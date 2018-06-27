سعوديون لتركي آل الشيخ " #الشوالي_في_قلوبنا "
قضايا اليوم: تركي آل الشيخ يشن هجوما على المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي وسعوديون يردون على مواقع التواصل، والحديث عن إمكانية اعتزال محمد صلاح دوليا وخلافات بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ال16 من كأس العالم روسيا 2018.
#الشوالي_في_قلوبنا
نبدأ من السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ يدافعون فيه عن المعلق الرياضي في قنوات بي أن سبورت القطرية عصام الشوالي بعد الهجوم الذي تعرض له الشوالي من قبل المستشار في الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.
وكان آل الشيخ قد ظهر في فيديو مُسجل انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يُهاجم عصام الشوالي الذي تولى مهمة التعليق على مواجهة السعودية ومصر.
وكان هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا من أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي وخصوصا السعودية، حاصدا أكثر من 163 ألف تغريدة عبر من خلاله المستخدمون عن حبهم للمعلق التونسي ورفضهم لما جاء على لسان تركي آل الشيخ.
ورد الشوالي على محبيه على صفحته الرسمية في تويتر قائلا :" هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا احسن حاجة صارت في حياتي ، شكرا لمحبّتكم و احترامكم و تقديركم ، احترام و حب متبادل ، انحبكم برشة ، شكرا للجمهور السعودي والعربي على هذه الوقفة"
#معاك_يا_صلاح
ومن السعودية إلى مصر حيث أعلن الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع محمد صلاح في ظل ما يتم تداوله مؤخرا عن إمكانية اعتزال صلاح دوليا والحديث عن مشاكل بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #معاك_يا_صلاح على تويتر، وكان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، كما ظهر اسم محمد صلاح في أكثر من 20 ألف تغريدة.
وقال الممثل محمد هنيدي في تغريدة له على تويتر مخاطبا صلاح قائلا :" احنا مش زعلانين منك يا صلاح.. احنا زعلانين على زعلك"
وكانت أخر تغريدة لصلاح قبل عدة أيام قال فيها :" الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".
#الارجنتين_نيجيريا
وأخيرا إلى كأس العالم حيث احتلت مباراة الأرجنتين ونيجيريا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هاشتاغ #الارجنتين_نيجيريا من أكثر الهاشتاغات تداولا في العالم العربي حاصدا أكثر من 87 ألف تغريدة.
وأعرب محبو كرة القدم عن فرحهم بتأهل ميسي ورفاقه إلى الدور ال 16.