خسارة الأرجنتين بثلاثية تاريخية مقابل كرواتيا تتصدر حديث تويتر

مصدر الصورة VI-Images Image caption ليونيل ميسي

#الارجنتين_كرواتيا

نبدأ تقريرنا اليوم مع كأس العالم حيث أعرب العديد من مشجعي منتخب الأرجنتين عن صدمتهم بعد خسارة فريقهم ضد نظيره الكرواتي يوم أمس الخميس.

وسجلت كرواتيا ثلاثة أهداف في مرمى الأرجنتين التي كانت تعد من الفرق الأقوى وصاحبة الفرص الأعلى للحصول على الكأس هذا العام.

وتأهلت كرواتيا الى دور ال١٦ للمرة الأولى منذ كأس العالم 1998.

وانتشر هاشتاغ #الارجنتين_كرواتيا في أكثر من 100 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وظهر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات ومصر والعراق.

وأتت التغريدات ساخرة من المنتخب الأرجنتيني وأداءه الضعيف.

وانتقد المغردون التشكيلة التي دخل بها المنتخب الأرجنتيني المباراة وتسآل المغردون عن السبب وراء اختيار المدرب خورخي سامباولي لهذا التكتيك.

وكتب مغردون أن سامباولي لعب باستراتيجية خاطئة، من خلال وضع عدد كبير من اللاعبين بالخلف.

كما انتشر هاشتاغ #ميسي ليرد في آلاف التغريدات خلال الساعات الماضية.

وطرح مغردون تساؤلات عن الأسباب وراء أداء الاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الضعيف.

وانتشرت هاشتاغات باللغة الإنجليزية للحديث عن المباراة مثل #Argentina و #Messi.

كما انشر هاشتاغ #ARGCRO ليرد في أكثر من نصف مليون تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#ستقودي_والشعب_معك

وإلى موضوع آخر حيث أطلق نشطاء في السعودية هاشتاغ #ستقودي_والشعب_معك ليرد في أكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وينتشر الهاشتاغ قبل أيام من تطبيق القانون الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي يوم الأحد المقبل.

وأتت غالبية التغريدات إيجابية وأعربت مغردات عن فرحتهن وتطلعهن للقيادة.

#السيسي_زعيمي_وافتخر

وإلى مصر حيث أطلق مغردون هاشتاغ #السيسي_زعيمي_وافتخر ليرد في أكثر من 13 ألف تغريدة.

ويأتي هذا الهاشتاغ ردا على هاشتاغ آخر بعنوان #ارحل_يا_سيسي كان قد أطلقه نشطاء لتنظيم "مظاهرة الكترونية" تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستخدم المغردون هاشتاغ #السيسي_زعيمي_وافتخر لإبداء تأييدهم للسيسي وتسليط الضوء على دوره في تحقيق مصالح الوطن على حد قولهم.

وتداول المغردون صورا للسيسي وتحدث كثيرون عن سياسات الرئيس السياسية والاقتصادية والمشاريع التي أطلقها منذ توليه للحكم.