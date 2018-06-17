"قتيبة" يلهب مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ورفع أسعار الوقود للمرة الثالثة يشغل المصريين، والجزائريون يطلقون حملة للحفاظ على الزي التقليدي.

#هاجر_يا_قتيبة

اجتاح هاشتاغ #هاجر_يا_قتيبة منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن واستطاع تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في البلاد.

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واقتبس الأردنيون الهاشتاغ من سؤال وجهه شاب يدعى قتيبة لرئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز على موقع تويتر.

وكان قتيبة طلب من رئيس الحكومة أن يطمأنه إذا ما كانت الأوضاع ستتحسن في الأردن أو يواصل بحثه عن دولة أخرى ليهاجر إليه.

فنصحه الرزاز بالعدول عن فكرة الهجرة وبالتعاون مع الجميع حتى يتحقق مراده.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qutaiba_f دولتك ممكن تصير الأردن زي ما بدنا بالقريب ؟ يعني في احتمال نشيل الهجرة من راسنا ونصير نحب العيشة بالبلد ؟!

جاوبني بصراحة وتجاملنيش ! — Qutaiba F.Bashabsheh (@qutaiba_f) ٧ يونيو ٢٠١٨

لم يقنع رد رئيس الحكومة الجديدة بعض المغردين، فأوصوا قتيبة بالهجرة وبالبحث عن مستقبله في بلد آخر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نظم أحدهم قصيدة شعرية لحث قتيبة على مغادرة البلاد.

ويرى نشطاء أردنيون أن الحكومة الجديدة لن تحل كسابقتها مشاكل الشباب الذي يواجه "المصاعب من أجل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف"، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @meezo_86 كم قتيبه في هذا الوطن ؟



هاجر الدكتور المهندس ياسين الحسبان العموش من بني حسن وكان يحمل خطته للطاقة الشمسية التي توفر اربع مائة ألف فرصة عمل#هاجر_يا_قتيبة pic.twitter.com/62ksCxz7gS — m3taz alrbehat (@meezo_86) ١٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hosamgharaibeh ثلاث دول اجتمعت في أقدس بقعة، وتمت دعوة الملك عبدالله للحضور، وتم عمل زفة إعلامية وتمخض الامر عن ٢.٥ مليار ضمانات ووديعة وغيره للاردن، ثم نستيقظ على قرار سريع للامارات بإيداع ٣ مليار في اثيوبيا دون تغيير حكومة او #الدوار_الرابع#هاجر_يا_قتيبه لاثيوبيا — حسام غرايبة (@hosamgharaibeh) ١٦ يونيو ٢٠١٨

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز احتفظ بـ15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي التي استقالت تحت وطأة احتجاجات شعبية اجتاحت الأردن رفضا لسياسة رفع الأسعار.

من ناحية أخرى، حث نشطاء قتيبة وكل شباب الأردن على البقاء في بلدهم والنضال حتى تحقق أحلامهم بدلا من الشعور بالإحباط والاستسلام لليأس.

وقد دفع الانتشار الواسع لهاشتاغ "#هاجر_يا_قتيبة "بقتيبة نفسه للتدخل والرد على الضجة التي أثيرت حوله.

كيف استقبل المصريون الزيادة في أسعار الوقود؟

استقبل مغردون مصريون الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بالكاريكاتير والرسائل المبطنة بالسخرية.

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و قد رفعت الحكومة المصرية السبت أسعار الوقود، بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه و تذاكر مترو الأنفاق في إطار حزمة إصلاحات تصفها الحكومة بأنها "ضرورية".

وعبر مغردون عن غضبهم من هذه الزيادات من خلال تدشين عدة هاشتاغات وأوسمة: #ارتفاع_اسعار_البنزين، و #الأسعار_الجديدة ، و "البنزين" و" غلاء الأسعار".

واشتكى مدونون قلة حيلتهم وضيقهم، قائلين إن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل تلك الزيادات المتتالية في الأسعار، التي وصفوها بـ "الجنونية والمستفزة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YaraHas46195852 #اسعار_الوقود

حسبى الله ونعم الوكيل ...

