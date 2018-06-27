سعوديون لتركي آل الشيخ " #الشوالي_في_قلوبنا "

قضايا اليوم: تركي آل الشيخ يشن هجوما على المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي وسعوديون يردون على مواقع التواصل، والحديث عن إمكانية اعتزال محمد صلاح دوليا وخلافات بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ال16 من كأس العالم روسيا 2018.

#الشوالي_في_قلوبنا

مصدر الصورة Youtube SMSMTube Image caption المعلق التونسي عصام الشوالي

نبدأ من السعودية حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ يدافعون فيه عن المعلق الرياضي في قنوات بي أن سبورت القطرية عصام الشوالي بعد الهجوم الذي تعرض له الشوالي من قبل المستشار في الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد ظهر في فيديو مُسجل انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يُهاجم عصام الشوالي الذي تولى مهمة التعليق على مواجهة السعودية ومصر.

وكان هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا من أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي وخصوصا السعودية، حاصدا أكثر من 163 ألف تغريدة عبر من خلاله المستخدمون عن حبهم للمعلق التونسي ورفضهم لما جاء على لسان تركي آل الشيخ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sultan1391M #الشوالي_في_قلوبنا

الأستاذ ( عصام الشوالي )

يمتلك ( ثقافة رياضية ) أكبر وأكثر من ثقافة قنوات رياضية كاملة ( بطواقمها ) و( محلليها ) لدينا بالسعودية اللي أغلبهم جاء من ( الصفحات الفنية )



هذي الحقيقة ومن لا يعجبه نفتح له الصفحات وحده وحده ونطلع تاريخه كله pic.twitter.com/4D5JPxRkpK — محمد سلطان (@Sultan1391M) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @the_physicist23 شكرا للشعب السعودي على هذا الهاشتاغ الذي يدل على وعي فئة كبيرة جدا… تابعت المباراة بتعليق الشوالي و كنت سعيدة جدا بمهنيته حيث لم ينحز لهذا أو لذاك و أعطى كل ذي حق حقه عكس هشام الخلصي الذي تجرد من المهنية و ألب علينا متابعي الرياضة السعوديين هداهم الله جميعا. #الشوالي_في_قلوبنا — إيمان 🇹🇳 (@the_physicist23) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

ورد الشوالي على محبيه على صفحته الرسمية في تويتر قائلا :" هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا احسن حاجة صارت في حياتي ، شكرا لمحبّتكم و احترامكم و تقديركم ، احترام و حب متبادل ، انحبكم برشة ، شكرا للجمهور السعودي والعربي على هذه الوقفة"

#معاك_يا_صلاح

ومن السعودية إلى مصر حيث أعلن الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع محمد صلاح في ظل ما يتم تداوله مؤخرا عن إمكانية اعتزال صلاح دوليا والحديث عن مشاكل بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #معاك_يا_صلاح على تويتر، وكان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، كما ظهر اسم محمد صلاح في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وقال الممثل محمد هنيدي في تغريدة له على تويتر مخاطبا صلاح قائلا :" احنا مش زعلانين منك يا صلاح.. احنا زعلانين على زعلك"

وكانت أخر تغريدة لصلاح قبل عدة أيام قال فيها :" الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoSalah الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه. — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٠ يونيو ٢٠١٨

#الارجنتين_نيجيريا

وأخيرا إلى كأس العالم حيث احتلت مباراة الأرجنتين ونيجيريا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هاشتاغ #الارجنتين_نيجيريا من أكثر الهاشتاغات تداولا في العالم العربي حاصدا أكثر من 87 ألف تغريدة.

وأعرب محبو كرة القدم عن فرحهم بتأهل ميسي ورفاقه إلى الدور ال 16.