المراه_السعوديه_تسوق بعد عقود من الزمن

قضايا اليوم: بدأ سريان تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة منتصف ليل السبت الأحد، و المنتخب التونسي يلحق بالمنتخابات العربية إلى خارج المنافسة في كأس العالم بكرة القدم بعد خسارة قاسية تلقاها من منتخب بلجيكا.

#المراه_السعوديه_تسوق

مصدر الصورة REUTERS Image caption بدأ تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

نبدأ من السعودية، وبعد نضال دام لأعوام دقت ساعة الصفر وبدأ سريان تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة منتصف ليل السبت الأحد، ويأتي ذلك بعد عقود من الزمن حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر قرارًا تاريخيًا، في 26 سبتمبر/أيلول 2017 بمنح النساء حق القيادة.

ويعتبر القرار أبرز التغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة منذ تسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زمام الأمور قبل عام.

وقد أطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ #المراه_السعوديه_تسوق احتفالا بالمناسبة، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 335 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_alqarnee كل من يستهزئ بالمرأة وينشر عنها السخافات والهمز واللمز عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو جاهل وضعيف نفس،

وأقول له:

"ما لا ترضاه لأمك أو أختك أو ابنتك فلا ترضاه لأي امرأة أخرى واتق الله إن الله يُحب المُتقين".

#المراه_السعوديه_تسوق pic.twitter.com/6RdmAaDSIF — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmeerahAltaweeL في مثل هذا اليوم التاريخي اتمنى أن أرى المرأة شجاعة والرجل مساند

في أغلب الدول نرى علامة New Driverفي خلف السيارة لمراعاة السائق الجديد

اتمنى أن نراعي أغلب النساء من الذين يعتبرون هذه التجربة جديدة لهم وأن يسهل الجميع عليهم هذه التجربة

#المراه_السعوديه_تسوق — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghada_AlAli شكراً لكل أب وأخ و زوج تحملوا عناء توصيل بناتهن وأخواتهن و زوجاتهن من أجل تعليم أو عمل أو قضاء منافع لسنوات ، أنتم من جعلتمونا ملكات ليس لأننا لم نقد سيارات بل لأننا جزء منكم وشركاء لكم في حياة يسودها الحب والمودة ..

و جاء دورنا لنرد بعض الجميل ..#المراه_السعوديه_تسوق — غادة العلي (@Ghada_AlAli) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

ونشر الأمير السعودى الوليد بن طلال مقطع فيديو على "تويتر" يظهر ابنته "ريم" برفقة حفيداته وهي تقود السيارة.

وفي المقابل أطلق سعوديون معارضون لقرار الملك هاشتاغ #لن_تقودي حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة ليكون من ضمن قائمة الترند في السعودية، معتبرين أن من واجب الرجل تأمين متطلبات الزوجة والبنت والأخت، ولهذا فهم يرفضون القرار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ksa_hk23 #لن_تقودي

لن تقود زوجتي

لن تقود اختي

لن تقود ابنتي

انا من سيقوم بخدمتهم وهذا واجبنا تجاه اهلنا — هكر المجتمع 🌎 (@ksa_hk23) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fsool__7 #المراه_السعوديه_تسوق#لن_تقودي

لن تقود امي

ولن تقود اختي



من عرفت القياده فانا بنفسي من يخدم عائلتي

انا اخدمهم بكل قوه وانا السائق

وانا الخادم لهم

لن اجعلهم ضحية للحوادث

و الشوارع المتهالكه

ولن اجعلهم العوبه لكل من هب ودب ✋ — فيصل الشهري (@fsool__7) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

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ورد سعوديون على الهاشتاغ بتغريدات اعتبرت هاشتاغ #لن_تقودي أصبح من الماضي بعد تطبيق القرار الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

#تونس_بلجيكا

من السعودية إلى كأس العالم حيث التحق المنتخب التونسي بالمنتخابات العربية إلى خارج المنافسة في كأس العالم بكرة القدم بعد خسارة قاسية تلقاها من منتخب بلجيكا.

وأطلق المغردون العرب هاشتاغ #تونس_بلجيكا ، وصلت عدد المشاركات عليه لأكثر من 141 ألف تغريدة مشيرين على المنتخبات العربية إعادة حساباتها بعد الخروج من كأس العالم وعدم تقديم مستوى يقنع شعوبهم أولاً والعالم ثانياً .