طب زود المرتبات عشان الشعب يعرف يدفع انما لا مرتبات ولا شغل مع زيادة الأسعار كدا

مصر بتموت... — Yara Hassan (@YaraHas46195852) ١٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Otty1986 عارفين إن مافيش مفر من إلغاء الدعم وعارفين إنه ده شر لابد منه المهم يكون في خطوات من أجهزه الدوله لوقف فوضي زياده الأسعار في معظم السلع بدون داعي نطالب برقابه علي الأسواق واذا كان في قوانين تمنع الرقابه يبقي تتغير والساده نواب الشعب يبطلوا فضائيات وسوشيال ميديا ويقوموا بدورهم — Otty3# تحيا_مصر (@Otty1986) ١٦ يونيو ٢٠١٨

كما تداول المغردون منشورا للمطرب المصري أحمد سعد الذي عبر عن استيائه من الزيادة الجديدة بطريقته الخاصة، فنشر مقطع فيديو لأغنية، وعلق عليه قائلا: "رد فعلي على ضريبة البنزين الجديدة".

واعتبر نشطاء أن الزيادات الأخيرة تدخل ضمن سياسة " تحميل المواطن فشل الحكومات المتعاقبة"، معبرين عن رفضهم دفع ما صفوها بـ " فاتورة سوء التصرف".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CaptenKero1 سيادة الرئيس نحن نعلم ما هى ظروف مصر الاقتصادية و كم مدى الصعوبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى

لكن من الصعب ان الفقير يتحمل حجم هذه الأعباء الصعبة و كل هذا الغلاء الفقير هذا هو نعم مواطن مصرى و لكن ليس من الحق أن يدفع ثمن أخطاء سابقة و خاصة إذ كانت اقتصادية @AlsisiOfficial — Capten Kero (@CaptenKero1) ١٧ يونيو ٢٠١٨

في المقابل، دعا نشطاء مصريون مواطنيهم إلى تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي وتفهم الزيادات الأخيرة، مضيفين أن موجة الغلاء لا تقتصر على مصر وحدها .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NaguibSawiris طبعا الغلا صعب لكن اللى عايزين يصطادوا فى الميه العكرة أصعب .. فنصبر معلش ... و بكره ان شالله أحسن ..و انا مش بقول كده علشان انا مرتاح لا ... بس دايما العلاج مر ... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ١٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @boha52 الغلاء اللي بيحصل ده كان تمنه مصر باكملها واحنا اختارنا مصر🇪🇬✌️ — قاهرية ( nohaa ) (@boha52) ١٦ يونيو ٢٠١٨

#البس_جزائري_في_العيد

للسنة الثالثة على التوالي، ازدانت منصات التواصل الاجتماعي بصور للجزائريين باللباس التقليدي مرفقة بهاشتاغ #البس_جزائري_في_العيد .

مصدر الصورة Getty Images Image caption صور لفتيات يلتحفن بـ"الحايك" في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الحملة استجابة لدعوة نشطاء إلى جعل العيد مناسبة للترويج للباس التقليدي وللحفاظ عليه من الاندثار والسرقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Soumia_BelKasse للسنة الثانية على التوالي هاشتاق #البس_جزائري_في_العيد يكتسح المشهد الثقافي و الفني في #الجزائر وسط مشاركة واسعة من الفنانين و الاعلاميين و المشاهير

اعلاميات جزائريات في القنوات الاخبارية العربية يشاركن في الحملة ( فيروز زياني _ امال عرب _ انيا الافندي _ نوال القاضي ) ❤ — Soumia BelKassem (@Soumia_BelKasse) ١٧ يونيو ٢٠١٨

ويتميز اللباس التقليدي الجزائري بثرائه وتنوعه باختلاف مناطق البلاد.

وتعد الشدة التلمسانية من أبرز الأزياء التقليدية الجزائرية. ويتألف هذا اللباس من 12 قطعة، مرصعة بأكثر من 50 صنفا من المجوهرات التقليدية.

وقد يصل سعره إلى نحو ثلاثة آلاف دولار.