غضب عارم بعد "طرد" أطفال أيتام من مركز تجاري في العراق

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن إدارة أحد المراكز التجارية في بغداد منعت أطفالا من دخول المركز بحجة أن ملابسهم كانت "رثة".

مصدر الصورة Twitter

وبحسب مغردين، فإن فريقا تطوعيا اصطحب مجموعة من الأطفال الأيتام للترفيه عنهم يوم العيد إلا أن إدارة المركز منعتهم من الدخول.

ويقول رئيس فريق "رحماء بينهم" التطوعي الذي اصطحب الأيتام للمركز إن الإدارة "تعترض وتستنكف إدخالهم، دون يعرف أحد السبب".

وتابع بأن غالبية الأيتام فقدوا ذويهم في أعمال عنف خلال الأعوام الأخيرة.

من جهتها، نفت إدارة المركز التجاري طرد الأيتام جملة وتفصيلا.

وقالت في بيان لها إن " أمن المركز طلب من فريق منظمة الأيتام الانتظار في مرآب المول لحين تخصيص مكان لهم في المطعم".

وأظهر مقطع فيديو 15 طفلا وهم يقفون أمام سياج المركز تحت أشعة الشمس الحارقة التي تجاوزت 40 درجة مئوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ردود فعل غاضبة

أشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وقوبل بموجة غضب عارمة من قبل الناشطين العراقيين الذي سارعوا إلى إطلاق حملة لمقاطعة مركز المنصور للتسوق.

وقد تصدر هاشتاغ #مقاطع_مول_المنصور قائمة الترند في العراق، مسجلا أكثر من 15 ألف تغريدة.

كما تم تداول الفيديو أكثر من 5 آلاف مرة وحقق نسبة مشاهدة عالية فاقت 500 ألف على فيسبوك.

وعلى إثرها، انخفض تقييم الصفحة الرسمية لـ "مول المنصور" من خمسة نجوم إلى أقل من نجمتين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iraqitweet برأيي

كان الاجدر بـ "الفريق التطوعي" الذي اصطحب الاطفال ان يلبسهم ملابس نظيفة ومرتبة كبقية الاطفال في هكذا مكان , بدل ان يأتو بهم بهكذا ملابس ويعرضوهم لهكذا موقف , كان الاجدر جعلهم يشعرون بأنهم ليسوا مختلفين عن البقية بدل من محاولة ادخالهم للمول بهكذا وضع .

#مقاطع_مول_المنصور — المُغرد العراقي🇮🇶 (@iraqitweet) ١٦ يونيو ٢٠١٨

ووصف مغردون تصرف إدارة المركز بالمشين والمخزي.

وفي هذا السياق، غرد أحدهم متسائلا: هل أصبح طرد الأيتام أمرا مقبولا في الشارع العراقي؟ هل سألتم أنفسكم إن كان من بين هؤلاء الأطفال ممن ضحى والده بنفسه من أجل #العراق؟."

بدوره كتب محمد الأسدي:" كان من الواجب أن يستقبل هؤلاء الأطفال بالهدايا لإدخال البهجة والسرور وليس بالطرد والإهانة وكأننا نتعامل مع الناس كطبقات!"

في المقابل، دافع آخرون عن المركز التجاري، قائلين إن الإدارة تحاول أن تعيد للعاصمة بغداد وجهها الحضاري ولم تقصد إهانة الأيتام.

ويعد "مول" المنصور أكبر مركز للتسوق في بغداد وتم افتتاحه في مايو/أيار 2013 بكلفة 35 مليون دولار.