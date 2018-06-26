سعوديون يطلقون #عاريه_تقود_بالرياض بعد نشر فيديو لإعلامية توثق قيادة المرأة للسيارة
- 26 يونيو/ حزيران 2018
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للإعلامية السعودية شيرين الرفاعي خلال توثيقها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.
ويظهر الفيديو الإعلامية وهي ترتدي عباءة بيضاء مفتوحة تظهر جزءا من الملابس التي ترتديها تحت العباءة والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن نساء المجتمع السعودي المحافظ,، والمعروفات بملابسهن المحتشمة.
#عارية_تقود_بالرياض المشكلة ماطلعت الا وحدة مرهّله 🐥— Patron ✺ (@NPT66) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
pic.twitter.com/87H3KE8UTA
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @NPT66
وأثار الفيديو حملة عبر موقع تويتر دفعت المغردين السعوديين لإطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 108 آلاف تغريدة، طالب من خلالها المغردون السلطات المختصة بالتدخل ومحاسبة الإعلامية ومتسائلين "هل قيادة المرأة حاجة أو سيلة للفساد الأخلاقي؟".
#عاريه_تقود_بالرياض— سارا علي ال الشيخ 🇸🇦 (@saaraali_14) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
أنا لست ضد القيادة
ومع من يقُدن، فبعض السيدات تحتاج للقيادة لقضاء حاجتها وتوصيلها لدوامها
لكن الفكرة هنا: استخدام القيادة للضرورة فقط
أما أن يكتب هاشتاق انطلقي
وتنطلقين بملابس نوم أو ملابس غير ساترة وترمي العباءة.. أعتقد هذه تندرج تحت مسمى انحلال وليس ضرورة!
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @saaraali_14
#عاريه_تقود_بالرياض— ياسر الفيصل. (@MBSYSR) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
تعبنا وحنا نقول أننا مو ضد قيادة المرأة مو ضد السينما مو ضد اي قرار تتخذه الحكومة.. حنا ضد الانحلال والتمرد اللي يصير من هالحثاله اللي ماعندهم دين ولا مبدأ ولا هوية ولا قيم، مجرد منحلين يتبعون شهوتهم ويشوهون اي قرار بدون رادع لهم او قانون يعاقبهم على تمردهم.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MBSYSR
#عاريه_تقود_بالرياض— ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
إحداهن تروج للمشروبات الكحولية وأخرى تقود بملابس النوم !
هل قيادة المرأة حاجة أو سيلة للفساد الأخلاقي !
pic.twitter.com/nLR6LxKqtQ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiFalcon9
وفي المقابل تعاطفت بعض المغردات مع صاحبة المقطع المصور، ونشرت إحداهن فيديو لرجل سعودي يقبل فتاة في روسيا خلال مباريات المنتخب السعودي قائلة: "فتحوا هاش وقذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء والحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا على استحياء طالبوا بالستر! الدين عند العرب للنساء فقط".
#عاريه_تقود_بالرياض— غزيل | Gazal (@bntharb598) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
عند دفن المرأة تجد محارمها يتزاحمون على حافة القبر ويطوقون المكان
لكيلا يقرب أحد من غير المحارم
وتتعالى الأصوات غطوا الجنازة أستروها
غطوا القبر وذلك كله غيره عليها وهي فى كفنها ميتة..
أليست نسائنا الأحياء أولى بالغيرة عليهم ؟!
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @bntharb598
فتحوا هاش و قذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء و الحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا على استحياء طالبوا بالستر ! الدين عند العرب للنساء فقط . #عاريه_تقود_بالرياض— فاطمة العيسى (@ALessiFatima) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
pic.twitter.com/nqRFFNWsxp
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ALessiFatima
#عاريه_تقود_بالرياض هذي اهانه للمرأه السعوديه وتشويه صورة ، لسنا متعطشات للقياده كما يظنون ، مخدومات من قِبل اهالينا وعايشين ملكات الحمدلله 👑.— .. (@7or_3een) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @7or_3een
والتزمت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي، الصمت حيال الانتقادات التي طالتها واكتفت بإعادة نشر تغريدات دافعت عنها.
ماتركتي أي صفه فيها الذكاء— mohamed ali (@mohamed03768143) ٢٥ يونيو ٢٠١٨
في النباهه والعقل إنتي فطينه
من عرف طبعك يقول أنت الصفاء
ياشيرين ياللى دايما (للشاشة ) زبنه !!
...........
يا شيرين :
أنتِ أختنا التى نفخر بها ..و أيقونتنا التى نُقَدِّرُها دوما ..
و لا نسمح أبدا لأى شخص (غير مُتزن) بالإساءة لك ..و لو بإشارة..
دمتِ بخير pic.twitter.com/GSlxOUDv8w
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed03768143
ان شاء الله تاخذ حقها من اساء اليها— محسن الفريدي (@Account78732768) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
و يكون عبره لغيره ان شاء الله
الاعلاميه السعوديه
القانون معاك
شيرين الرفاعي
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Account78732768
عساك ع القوة ياالغالي ابد اللي تحصل عليه ممسك لاتأخذك فيه لومة لائم ويستاهل— سعود (@Zamil_1155) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Zamil_1155