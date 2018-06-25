الرياض_الان : صاروخ حوثي على الرياض يشغل السعوديين

قضايا اليوم: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثييون باتجاه المملكة، وفوز رجب طيب اردوغان بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التركية، وتأهل منتخب إنجلترا رسميا إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوز ساحق على بنما.

اعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض

مصدر الصورة Youtube Top Videos Image caption قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخ بالستي

نبدأ من السعودية حيث اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا فوق الرياض، وقالت وسائل إعلام سعودية إن الصاروخ أطلقه الحوثيون، ونشرت قناة العربية على تويتر مقطعا مصورا لما قالت إنه لحظة اعتراض الصاروخ.

وأكدت وزارة الدفاع السعودي الخبر بتغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة"

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين "إن القوة الصاروخية استهدفت وزارة الدفاع وأهدافا أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".

وتقاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر مطلقين هاشتاغ #الرياض_الان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 90 ألف تغريدة.

وعبر المغردون عن ثبات المملكة وطلبوا من مستخدمي مواقع التواصل عدم تصوير المواقع المستهدفة لأن التصوير يُحدد إحداثيات المواقع ويسمح للعدو بتعديل الخطأ وإعادة تحديد الإحداثيات.

فوز رجب طيب اردوغان

ومن السعودية إلى تركيا حيث أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفن، فوز رجب طيب أردوغان بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وحصولَه على 53 في المئة من الأصوات.

ودشن المغردون العرب هاشتاغ #اردوغان الذي كان على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم البلاد العربية حاصدا أكثر من 50 ألف تغريد.

وانقسمت آراء المغردين بين مبارك بالفوز وآخر رافض لأردوغان.

تأهل منتخب انجلترا للدور الثاني

وأخيرا إلى كأس العالم حيث تأهل منتخب إنجلترا رسميا إلى الدور المقبل من نهائيات كأس العالم بعد فوز ساحق على بنما بنتيجة 6-1، في لقاء شهد تألق هاري كاين الذي سجل 3 أهداف ليتصدر قائمة هدافي المونديال بخمسة أهداف متقدما على كل من كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو.

وأطلق المغردون هاشتاغ #انجلترا_بنما الذي حصد أكثر من 16 ألف تغريدة أشاد من خلالها المستخدمون بأداء المنتخب الإنجليزي.