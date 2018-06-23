حرب التغريدات بين تركي آل الشيخ واليويفا

قضايا اليوم: تراشق حاد بالتغريدات بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر، وفيديو لرئيس حكومة لبنان سعد الحريري يعبر فيه عن فرحته بفوز البرازيل على كوستاريكا في كأس العالم روسيا 2018.

#كلنا_ابو_ناصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ

نبدأ من السعودية، وبعد تراشق التغريدات الحادة بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي على تويتر، أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #كلنا_ابو_ناصر تأييدا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ معتبرين أن من غير المقبول لأي شخص التدخل في شؤون المملكة الخاصة.

وغرد تركي على تويتر ضد رئيس اليويفا قائلا :"يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط".

ورد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على تويتر بلهجة حادة على تركي قائلا :" "فوجئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريدة تركي آل الشيخ، رئيس اليويفا لم يسمع من قبل عن هذا الشخص مطلقاً، ولذلك لن تكون هناك أي أسباب لمقابلته".

وحصد الهاشتاغ أكثر من 27 ألف تغريدة .

سعد الحريري يشجع منتخب البرازيل

وإلى لبنان، حيث عبّر رئيس حكومة لبنان سعد الحريري عن فرحته بفوز منتخب البرازيل على منتخب كوستاريكا، في لقاء المنتخبين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2018.

وقال الحريري ضاحكا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: "بدي خبركم أنو البرازيل ربحت 2-0 وهذا أهم شي بالنسبة لي".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفديو بشكل كبير، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لما جاء على لسان الحريري.

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ومازلنا مع مباراة البرازيل وكوستاريكا وكيفية تفاعل المغردين العرب معها، فقد انتشر هاشتاغ #البرازيل_كوستاريكا بشكل كبير في العالم العربي حاصدا أكثر من 28 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول.