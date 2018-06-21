مصريون يطالبون برحيل السيسي عبر هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي
قضايا اليوم: هاشتاغ في مصر يطالب برحيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومقطع فيديو لحارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم يتحدث فيه عن سوء معاملة تعرض لها في مطار الدوحة، وخسارة ثانية لكل من السعودية والمغرب في نهائيات كأس العالم 2018.
#ارحل_يا_سيسي
نبدأ من مصر حيث انطلقت مظاهرة الكترونية واسعة تطالب برحيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة.
وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو/حزيران بينما وجه المغردون انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة.
كما نددوا بارتفاع الأسعار معتبرين أن "الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل".
وشكى المغردون من أنّ "الأمور وصل إلى مرحلة صعبة وأنه لا يمكنه السكوت عن ما يجري"ز
فقالت نور: "السيسي لن يرحل بتويته بل بنزول الناس للشوارع" وقالت رحيق: "الحق لا يمكن إنكاره .. ولا يختبئ او يتلاشى تحت الأوهام ولا خلف جدران الباطل، نحن الذين نختبئ ونتلاشى حين يصيبنا اليأس، مصر هتفرح لما، نسترد ثورتنا وحريتنا وكرامتنا".
#مباحث_قطر_تهين_حارس_الكويت
ومن مصر إلى الكويت حيث نشر حارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم، نواف الخالدي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يشكو فيه من إساءة معاملته في مطار الدوحة.
وقال المحامي حسين العصفور في تغريدة له على تويتر: "لما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لرد اعتباره".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع ما حدث لحارس منتخب بلادهم في قطر من خلال هاشتاغ #مباحث_قطر_تهين_حارس_الكويت الذي تصدر قائمة الترند في الكويت حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة.
#السعوديه_الاورغواي - #البرتغال_المغرب
وأخيرا إلى كأس العالم حيث تداول المغردون هاشتاغا #السعوديه_الاورغواي و #البرتغال_المغرب بشكل كبير، ووصل عدد المشاركات بهما إلى أكثر من 131 ألف تغريدة، عبر من خلاله المغردون عن حزنهم لعدم فوز أي فريق عربي في أي من المباريات التي لعبوها في كأس العالم حتى الآن.