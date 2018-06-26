سعوديون يطلقون #عاريه_تقود_بالرياض بعد نشر فيديو لإعلامية توثق قيادة المرأة للسيارة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للإعلامية السعودية شيرين الرفاعي خلال توثيقها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.

مصدر الصورة Youtube amalek 1911 Image caption الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي

ويظهر الفيديو الإعلامية وهي ترتدي عباءة بيضاء مفتوحة تظهر جزءا من الملابس التي ترتديها تحت العباءة والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن نساء المجتمع السعودي المحافظ,، والمعروفات بملابسهن المحتشمة.

وأثار الفيديو حملة عبر موقع تويتر دفعت المغردين السعوديين لإطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 108 آلاف تغريدة، طالب من خلالها المغردون السلطات المختصة بالتدخل ومحاسبة الإعلامية ومتسائلين "هل قيادة المرأة حاجة أو سيلة للفساد الأخلاقي؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saaraali_14 #عاريه_تقود_بالرياض

أنا لست ضد القيادة

ومع من يقُدن، فبعض السيدات تحتاج للقيادة لقضاء حاجتها وتوصيلها لدوامها

لكن الفكرة هنا: استخدام القيادة للضرورة فقط

أما أن يكتب هاشتاق انطلقي

وتنطلقين بملابس نوم أو ملابس غير ساترة وترمي العباءة.. أعتقد هذه تندرج تحت مسمى انحلال وليس ضرورة! — سارا علي ال الشيخ 🇸🇦 (@saaraali_14) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBSYSR #عاريه_تقود_بالرياض



تعبنا وحنا نقول أننا مو ضد قيادة المرأة مو ضد السينما مو ضد اي قرار تتخذه الحكومة.. حنا ضد الانحلال والتمرد اللي يصير من هالحثاله اللي ماعندهم دين ولا مبدأ ولا هوية ولا قيم، مجرد منحلين يتبعون شهوتهم ويشوهون اي قرار بدون رادع لهم او قانون يعاقبهم على تمردهم. — ياسر الفيصل. (@MBSYSR) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وفي المقابل تعاطفت بعض المغردات مع صاحبة المقطع المصور، ونشرت إحداهن فيديو لرجل سعودي يقبل فتاة في روسيا خلال مباريات المنتخب السعودي قائلة: "فتحوا هاش وقذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء والحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا على استحياء طالبوا بالستر! الدين عند العرب للنساء فقط".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bntharb598 #عاريه_تقود_بالرياض



عند دفن المرأة تجد محارمها يتزاحمون على حافة القبر ويطوقون المكان

لكيلا يقرب أحد من غير المحارم

وتتعالى الأصوات غطوا الجنازة أستروها

غطوا القبر وذلك كله غيره عليها وهي فى كفنها ميتة..

أليست نسائنا الأحياء أولى بالغيرة عليهم ؟! — غزيل | Gazal‏ (@bntharb598) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALessiFatima فتحوا هاش و قذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء و الحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا على استحياء طالبوا بالستر ! الدين عند العرب للنساء فقط . #عاريه_تقود_بالرياض

pic.twitter.com/nqRFFNWsxp — فاطمة العيسى (@ALessiFatima) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

والتزمت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي، الصمت حيال الانتقادات التي طالتها واكتفت بإعادة نشر تغريدات دافعت عنها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed03768143 ماتركتي أي صفه فيها الذكاء

في النباهه والعقل إنتي فطينه

من عرف طبعك يقول أنت الصفاء

ياشيرين ياللى دايما (للشاشة ) زبنه !!

...........

يا شيرين :

أنتِ أختنا التى نفخر بها ..و أيقونتنا التى نُقَدِّرُها دوما ..

و لا نسمح أبدا لأى شخص (غير مُتزن) بالإساءة لك ..و لو بإشارة..

دمتِ بخير pic.twitter.com/GSlxOUDv8w — mohamed ali (@mohamed03768143) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Account78732768 ان شاء الله تاخذ حقها من اساء اليها

و يكون عبره لغيره ان شاء الله

الاعلاميه السعوديه

القانون معاك

شيرين الرفاعي — محسن الفريدي (@Account78732768) ٢٤ يونيو ٢٠١٨