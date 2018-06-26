السعوديون_شكرا_محمد_صلاح بعد مباراة #السعوديه_مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد المباريات الأخيرة التي شهدتها روسيا في كأس العالم 2018.

#السعوديون_شكرا_محمد_صلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح

وجهت جماهير الكرة السعودية رسالة شكر إلى اللاعب الدولي المصري ولاعب ليفيربول الإنجليزي محمد صلاح بعد انتهاء مباراة منتخبي السعودية ومصر ضمن المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس العالم روسيا 2018،

وأطلق المغردون هاشتاغ #السعوديون_شكرا_محمد_صلاح الذي احتل مركزا متقدما ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات تداولًا على تويتر في السعودية حاصدا أكثر من 31 ألف تغريدة.

ويأتي هذا الهاشتاغ بعد تصريح لمحمد صلاح بعد المباراة قال فيه إنه رفض الاحتفال بهدفه التاريخي الثاني في كأس العالم بمرمى السعودية بسبب حبه للمملكة والتي يعتبرها بلده الثاني.

وأكد السعوديون عبر الهاشتاغ على دعم النجم المصري وتوجيه رسالة شكر له على المستوى الذي يقدمه مع ليفربول ومنتخب بلاده، معتبرينه خير من يمثل العرب والمسلمين.

#السعوديه_مصر

وحقق المنتخب السعودي فوزا صعبا على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.

وأطلق المغردون العرب في جميع الدول العربية هاشتاغ #السعوديه_مصر ليكون من أكثر الهاشتاغات تداولا في تلك الدول حاصدا أكثر من 393 ألف تغريدة.

ووصف المصريون المباراة قبل بدايتها بأنها "تحصيل حاصل، ولا تقدم ولا تؤخر".

وبعد المباراة طالب مستخدمون باستقالة اتحاد الكرة المصري عبر هاشتاغ#استقاله_اتحاد_الكره ، وبرحيل المدرب كوبر عبر هاشتاغ #ارحل_يا_كوبر وذلك بعد الأداء الذي وصفوه بـ"المخزي".

#المغرب_اسبانيا

وفي مباراة مثيرة وقوية تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني 2 - 2، وأطلق المغردون العرب هاشتاغ #المغرب_اسبانيا وتجاوز عدد المشاركات عليه 40 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن فخرهم بأداء المنتخب المغربي.