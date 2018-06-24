#المراه_السعوديه_تسوق بعد عقود من الزمن
قضايا اليوم: بدأ سريان تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة منتصف ليل السبت الأحد، و المنتخب التونسي يلحق بالمنتخابات العربية إلى خارج المنافسة في كأس العالم بكرة القدم بعد خسارة قاسية تلقاها من منتخب بلجيكا.
#المراه_السعوديه_تسوق
نبدأ من السعودية، وبعد نضال دام لأعوام دقت ساعة الصفر وبدأ سريان تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة منتصف ليل السبت الأحد، ويأتي ذلك بعد عقود من الزمن حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر قرارًا تاريخيًا، في 26 سبتمبر/أيلول 2017 بمنح النساء حق القيادة.
ويعتبر القرار أبرز التغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة منذ تسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زمام الأمور قبل عام.
وقد أطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ #المراه_السعوديه_تسوق احتفالا بالمناسبة، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 335 ألف تغريدة.
ونشر الأمير السعودى الوليد بن طلال مقطع فيديو على "تويتر" يظهر ابنته "ريم" برفقة حفيداته وهي تقود السيارة.
وفي المقابل أطلق سعوديون معارضون لقرار الملك هاشتاغ #لن_تقودي حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة ليكون من ضمن قائمة الترند في السعودية، معتبرين أن من واجب الرجل تأمين متطلبات الزوجة والبنت والأخت، ولهذا فهم يرفضون القرار.
ورد سعوديون على الهاشتاغ بتغريدات اعتبرت هاشتاغ #لن_تقودي أصبح من الماضي بعد تطبيق القرار الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
#تونس_بلجيكا
من السعودية إلى كأس العالم حيث التحق المنتخب التونسي بالمنتخابات العربية إلى خارج المنافسة في كأس العالم بكرة القدم بعد خسارة قاسية تلقاها من منتخب بلجيكا.
وأطلق المغردون العرب هاشتاغ #تونس_بلجيكا ، وصلت عدد المشاركات عليه لأكثر من 141 ألف تغريدة مشيرين على المنتخبات العربية إعادة حساباتها بعد الخروج من كأس العالم وعدم تقديم مستوى يقنع شعوبهم أولاً والعالم ثانياً .