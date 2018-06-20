قضايا اليوم: أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أول حفل له في المملكة، ونال الحفل اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وخسارة ثانية للمنتخب المصري في كأس العالم 2018، ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية اليوم ضد الأوروغواي.

#سعوديات_في_حضن_راغب_علامه

مصدر الصورة Youtube Thakef Aklak Image caption حفل غنائي للفنان راغب علامة في جدة

نبدأ من السعودية حيث أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أول حفل له في المملكة، ونال الحفل اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتشرت مقاطع فيديو لسلوك معجبات سعوديات أثار استياءً واسعاً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا، أثار غضبا واسعا في السعودية، حيث يظهر الفنان اللبناني وهو يحتضن معجبات سعوديات يلتقطن الصور التذكارية معه في مشهد مخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه استنكارا لما تم تداوله مطالبين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصد الهاشتاغ أكثر من 67 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mujtahidd أمام الكاميرات نساء الحرمين في حضن راغب علامة حقيقة وليس مجازا

كان علماء النفاق يقولون لاتنتقدوا الحاكم لأن النتيجة ستكون نسائكم في أحضان الغرباء

الآن الحاكم نفسه قدم نسائكم هدية لحضن الغرباء، ومع ذلك تبقى طاعته واجبة ومن لا يعجبه من الخوارج

تبا للنفاقhttps://t.co/24TnXiexjO — مجتهد (@mujtahidd) ١٩ يونيو ٢٠١٨

ولكن لم يتقبل المجتمع السعودي ما تم نشره معتبرين أن من في الفيديو لسن سعوديات لأن البنت السعودية تعرف عاداتها وتقاليدها ولا تتصرف بهذه الطريقة مطلقين هاشتاغ #سوريات_في_حضن_راغب_علامه وصلت عدد المشاركات به إلى أكثر من ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultanalqanami #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه



للمدرعمين .. المصدقين انهن سعوديات :



وين عقولكم ؟!

ومن يصدّق في السعودية وحشمتها وعفافها .. السعودية ليست بهذه السهولة ولا بهذا الرخص أبداً حتى ولو حاولوا الصاق التهم بها ..



السعودية دانة في عين بحار مايطولها إلاّ الذي يستحقها وعن جدارة

❤😍 — سلطان م الغنّامي (@sultanalqanami) ١٩ يونيو ٢٠١٨

#مصر_روسيا

من السعودية إلى كأس العالم حيث خسر المنتخب المصري مباراته الثانية في كأس العالم 2018 أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

لم تخرج مصر من البطولة بعد ولكن احتمال تأهلها للدور الثاني يبقى صعبا وبعيدا، فمصر تنتظر فوز السعودية على الأوروغواي ثم خسارة الأوروغواي من روسيا، مع فوز مصر بعدد وافر من الأهداف ضد السعودية.

وانتشر هاشتاغ #مصر_روسيا في عدد كبير من الدول العربية ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من هذه الدول حاصدا أكثر من 268 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن حزنهم لخسارة المنتخب المصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalid_vip22 #مصر_روسيا

داخل الهشتاج ده كتير من السعوديين يشجعون مصر ويتمنوا لينا الفوز ، نشكرهم بجد علي روحهم الحلوه واخلاقهم الطيبه وربنا يدوم المحبه والاخوه بنا ، وناخد بالنا بقي من الناس اللي تعمل فتن بنا ، واحنا نشجعكم بكره ان شاء الله امام الأوروجواي pic.twitter.com/mgduT61pzC — Khalid Mohammed (@khalid_vip22) ١٩ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Tabl_live للعلم :

روسيا 🇷🇺 ( لم ) تتأهل رسميا ً .

مصر 🇪🇬 ( لم ) تغادر رسميا ً .

مباراة السعودية 🇸🇦 غدا ً تحدد كل شيء .



دائمآ الحل في السعوديه

#مصر_روسيا — بث كاس العالم (@Tabl_live) ١٩ يونيو ٢٠١٨

ولم تغب الفكاهة حتى عند الخسارة عند جمهور المنتخب المصري.

#السعوديه_الاورغواي

ونبقى في مباريات كأس العالم حيث يخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام منتخب الأوروغواي الذي تفوق على منتخب مصر في مباراته الأولى في المجموعة الأولى.

وانتشر هاشتاغ #السعوديه_الاورغواي في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة تمنى من خلالها المستخدمون الفوز للمنتخب الأخضر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @s111993 #السعوديه_الاورغواي

لا جديد.. ما إن تلعب السعودية إلا وتميل لها قلوبنا ودعواتنا

مهما كانت النتيجة فلن نكون شركاء في حملة النقد اللاذع لأننا نعلم أن هناك من يراقب وينتظر ليستمتع بهذا النقد ويتلذذ بهذه القسوة

نحن نعشق السعودية والعاشق الحقيقي لا يقسو

اكتبها يا الله انتصاراً للأخضر — سالم الساعدي 🇴🇲 (@s111993) ٢٠ يونيو ٢٠١٨