استياء سعودي بعد حفل راغب علامة في جدة ومغردون يطلقون #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه
قضايا اليوم: أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أول حفل له في المملكة، ونال الحفل اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وخسارة ثانية للمنتخب المصري في كأس العالم 2018، ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية اليوم ضد الأوروغواي.
#سعوديات_في_حضن_راغب_علامه
نبدأ من السعودية حيث أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أول حفل له في المملكة، ونال الحفل اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتشرت مقاطع فيديو لسلوك معجبات سعوديات أثار استياءً واسعاً.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا، أثار غضبا واسعا في السعودية، حيث يظهر الفنان اللبناني وهو يحتضن معجبات سعوديات يلتقطن الصور التذكارية معه في مشهد مخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.
وأطلق المستخدمون هاشتاغ #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه استنكارا لما تم تداوله مطالبين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصد الهاشتاغ أكثر من 67 ألف تغريدة.
ولكن لم يتقبل المجتمع السعودي ما تم نشره معتبرين أن من في الفيديو لسن سعوديات لأن البنت السعودية تعرف عاداتها وتقاليدها ولا تتصرف بهذه الطريقة مطلقين هاشتاغ #سوريات_في_حضن_راغب_علامه وصلت عدد المشاركات به إلى أكثر من ألف تغريدة.
#مصر_روسيا
من السعودية إلى كأس العالم حيث خسر المنتخب المصري مباراته الثانية في كأس العالم 2018 أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
لم تخرج مصر من البطولة بعد ولكن احتمال تأهلها للدور الثاني يبقى صعبا وبعيدا، فمصر تنتظر فوز السعودية على الأوروغواي ثم خسارة الأوروغواي من روسيا، مع فوز مصر بعدد وافر من الأهداف ضد السعودية.
وانتشر هاشتاغ #مصر_روسيا في عدد كبير من الدول العربية ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من هذه الدول حاصدا أكثر من 268 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن حزنهم لخسارة المنتخب المصري.
ولم تغب الفكاهة حتى عند الخسارة عند جمهور المنتخب المصري.
#السعوديه_الاورغواي
ونبقى في مباريات كأس العالم حيث يخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام منتخب الأوروغواي الذي تفوق على منتخب مصر في مباراته الأولى في المجموعة الأولى.
وانتشر هاشتاغ #السعوديه_الاورغواي في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة تمنى من خلالها المستخدمون الفوز للمنتخب الأخضر.