستلحق بهم. الأداء كان قائما على الدفاع العشوائي .سأشجع الأقوى حتى إذا كان هجوم انجلترا أفضل من تونس سأشجع انجلترا."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JihaneMass #مصر_الاوروغواي مصر قادرة تطلع الدور الثاني هو منتخب قوي و هتفوز على السعودية و روسيا و عنيها مغمضة بتوفيق مش مشكلة الهزيمة تتعوض ان شاء الله🇪🇬🇪🇬

بنت المغرب🇲🇦 — mass_jihane (@JihaneMass) ١٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mbark980 #المنتخبات_العربية



منتخب السعودي:خطوط النصف والدفاع مو عارفين التصرف بالكره



منتخب المصري:كل لاعبين يطبقون الي يطلبه المدرب ولكن دقايق الاخيرة

بفقد التركيز



منتخب المغربي:خطوط الهجوم والنصف ممتاز وخط الدفاع ضعيف



منتخب التونسي: بالتوفيق غداً — كويتاوي ومدريدي (@mbark980) ١٥ يونيو ٢٠١٨

وانتقد المغردون " ثقافة الشماتة" التي غلبت على معظم التعليقات العربية بعد خسارة المنتخبات الثلاثة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_alhutaylah #المغرب_ايران ، خسرت المنتخبات العربيه الثلاث اول مبارياتها وهذا وارد بكرة القدم ويمكن اصلاحه ولكن ماذا نقول لمن خسر اخلاقه وعروبته وأساء لاشقائه بابشع الالفاظ من اجل كرة قدّم ... كم نحن بعيدين عن الاسلام 🇸🇦🇲🇦🇪🇬 ارتقوا قليلاً ومثلوا بلدانكم خير تمثيل — ibrahim alhutaylah (@i_alhutaylah) ١٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Arabiology أتمنى أن تخسر جميع المنتخبات العربية وتخرج من البطولة باكرًا، حتى نتمكن من متابعة مباريات كأس العالم بسلام ومتعة .. وبعيدًا عن القرف والغوغائية والشتائم التي أغرق العرب بها تويتر! — محمد حسن المرزوقي (@Arabiology) ١٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haidarabdulhaq بداية المنتخبات العربية في #كأس_العالم_2108 لم تكن جيدة بسبب عدم قدرتها على أن تكون مؤثرة في بطولات كبرى ، لم يحقق العرب نتائج مميزة في البطولات السابقة ، ماعدا بعض الاستثناءات ، فمالذي سيتغير في هذه البطولة ؟؟؟ — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) ١٦ يونيو ٢٠١٨

حمى المونديال تصل أروقة مجلس الأمن

ولم يكن الساسة بمنأى عن هذا الحدث الكروي، إذ ضج موقع تويتر بصور لزعماء العالم أثناء متابعتهم للمباريات.

فقد نشر الحساب الرسمي للرئيس الإيراني، حسن روحاني، صورة تظهر احتفاله بفوز منتخب بلده على المنتخب المغربي.

كما نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، صورة سيلفي جديدة، جمعته بولي العهد السعودي، الأمير محمد ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.

والتقطت الصورة أثناء المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو، التي انتهت بخماسية روسية في شباك المنتخب السعودي.

كما انتقلت حمى المونديال إلى أورقة مجلس الأمن، حيث ارتدى مندبو الدول الأعضاء قمصان منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم .

هل تصنع الرياضة ما عجزت عنه السياسة؟

تحت هاشتاغ #خلي_الحدود_تفتح، دعا نشطاء إلى فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب المغلقة منذ عام 1994 .

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وتأتي هذه الحملة، بعد تصويت الجزائر لصالح ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وناشد نشطاء حكومات البلدين بدرء الخلافات و التعجيل ببناء اتحاد مغاربي قوي وإتاحة الفرصة لحرية التنقل بين بلدان المنطقة.

وتمثل القضية الصحراوية، ودعم الحكومة الجزائرية لجبهة البوليساريو، أهم عامل لتوتر العلاقة الدائم بين البلدين.