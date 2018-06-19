احتراق_طايره_المنتخب السعودي في روسيا

قضايا اليوم: اندلعت النيران في جناح الطائرة التي أقلت بعثة المنتخب السعودي من سانت بطرسبرغ إلى روستوف، والمنتخب المصري يلعب أمام نظيره الروسي وخسارة منتخب تونس أمس، وفترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" أوشكت على الانتهاء.

#احتراق_طايره_المنتخب

مصدر الصورة YouTube Media Football Image caption النيران تلتهم جناح الطائرة التي كانت تقل بعثة المنتخب السعودي

نبدأ من روسيا حيث نجا المنتخب السعودي من كارثة بعدما اندلعت النيران في جناح الطائرة التي كانت تقل بعثة المنتخب من مدينة سانت بطرسبرغ إلى مدينة روستوف التي تستعد لاستقبال مباراة المنتخب السعودي مع الأوروغواي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول في منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وطمأن الاتحاد السعودي الجميع على سلامة اللاعبين، الذين وصلوا إلى مدينة روستوف، عبر سلسلة من التغريدات قال فيها: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiNT 📄| يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ١٨ يونيو ٢٠١٨

وأضاف: "كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني يصلون بسلام إلى مقر إقامتهم بمدينة روستوف أون دون تحضيرًا للقاء منتخب الأوروغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم".

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #احتراق_طايره_المنتخب الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انشارا في المملكة حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة، عبر من خلاله المغردون عن حبهم للمنتخب الأخضر متمنين له الفوز في مباراتهم مع الأوروغواي.

#مصر_روسيا - #تونس_انجلترا

ونبقى في روسيا وضمن مونديال كأس العالم 2018 حيث يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

وغرد محمد صلاح على حسابه على تويتر قائلا إنه مستعد لمباراة الغد وأرفق التغريدة بفيديو ترويجي، كان الجمهور المصري والعربي بانتظاره.

وأطلق المغردون هاشتاغ #مصر_روسيا والذي وصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 11 ألف تغريدة تمنى من خلالها المستخدمون الفوز للمنتخب المصري.

وخسر المنتخب التونسي في الوقت القاتل أمام نظيره الإنجليزي 2-1، ضمن مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم روسيا 2018 على ملعب فولغوغراد أرينا.

ودشن محبو كرة القدم هاشتاغ #تونس_انجلترا الذي تصدر قوائم أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 122 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن استيائهم لخسارة المنتخب العربي في الدقائق الأخيرة.

#بدايه_حفر_قناه_سلوي

ومن كأس العالم في روسيا إلى السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #بدايه_حفر_قناه_سلوي ناقلين عن مصادر سعودية أن فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" أوشكت على الانتهاء ومن المقرر لها أن تنتهي في 25 يونيو/حزيران الحالي، وذلك بعد أن تمت دعوة 5 شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 18 ألف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 حفرت قطر على مدار عشرين سنة

حفر دمار وفتن تسبببت حفر قطر بدفن ملايين العرب



الان جاء دور حفر قناة سلوى كي نستأصل الضرس المسوس من جذوره.



#بدايه_حفر_قناه_سلوي — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ١٨ يونيو ٢٠١٨