قضايا اليوم: هاشتاغ في مصر يطالب برحيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومقطع فيديو لحارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم يتحدث فيه عن سوء معاملة تعرض لها في مطار الدوحة، وخسارة ثانية لكل من السعودية والمغرب في نهائيات كأس العالم 2018.

#ارحل_يا_سيسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي

نبدأ من مصر حيث انطلقت مظاهرة الكترونية واسعة تطالب برحيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة.

وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو/حزيران بينما وجه المغردون انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة.

كما نددوا بارتفاع الأسعار معتبرين أن "الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل".

وشكى المغردون من أنّ "الأمور وصل إلى مرحلة صعبة وأنه لا يمكنه السكوت عن ما يجري"ز

فقالت نور: "السيسي لن يرحل بتويته بل بنزول الناس للشوارع" وقالت رحيق: "الحق لا يمكن إنكاره .. ولا يختبئ او يتلاشى تحت الأوهام ولا خلف جدران الباطل، نحن الذين نختبئ ونتلاشى حين يصيبنا اليأس، مصر هتفرح لما، نسترد ثورتنا وحريتنا وكرامتنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Muhammad323930 هيحصل ايه يعني لو يحكم رئيس مدني والجيش يحمي الحدود والشرطة تحمي المواطن والقضاء يحكم بالعدل؟

هيحصل حاجه؟؟والله ما يحصل حاجه؟؟؟.#ارحل_يا_سيسي — Mohammed Mido (@Muhammad323930) ٢٠ يونيو ٢٠١٨

#مباحث_قطر_تهين_حارس_الكويت

ومن مصر إلى الكويت حيث نشر حارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم، نواف الخالدي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يشكو فيه من إساءة معاملته في مطار الدوحة.

وقال المحامي حسين العصفور في تغريدة له على تويتر: "لما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لرد اعتباره".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lawyer_h_alas4 بيان صحفي:

لماتعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحه امر لن يمر مرور الكرام وسنقوم بأتخاذ كافة الأجراءات القانونيه الكامله لرد أعتباره بعد التعسف الذي تعرضله من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي من حجز لحريته دون وجه حق بناء على شخصية متنفذه أستخدم سلطته بشكل خاطئ في قطر pic.twitter.com/IpxcuqdHwf — المحامي/حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) ٢٠ يونيو ٢٠١٨

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع ما حدث لحارس منتخب بلادهم في قطر من خلال هاشتاغ #مباحث_قطر_تهين_حارس_الكويت الذي تصدر قائمة الترند في الكويت حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة.

#السعوديه_الاورغواي - #البرتغال_المغرب

وأخيرا إلى كأس العالم حيث تداول المغردون هاشتاغا #السعوديه_الاورغواي و #البرتغال_المغرب بشكل كبير، ووصل عدد المشاركات بهما إلى أكثر من 131 ألف تغريدة، عبر من خلاله المغردون عن حزنهم لعدم فوز أي فريق عربي في أي من المباريات التي لعبوها في كأس العالم حتى الآن.